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Ευρεία σύσκεψη για το θέμα των ασυνόδευτων μαθητών που εκδράμουν μόνοι τους στην Κακοπετριά συγκάλεσε η Υπουργός Παιδείας στο Υπουργείο στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, δήλωσε ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοϊζος Κωνσταντίνου, υποδεικνύοντας κάποια μέτρα που μπορούν να ληφθούν για το θέμα αυτό μετά το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας.

Σε δήλωσή του ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνονται αυτές οι εκδρομές, ξεκίνησε από κάποια σχολεία της Λευκωσίας και σιγά – σιγά έγινε παγκύπρια πρακτική. Σημείωσε ότι παλιά αυτές οι εκδρομές ξεκινούσαν τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη και πήγαιναν μέχρι τα Φώτα με συνεννόηση που υπήρχε μεταξύ των σχολείων για να μην συμπέσει η παραμονή τους εκεί. Υστέρα, ανέφερε, αρχίσαν πιο νωρίς ενώ φέτος είναι η δεύτερη εβδομάδα που μαθητές από την τρίτη λυκείου κυρίως πηγαίνουν και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κακοπετριά.

“Ήταν μαθητές από 4 ή 5 σχολεία παγκύπρια κι αυτές οι εκδρομές ασυνόδευτων μαθητών θα πάνε μέχρι τέλος το Γενάρη. Αρα σχεδόν όλα τα σχολεία, Τεχνικές και λύκεια παγκύπρια θα περάσουν από την Κακοπετριά”, ανέφερε.

Τους αρέσει, συνέχισε, επειδή “εκεί είναι ανεξέλεγκτοι για τρεις μέρες ενώ κινείται και χρήμα στην περιοχή, με τα πάρτι, την διαμονή την εστίαση”.

Ο κ. Κωνσταντίνου υπέδειξε ότι το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο είναι, με βάση την νομοθεσία, κάτω από την εποπτεία του σχολείου, το οποίο «μπορεί κάλλιστα να το απαγορεύσει αυτό». Υπέδειξε επίσης ότι οι μαθητές της τρίτης λυκείου από τον Γενάρη και μετά αρχίζουν να κλείνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, άρα τώρα είναι ανήλικοι και κάνουν κρατήσεις σε λεωφορεία για τη μετακίνηση, σε καταλύματα για τη διαμονή, σε κέντρα διασκέδασης για πάρτι «κι αυτό δεν είναι νόμιμο».

Ανέφερε δε ότι πολλοί μαθητές δεν κλείνουν διαμονή σε ξενοδοχεία, όπου υπάρχει κάποιος έλεγχος, αλλά σε σπίτια όπου μένουν αρκετοί. Ακόμα, είπε, δίνουν ραντεβού σχολεία στην Κακοπετριά «για να παίξουν ξύλο». Είναι γνωστό, υπέδειξε, ότι «υπάρχει μεθύσι» και κάποιοι “προσπαθούν να προωθήσουν εκεί απαγορευμένες ουσίες και νοθευμένο αλκοόλ”.

«Δεν υπάρχει εποπτεία, δεν υπάρχει έλεγχος», πρόσθεσε. Η Αστυνομία, ανέφερε, υπάρχει στην Κακοπετριά αλλά «δεν μπορεί να είναι σε κάθε δωμάτιο».

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ακόμη ότι χρειάζεται η συγκατάθεση γονέων για την παραμονή ανηλίκων σε καταλύματα.

ΚΥΠΕ