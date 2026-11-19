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Εμπορικές συμφωνίες και στρατηγικές επενδύσεις συνολικής αξίας άνω των 17 δισ. δολαρίων για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Νοτιοανατολική Ασία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής του στις Φιλιππίνες, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, οι συμφωνίες καλύπτουν τους τομείς της αεροναυπηγικής, της αμυντικής βιομηχανίας, της ενέργειας και της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και στρατηγικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσού αφορά συμφωνία ύψους 12 δισ. δολαρίων μεταξύ των Boeing, GE Aerospace και Philippine Airlines για την πώληση έως 20 αεροσκαφών Boeing 787, εξοπλισμένων με κινητήρες της GE Aerospace.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία οριστικοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στις Φιλιππίνες.

Πάνω από 2 δισ. δολάρια για την άμυνα των Φιλιππίνων

Σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων αφορά την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Μανίλας.

Οι δύο χώρες σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε χρηματοδοτικό πακέτο άνω των 2 δισ. δολαρίων, το οποίο θα επιτρέψει στις Φιλιππίνες να προμηθευτούν αμερικανικό αμυντικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα διαθέσουν 400 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Νότια Σινική Θάλασσα, περιοχή με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία λόγω των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών και των εδαφικών διεκδικήσεων.

Στις σχεδιαζόμενες επενδύσεις περιλαμβάνεται η κατασκευή εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων στον κόλπο Subic από την εταιρεία Subic Grain, με προϋπολογισμό 40 εκατ. δολαρίων.

Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων προγραμματίζει επίσης τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου Basco, προκειμένου να βελτιώσει τη στρατιωτική πρόσβαση, την ανταπόκριση σε φυσικές καταστροφές και τις δυνατότητες εφοδιασμού.

Πυραυλικά συστήματα HIMARS για την Ταϊλάνδη

Στον τομέα της άμυνας, η Ταϊλάνδη σχεδιάζει την προμήθεια αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων HIMARS, αξίας έως 123 εκατ. δολαρίων.

Εφόσον ολοκληρωθεί η αγορά, θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη προμήθεια του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος από χώρα της ηπειρωτικής Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η συμφωνία εντάσσεται στη διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας των ΗΠΑ με χώρες της περιοχής, με έμφαση στην προμήθεια αμερικανικής στρατιωτικής τεχνολογίας.

Συμφωνίες για άνθρακα σε Ινδονησία και Μαλαισία

Στον ενεργειακό τομέα, η αμερικανική Latitude Energy βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το κρατικό επενδυτικό ταμείο Danantara της Ινδονησίας για την ανάπτυξη έργου άνθρακα ύψους 2 δισ. δολαρίων, το οποίο θα αξιοποιεί αμερικανική τεχνολογία.

Παράλληλα, η Navajo Transitional Energy Company υπέγραψε τριετή συμφωνία αξίας 100 εκατ. δολαρίων για την προμήθεια άνθρακα σε θυγατρική της Tenaga Nasional Berhad, της εθνικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας της Μαλαισίας.

Οι συμφωνίες αποτελούν μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης των αμερικανικών ενεργειακών εξαγωγών προς τις αγορές της Ασίας.

Επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers

Οι ανακοινώσεις περιλαμβάνουν επίσης πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και κέντρων δεδομένων στη Μαλαισία και το Μπρουνέι.

Στο Μπρουνέι, η Unified National Networks σχεδιάζει να αναθέσει στην αμερικανική Vertiv έργο κατασκευής υποδομών data centers, με δαπάνες που προσεγγίζουν το 1 δισ. δολάρια και θα κατευθυνθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε αμερικανικούς προμηθευτές.

Στη Μαλαισία, αμερικανική κοινοπραξία αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη εθνικής υποδομής υπολογιστικού νέφους τεχνητής νοημοσύνης (sovereign AI cloud).

Η συγκεκριμένη τεχνολογία θα επιτρέπει στη χώρα να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται δικές της δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, με μεγαλύτερο έλεγχο επί των ψηφιακών υποδομών και των δεδομένων της.

Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών της Μαλαισίας, η αμερικανική κυβέρνηση θα διαθέσει 50 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της πρωτοβουλίας.

Οι ανακοινώσεις αποτυπώνουν την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να διευρύνει την οικονομική και τεχνολογική της παρουσία στη Νοτιοανατολική Ασία, συνδυάζοντας εμπορικές συναλλαγές, αμυντική συνεργασία και επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς.

Μέρος των συμφωνιών έχει ήδη οριστικοποιηθεί, ενώ άλλες πρωτοβουλίες βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των διαπραγματεύσεων ή του σχεδιασμού.

Capital.gr