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Με διαφορετικές προσεγγίσεις για το παγκόσμιο εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή συνεργασία εμφανίστηκαν ο Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη Σεντζέν της Κίνας, λίγες ώρες πριν από την ιστορική τριμερή συνάντησή τους, που έχει προγραμματιστεί για τις 08:30 το πρωί της Πέμπτης (19/11), ώρα Κύπρου.

Ο Κινέζος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ μιας ανοιχτής και ολοκληρωμένης παγκόσμιας οικονομίας, απορρίπτοντας τον προστατευτισμό, ενώ ο Αμερικανός ομόλογός του υπερασπίστηκε τη δυναμική της οικονομίας των ΗΠΑ και αντιτάχθηκε σε αυστηρούς περιορισμούς στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Από την πλευρά του, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία επιδιώκει μια «εποικοδομητική εταιρική σχέση» με τις οικονομίες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.

Οι τοποθετήσεις τους έγιναν σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου στον τομέα της τεχνολογίας, συνεχιζόμενων πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και εντεινόμενων ανησυχιών για τη διεθνή ασφάλεια.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποκτά η εξέλιξη μετά την οριστικοποίηση διμερούς συνάντησης του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ για σήμερα (19/11). Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η συνάντηση των δύο προέδρων θα προηγηθεί ή θα ακολουθήσει της τριμερούς με τη συμμετοχή του Σι Τζινπίνγκ.

Σι Τζινπίνγκ: «Χρειαζόμαστε συνεργασία, όχι αποκλεισμούς»

Ανοίγοντας τις εργασίες της συνόδου, ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις χώρες της περιοχής να εργαστούν για τη δημιουργία ενός ανοιχτού και οικονομικά ενοποιημένου κόσμου.

«Η ανοιχτή συνεργασία αποτελεί τον ασφαλή δρόμο για την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού», τόνισε.

Χωρίς να κατονομάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες το Πεκίνο κατηγορεί συχνά για μονομερείς ενέργειες και προστατευτισμό, ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε:

«Πρέπει να υπερασπιστούμε τον ανοιχτό περιφερειακό χαρακτήρα της συνεργασίας, να προωθήσουμε σταθερά την οικονομική ολοκλήρωση και να αναπτύξουμε ένα μοντέλο συνεργασίας που θα είναι ανοιχτό και ενοποιημένο, αντί για αποκλειστικό ή κατακερματισμένο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε έναν από τους «κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτομία».

Κάλεσε μάλιστα τις συμμετέχουσες χώρες να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός «ανοιχτού οικοσυστήματος» ανάπτυξης και αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνολογική αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας εντείνεται, καθώς τόσο η κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν όσο και η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ έχουν επιβάλει περιορισμούς στην πώληση και εξαγωγή προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.

Τραμπ: «Η Αμερική ευημερεί όσο ποτέ άλλοτε»

Παίρνοντας τον λόγο στην ολομέλεια της APEC, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε τον διαχρονικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Ειρηνικού.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν δύναμη του Ειρηνικού εδώ και εκατοντάδες χρόνια και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την προώθηση της ανάπτυξης και της σταθερότητας, της κυριαρχίας, της ευημερίας και της ειρήνης σε ολόκληρη αυτή την περιοχή», δήλωσε.

«Οι σχέσεις μας είναι πολύ ισχυρές», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε ιδιαίτερα θετική εικόνα για την οικονομία της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε περίοδο πρωτοφανούς ανάπτυξης.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες ευημερούν όσο ποτέ άλλοτε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί».

Αναφέρθηκε επίσης στον πληθωρισμό, υποστηρίζοντας ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο και επικαλούμενος ποσοστό 2%. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ποσοστό δεν ανταποκρίνεται στα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία των τιμών στις ΗΠΑ.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σχεδόν αποκλειστικά καλή, αλλά χρειάζεται προσοχή»

Ξεχωριστό μέρος της ομιλίας του Τραμπ αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η νέα τεχνολογία συνοδεύεται από κινδύνους.

«Πρέπει να την παρακολουθούμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να την εκτιμούμε. Είναι σχεδόν αποκλειστικά καλή, αλλά έχει και ορισμένα αρνητικά στοιχεία. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση αυτών των αρνητικών στοιχείων», ανέφερε.

Παρά τις επιφυλάξεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος τάχθηκε κατά της αυστηρής ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ανακόψει την ανάπτυξη του κλάδου.

«Δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα που θα καταστρέψει τις τεράστιες δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας», δήλωσε.

«Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην προγραμματισμένη συνάντησή του με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, εκφράζοντας την προσδοκία του για τις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν.

