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Τον θαυμασμό του για την Κίνα και τα τεχνολογικά της επιτεύγματα εξέφρασε ο Έλον Μασκ (Elon Musk), χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «τεράστιο θαυμαστή της Κίνας», ενώ παράλληλα τόνισε τη σημασία της στενότερης συνεργασίας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη συνάντησή του στη Σενζέν με τον Ρεν Χονγκμπίν (Ren Hongbin), πρόεδρο του Κινεζικού Συμβουλίου για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου.

Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX τόνισε τη σημασία της διατήρησης καλών σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να ευημερούν από κοινού.

NEW: Elon Musk, who brought his son X along to China, said the boy sees China as a “toy paradise” because his toys are made here. pic.twitter.com/8F1OAIlyJL November 19, 2026

«Όσο περισσότερη συνεργασία υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, τόσο καλύτερα θα τα πηγαίνει η καθεμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μασκ βρίσκεται στη Σενζέν ως μέλος της επιχειρηματικής αντιπροσωπείας που συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του APEC.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και ένα βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων, το οποίο δημοσιοποίησε ο λογαριασμός Yuyuan Tantian στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνδέεται με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στο στιγμιότυπο, ο Μασκ στρέφεται προς τον εξάχρονο γιο του, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι αγαπά την Κίνα.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας σχολιάζει στη συνέχεια ότι η χώρα είναι ένας «παράδεισος των παιχνιδιών», καθώς, όπως σημειώνει, κατασκευάζει «σχεδόν τα πάντα».

protothema.gr