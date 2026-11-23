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Στο τελικό στάδιο εκπόνησης των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες αναμένεται να τύχουν ελέγχου και επεξεργασίας και από ανεξάρτητο συμβουλευτικό οίκο, βρίσκεται η διαδικασία αγοράς των φορητών καμερών της Αστυνομίας και των καμερών οχημάτων.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έπειτα από σχετική ερώτηση του βουλευτή του Άλματος, Μιχάλη Παρασκευά.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο προϋπολογισμός του έργου θα καθοριστεί στη βάση των οικονομικών δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα αγοράς, σε συνδυασμό με τις τελικές προδιαγραφές.

Παράλληλα, ο κ. Φυτιρής διευκρινίζει ότι η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοικτού διαγωνισμού, διαδικασία που ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις. Υπό αυτά τα δεδομένα, η ολοκλήρωση του έργου δεν αναμένεται πριν από το τέλος του 2027.

Μάλιστα, η προμήθεια δεν περιορίζεται στην αγορά καμερών, αλλά αφορά την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει:

1.200 φορητές κάμερες σώματος

Εξοπλισμό για 500 αστυνομικά οχήματα

Την απαιτούμενη υποδομή και το λογισμικό λειτουργίας

Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης

Εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού

Το σύστημα θα παραχωρηθεί σε όλες τις υπηρεσίες της Αστυνομίας που ασκούν καθήκοντα για τα οποία η σχετική νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση καμερών.

Πότε θα επιτρέπεται η ενεργοποίηση των καμερών

Η χρήση των φορητών καμερών δεν θα είναι ανεξέλεγκτη, καθώς η νομοθεσία καθορίζει συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η ενεργοποίησή τους για τη λήψη και καταγραφή εικόνας και ήχου.

Ειδικότερα, η ενεργοποίηση θα επιτρέπεται κατά τη σύλληψη ή έρευνα προσώπου, την καταδίωξη προσώπου ή μεταφορικού μέσου, καθώς και κατά την ανακοπή προσώπων ή οχημάτων για έλεγχο ή καταγγελία αδικημάτων.

Επιπλέον, οι κάμερες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την είσοδο αστυνομικών σε υποστατικά ή άλλους χώρους για διεξαγωγή ερευνών, κατά την προσέλευσή τους σε σκηνές διάπραξης αδικημάτων, αλλά και κατά την αντιμετώπιση οχλαγωγιών και μαζικών επεισοδίων βίας.

Παρά το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις, οι επιχειρησιακές οδηγίες προς τα μέλη της Αστυνομίας δεν έχουν ακόμη εκδοθεί.

Όπως εξηγεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, η διαδικασία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και οι σχετικές οδηγίες θα ετοιμαστούν μετά την εξασφάλιση του συστήματος, με την έναρξη της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Οι οδηγίες, σύμφωνα με τον κ. Φυτιρή, θα ενσωματώνουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας, διαμορφώνοντας ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας που δεν θα επιτρέπει παρεκκλίσεις.

Υποχρεωτική ενημέρωση των πολιτών και φωτεινή ένδειξη

Πάντως, για να θεωρείται η λήψη και η καταγραφή υλικού από τις φορητές κάμερες σύννομη, ο αστυνομικός οφείλει, όποτε αυτό είναι εφικτό, να ενημερώνει αμέσως μετά την ενεργοποίηση της κάμερας τόσο το πρόσωπο για το οποίο τέθηκε σε λειτουργία όσο και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εισέρχεται στο πεδίο καταγραφής.

Παράλληλα, οι κάμερες θα πρέπει να εκπέμπουν φωτεινό σήμα, ώστε οι πολίτες να μπορούν να αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη λήψη και καταγραφή εικόνας και ήχου.

Επιπρόσθετα, το μέλος της Αστυνομίας που ενεργοποιεί την κάμερα θα υποχρεούται να αναφέρει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται, τόσο αμέσως μετά την έναρξη της καταγραφής όσο και αμέσως μετά τον τερματισμό της.

Πώς θα μπορεί ο πολίτης να ζητήσει τη διαφύλαξη υλικού

Ξεχωριστό ζήτημα αποτελεί η δυνατότητα των πολιτών να ζητούν τη διαφύλαξη οπτικοακουστικού υλικού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποβολής καταγγελίας ή εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας.

Ο κ. Φυτιρής διευκρινίζει ότι κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης θα μπορεί να υποβάλλει αίτημα διαφύλαξης υλικού προς το Αρχηγείο Αστυνομίας ή την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.

Το αίτημα θα μπορεί να υποβάλλεται γραπτώς, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Ωστόσο, η διαφύλαξη του υλικού θα προϋποθέτει την ύπαρξη του απαιτούμενου νομικού ερείσματος.

Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού για τη συγκεκριμένη δυνατότητα, ο Υπουργός αναφέρει ότι, πέραν της δημοσιοποίησης της σχετικής νομοθεσίας, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ενημέρωση των πολιτών με την υλοποίηση του έργου.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την καταστροφή του καταγεγραμμένου υλικού. Το οπτικοακουστικό υλικό θα καταστρέφεται όταν διαπιστώνεται ότι δεν σχετίζεται με τη διερεύνηση ή τη δίωξη αδικήματος και δεν συμβάλλει σε αυτήν.