Πούτιν: «Η Ρωσία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού»

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιχείρησε να αναδείξει τον ρόλο της Ρωσίας στην οικονομική και γεωπολιτική αρχιτεκτονική της περιοχής.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει μια «εποικοδομητική εταιρική σχέση» με τις οικονομίες της Ασίας και του Ειρηνικού.

Υποστήριξε ακόμη ότι η Ρωσία αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος» της περιοχής και ότι συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξή της.

Οι δηλώσεις του εντάσσονται στην προσπάθεια της Μόσχας να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις ασιατικές οικονομίες, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ιστορική τριμερής και η σύγκριση με τη Γιάλτα

Η συνάντηση των τριών ηγετών αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η ατζέντα περιλαμβάνει σειρά ζητημάτων που επηρεάζουν τις διεθνείς ισορροπίες, από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή μέχρι τον εμπορικό ανταγωνισμό, τα πυρηνικά όπλα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η κινεζική διπλωματία έχει αναφέρει ότι στόχος της τριμερούς είναι η συζήτηση για την «παγκόσμια ειρήνη» και τη «στρατηγική σταθερότητα στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Ο Λευκός Οίκος έχει εκφράσει την πρόθεση να θέσει ζητήματα πυρηνικής διάδοσης και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ενώ το Κρεμλίνο έχει διευκρινίσει ότι η ημερήσια διάταξη δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί σχεδόν πέντε χρόνια και έχει οδηγήσει σε βαθιά ρήξη των σχέσεων Ρωσίας και Δύσης, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία Μόσχας και Πεκίνου.

Η τριμερής έχει ήδη προκαλέσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, στην οποία οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης συζήτησαν τη μεταπολεμική οργάνωση της Ευρώπης και τη διαμόρφωση της νέας διεθνούς τάξης.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο κατά πόσο η συνάντηση στη Σεντζέν θα οδηγήσει σε ουσιαστικές συμφωνίες.

«Δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες, οι προσδοκίες μας είναι ρεαλιστικές», δήλωσε ο Πεσκόφ, παρότι ο Πούτιν έχει εκφράσει την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

Οι χειραψίες της Τετάρτης και το διπλωματικό παρασκήνιο

Οι τρεις ηγέτες είχαν φροντίσει από την Τετάρτη (18/11) να εκπέμψουν μηνύματα καλής διάθεσης ενόψει της συνάντησής τους.

Ο Σι Τζινπίνγκ είχε συνομιλίες διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ωρών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ στη συνέχεια υποδέχθηκε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο της Σεντζέν.

Αργότερα, οι τρεις ηγέτες αντάλλαξαν χειραψίες και φιλοφρονήσεις κατά τη διάρκεια της δεξίωσης της APEC, όπου συμμετείχαν και στην καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία των ηγετών.

Για την Κίνα, η διοργάνωση και η φιλοξενία της τριμερούς αποτελούν ευκαιρία να προβάλει τον ρόλο της στις μεγάλες διεθνείς υποθέσεις.

Για τον Τραμπ, οι συνομιλίες προσφέρουν τη δυνατότητα διπλωματικών πρωτοβουλιών σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν υποστεί σημαντική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Πούτιν, από την πλευρά του, έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τη Ρωσία ως ισότιμο συνομιλητή των δύο άλλων μεγάλων δυνάμεων, παρά τις δυτικές κυρώσεις, τις οποίες έχει χαρακτηρίσει αναποτελεσματικές και έχει υποστηρίξει ότι ανήκουν «στο παρελθόν».

Το τετ-α-τετ Τραμπ – Σι και το σκάνδαλο της Nvidia

Πριν από την τριμερή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι διμερείς συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ.

Οι σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από σοβαρές εμπορικές και τεχνολογικές διαφωνίες.

Η εμπορική εκεχειρία που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου πριν από περίπου έναν χρόνο προβλέπεται να λήξει τον Ιανουάριο του 2027, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση για νέες συνεννοήσεις.

Στην ατζέντα των δύο προέδρων αναμένεται να συμπεριληφθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων επεισοδίων και παρεξηγήσεων.

Οι συνομιλίες διεξάγονται επίσης στη σκιά της υπόθεσης Nvidia, η οποία έχει εντείνει την ένταση στις σινοαμερικανικές σχέσεις.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος αποχώρησε από την ηγεσία του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών, βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιευμάτων για προσωπική σχέση με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με την κινεζική κατασκοπεία, ενώ παράλληλα έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για παράνομη διακίνηση προηγμένων αμερικανικών μικροτσίπ προς την Κίνα.

Οι καταγγελίες περί κατασκοπείας δεν αποτελούν δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα, ενώ το Πεκίνο έχει απορρίψει τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Η υπόθεση προστίθεται στις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών στον τομέα των ημιαγωγών και των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών στη Σεντζέν.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και αιφνιδιαστική παρουσία του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάποιο σχετικό σχέδιο.

protothema.gr