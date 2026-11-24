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«Υπήρξες μια ξεχωριστή παρουσία στο σχολείο μας. Ένα παιδί που δεν ξεχώριζε μόνο για τις επιδόσεις του, αλλά, πρωτίστως, για το ήθος, την ευγένεια, τη διακριτικότητα, την καλοσύνη και τον σεβασμό του». Με λίγα λόγια, που αποτυπώνουν ωστόσο πολλά για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα της 17χρονης Κυριακής Αναστασίου, ο καθηγητής της, Μάριος Πετρίδης, θέλησε να την αποχαιρετήσει.

Στο συγκλονιστικό του μήνυμα αναφέρει «σήμερα το σχολείο μας πενθεί. Οι καθηγητές και οι συμμαθητές σου βιώνουν έναν αποχωρισμό που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Κι εγώ προσωπικά ιδιαίτερα σήμερα στο σχολείο, αισθάνθηκα έντονα την απουσία σου. Γιατί υπάρχουν μαθητές που περνούν από τη ζωή ενός εκπαιδευτικού και υπάρχουν μαθητές που αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ψυχή του. Εσύ, Κυριακή μου, ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία. Και αυτό το αποτύπωμα δεν μπορεί να το σβήσει ο χρόνος».

Η κηδείας της άτυχης Κυριακής θα τελεστεί στις 15:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πολεμίδια.

Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της 17χρονης να παραστούν στην κηδεία, ζητώντας παράλληλα από τους παρευρισκόμενους να φορούν λευκά ρούχα.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές για την ανήλικη αδελφή της Κυριακής.

Αυτούσια η ανάρτηση του καθηγητή της

Αγαπημένη μου Κυριακή… Αγαπημένη μας μαθήτρια…💔

Δεν ξέρω πραγματικά πώς να αρχίσω, ούτε είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν όσα αισθάνομαι αυτές τις δύσκολες στιγμές. Μπροστά σε έναν τόσο άδικο και πρόωρο αποχωρισμό, τα συναισθήματα είναι έντονα, ανάμεικτα και δύσκολα μπορούν να εκφραστούν. Από τη στιγμή που πληροφορηθήκαμε τον αδόκητο χαμό σου, ένα βαθύ αίσθημα θλίψης και βάρους έχουν εγκατασταθεί στις ψυχές όλων μας.

Έφυγες από κοντά μας στις 21 Νοεμβρίου, την ημέρα που η Εκκλησία μας τιμά τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και είναι αδύνατον να μη στραφεί σήμερα η σκέψη και η προσευχή μας προς την Παναγία, ζητώντας Της να σε δεχθεί στη Μητρική της αγκαλιά.

Κυριακή μου, υπήρξες μια ξεχωριστή παρουσία στο σχολείο μας. Ένα παιδί που δεν ξεχώριζε μόνο για την επίδοσή του, αλλά, πρωτίστως, για το ήθος, την ευγένεια, τη διακριτικότητα, την καλοσύνη και τον σεβασμό του. Κέρδισες την αγάπη και την εκτίμηση των καθηγητών σου, αλλά και των συμμαθητών σου, όχι με μεγάλα λόγια, αλλά με τον ίδιο σου τον ιδιαίτερο τρόπο. Με την παρουσία σου, τη συμπεριφορά σου, την καλοσύνη σου και εκείνο το γλυκό σου διακριτικό χαμόγελο.

Ως καθηγητής σου, και ιδιαίτερα ως καθηγητής των Θρησκευτικών, κρατώ με ξεχωριστή συγκίνηση στη μνήμη μου το ενδιαφέρον σου στο μάθημα των Θρησκευτικών και εκείνη την όμορφη και θετική σου διάθεση. Ήταν πραγματικά τιμή και καμάρι μου που σε είχα μαθήτριά μου. Μου έδωσες τη χαρά να διαπιστώσω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα μαθητές/τριες με τόσο όμορφη ψυχή, σπάνιο ήθος και καθαρή προαίρεση.

