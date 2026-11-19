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Τη διαφωνία τους με την πρόταση νόμου του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, η οποία προβλέπει την ακύρωση της εξώδικης ρύθμισης προστίμων που δεν επιδίδονται εντός 180 ημερών από τη διάπραξη της παράβασης, εξέφρασαν Αστυνομία, Νομική Υπηρεσία και Υπουργεία Δικαιοσύνης και Μεταφορών.

Η πρόταση τέθηκε σήμερα προς συζήτηση ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, με τους αρμόδιους φορείς να προειδοποιούν για πρόσθετη επιβάρυνση των δικαστηρίων, αύξηση του διοικητικού κόστους και ενδεχόμενες επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, η ειδοποίηση για εξώδικο πρόστιμο πρέπει να επιδίδεται υποχρεωτικά εντός 180 ημερών από την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η δυνατότητα εξώδικης διευθέτησης θα παύει να ισχύει, χωρίς ωστόσο να αίρεται η ποινική ευθύνη του παραβάτη, ο οποίος θα παραπέμπεται ενώπιον δικαστηρίου.

Αιτιολογώντας την πρότασή του, ο κ. Πασιουρτίδης υποστήριξε ότι το υφιστάμενο σύστημα επίδοσης εξωδίκων προστίμων από τις κάμερες τροχαίας παρουσιάζει σοβαρές δυσλειτουργίες, οι οποίες επιχειρείται διαχρονικά να αντιμετωπιστούν με αποσπασματικές παρεμβάσεις.

«Η πρόταση νόμου έχει ως αφετηρία το γεγονός ότι σήμερα, κατά κοινή παραδοχή, το σύστημα επίδοσης εξωδίκων από τις κάμερες είναι στρεβλό, μη αποτελεσματικό και συνεχώς προσπαθούμε να το εξορθολογήσουμε με αποσπασματικές λύσεις», ανέφερε.

«Αν η Αστυνομία δεν μπορεί να επιδώσει ένα πρόστιμο μέσα σε έξι μήνες, τότε δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η ακύρωση της εξώδικης διαδικασίας δεν συνεπάγεται απαλλαγή από την ποινική ευθύνη.

Αλλαγές και στους βαθμούς ποινής

Το δεύτερο σκέλος της πρότασης νόμου αφορά τον χρόνο από τον οποίο υπολογίζονται οι βαθμοί ποινής που επιβάλλονται στους οδηγούς.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παραβάτης καταβάλλει το εξώδικο πρόστιμο και αποδέχεται τους βαθμούς ποινής, αυτοί θα λογίζονται ως επιβληθέντες από την ημερομηνία διάπραξης της παράβασης και όχι από μεταγενέστερο χρόνο.

Αντίθετα, εφόσον ο οδηγός δεν εξοφλήσει το εξώδικο και η υπόθεση οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου, οι βαθμοί ποινής θα υπολογίζονται από την ημερομηνία επιβολής της δικαστικής ποινής.

Προειδοποιήσεις για επιβάρυνση των δικαστηρίων

Κατά τη συζήτηση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέφρασε τη διαφωνία του με την προτεινόμενη ρύθμιση, εκτιμώντας ότι αντί να διευκολύνει τους παραβάτες, ενδέχεται να επιφέρει πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου υποστήριξε ότι η απώλεια της δυνατότητας εξώδικης διευθέτησης μετά την παρέλευση των 180 ημερών θα στερεί από τους οδηγούς την ευχέρεια να τακτοποιήσουν την παράβασή τους χωρίς δικαστική διαδικασία.

Όπως εξήγησε, οι υποθέσεις αυτές θα παραπέμπονται απευθείας στα δικαστήρια, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη αυξημένο πρόγραμμά τους. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η εφαρμογή της ρύθμισης θα επιφέρει πρόσθετο διοικητικό κόστος για την Αστυνομία.

Κίνδυνος σκόπιμης αποφυγής παραλαβής εξωδίκων

Ανάλογες επιφυλάξεις διατύπωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευρυπίδου, ο οποίος προειδοποίησε ότι η διαγράφη του εξωδίκου ενδέχεται να ενθαρρύνει τους πολίτες να αποφεύγουν την παραλαβή του.

Κατά την τοποθέτησή του, υποστήριξε ότι η εισαγωγή νέων ρυθμίσεων σε διαδικασίες που θα έπρεπε ήδη να λειτουργούν αποτελεσματικά ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από εκείνα που επιχειρείται να επιλυθούν.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η εφαρμογή και των δύο προνοιών της πρότασης νόμου θα απαιτήσει τροποποιήσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα της Αστυνομίας που διαχειρίζονται τα εξώδικα πρόστιμα, αυξάνοντας τόσο το διοικητικό όσο και το οικονομικό κόστος.

Το Υπουργείο Μεταφορών υιοθέτησε τις θέσεις της Αστυνομίας.

Επιπτώσεις στον αποτρεπτικό χαρακτήρα των ποινών

Τη διαφωνία της εξέφρασε και η Νομική Υπηρεσία, θέτοντας ζητήματα τόσο ως προς την πρακτική εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας όσο και ως προς τον αποτρεπτικό χαρακτήρα των ποινών.

Όπως επισημάνθηκε, η ακύρωση της δυνατότητας εξώδικης ρύθμισης μετά την παρέλευση των 180 ημερών ουσιαστικά καταργεί μια ευνοϊκότερη διαδικασία για τον παραβάτη, οδηγώντας τον απευθείας ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερες επιφυλάξεις διατυπώθηκαν και για την προτεινόμενη αλλαγή στον υπολογισμό των βαθμών ποινής. Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, η ρύθμιση ενδέχεται να αποδυναμώσει τον προληπτικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα του συστήματος.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι ενδέχεται να προκύψουν περιπτώσεις οδηγών οι οποίοι θα εξακολουθούν να κυκλοφορούν στους δρόμους, παρότι, με βάση τους βαθμούς ποινής τους, δεν θα έπρεπε να οδηγούν.

Η πρόταση θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ανδρέας Πασιουρτίδης ξεκαθάρισε ότι προτίθεται να προχωρήσει με την πρόταση νόμου, ώστε αυτή να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής προς ψήφιση.

Τέλος, απαντώντας στις ενστάσεις που διατυπώθηκαν, επέκρινε τη στάση της Αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι κάθε φορά που διαφωνεί με μια προτεινόμενη αλλαγή επικαλείται την αύξηση του κόστους εφαρμογής της.