Έβαλες ψηλά τον πήχη, αγαπημένη μου Κυριακή. Τον πήχη της αγάπης, της αξιοπρέπειας, της ευγένειας και του σεβασμού. Το χαμόγελό σου, η καλή σου διάθεση, η διακριτικότητά σου και η λεπτότητα του χαρακτήρα σου ήταν στοιχεία που σε έκαναν πραγματικά ξεχωριστή. Και αυτά είναι που θα συνεχίσουν να μιλούν για σένα, ακόμη κι όταν τα λόγια μας θα έχουν πια σιωπήσει.

Σήμερα το σχολείο μας πενθεί. Οι καθηγητές και οι συμμαθητές σου βιώνουν έναν αποχωρισμό που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Κι εγώ προσωπικά ιδιαίτερα σήμερα στο σχολείο, αισθάνθηκα έντονα την απουσία σου. Γιατί υπάρχουν μαθητές που περνούν από τη ζωή ενός εκπαιδευτικού και υπάρχουν μαθητές που αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ψυχή του. Εσύ, Κυριακή μου, ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία. Και αυτό το αποτύπωμα δεν μπορεί να το σβήσει ο χρόνος.

Λένε πως ένας άνθρωπος συνεχίζει να ζει όσο παραμένει ζωντανός στη μνήμη εκείνων που τον αγάπησαν. Για εμάς, όμως, που πιστεύουμε στον Χριστό και στην Ανάσταση, η μνήμη δεν είναι απλώς μια ανάμνηση του παρελθόντος. Είναι και μια προσδοκία συνάντησης. Γιατί ο θάνατος, όσο οδυνηρός κι αν είναι ο αποχωρισμός, δεν αποτελεί τον τελευταίο λόγο για τον άνθρωπο.

Ο τελευταίος λόγος ανήκει στον Αναστημένο μας Χριστό, στην Παναγάπη Του και στην υπόσχεση που μας έδωσε για την Αιώνια Ζωή.

Γι’ αυτό και οι προσευχές μας θα σε συνοδεύουν πάντοτε. Θα σε θυμόμαστε με αγάπη, θα μνημονεύουμε το όνομά σου και θα παρακαλούμε τον Κύριο μας να αναπαύσει την ευγενική σου ψυχούλλα «εν χώρα ζώντων, εν σκηναίς δικαίων», εκεί όπου δεν υπάρχει πόνος, λύπη και στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητη.

Αγαπημένη μας Κυριακή, θα είσαι πάντοτε στη σκέψη μας, στην καρδιά μας και στις προσευχές μας. Θα είσαι εκείνο το ευγενικό κορίτσι με το γλυκό χαμόγελο, τη σπουδαία διάκριση και την όμορφη ψυχή. Θα είσαι πάντοτε η καλή μας Κυριακή.

Εύχομαι η Υπεραγία Θεοτόκος, την ημέρα της οποίας γιόρταζε η Εκκλησία μας όταν έφυγες από κοντά μας, να σε σκεπάζει με τη Μητρική της αγάπη και να σε παραδώσει στην αγκαλιά του Υιού της, του Κυρίου και Πατέρα μας Ιησού Χριστού.

Και μέχρι εκείνη την ευλογημένη ημέρα που, κατά την υπόσχεση του Κυρίου μας, θα ανταμώσουμε ξανά στην κοινή προσδοκία της αναστάσεως των κεκοιμημένων, θα παραμένεις ένα πολύτιμο κομμάτι της μνήμης και της καρδιάς μας.🙏❤️

Ήταν τιμή μου που σε είχα μαθήτριά μου.🙏🥺

Αγαπημένη μας Κυριακή, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.🙏🙏🙏💔

Αιωνία σου η μνήμη. Καλό Παράδεισο, αγαπημένο μας παιδί.

Με πολλή αγάπη και συγκίνηση,

ο καθηγητής σου.

Μ.Π.