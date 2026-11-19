Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης χορήγησης πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας για τη Mονή, η οποία άρχισε να ανεγείρεται παράνομα από την ιερά μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου στην Αγία Νάπα, αναμένεται να συζητηθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρακτική παραχώρησης πολεοδομικών παρεκκλίσεων για μεγάλες αναπτύξεις, με φόντο την προκλητική υπόθεση της αυθαίρετης ανέγερσης μοναστηριού και στέγης φιλοξενίας από τη μητρόπολη στην καρδιά της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 στο Κάβο Γκρέκο.

Η υπόθεση, η οποία εγγράφηκε προς εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών Άριστου Δαμιανού, Βαλεντίνου Φακοντή και Εφραίμ Χρίστου, φέρνει στην επιφάνεια ένα εκτεταμένο πλέγμα παρανομιών, ενώ έχουν κληθεί να καταθέσουν τις θέσεις τους εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών και ανεξάρτητων φορέων, καθώς και του Δήμου Αγίας Νάπας.

Σύμφωνα με σημείωμα θέσεων που κατέθεσε στην Επιτροπή το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, το τεμάχιο, ιδιοκτησίας της μητρόπολης, βρίσκεται στην τοποθεσία «Μαζερή του Κούκου», στον Δήμο Αγίας Νάπας. Η καθορισμένη χρήση γης στην περιοχή είναι Αξιόλογο Τοπίο Κάβο Γκρέκο (Ακτή και Περιοχή Προστασίας της Φύσης), ενώ το τεμάχιο χωροθέτησης εμπίπτει σε Πολεοδομική Ζώνη Προστασίας-Τοπίο Κάβο Γκρέκο (Δα1-ΤΚΓ). Το τεμάχιο είναι περίκλειστο στο Κρατικό Δάσος Αγίας Νάπας και γειτνιάζει με το Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο στα ανατολικά.

Επιπλέον, το τεμάχιο εμπίπτει στο Γνωστό Διάδρομο-Πέρασμα Διέλευσης Αποδημητικών Άγριων Πτηνών Κάβο Γκρέκο και στη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά Κάβο Γκρέκο. Το τεμάχιο βρίσκεται επίσης στο κεντρικό τμήμα των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Κάβο Γκρέκο. Ως εκ τούτου, το τεμάχιο βρίσκεται σε κεντροβαρή και σημαντική θέση για τη συνεκτικότητα και την ακεραιότητα των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Μεγάλης κλίμακας αυθαίρετες χωματουργικές επεμβάσεις

Περί τα τέλη 2023 και τις αρχές 2024, πραγματοποιήθηκαν μεγάλης κλίμακας αυθαίρετες χωματουργικές επεμβάσεις (εκχέρσωση, αποψίλωση βλάστησης, διάνοιξη πρόσβασης, εκσκαφές και επιχωματώσεις) και παράνομες κατασκευαστικές εργασίες (ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων) στην περιοχή, χωρίς να εξασφαλιστούν εκ των προτέρων οι απαιτούμενες Περιβαλλοντικές Εγκρίσεις (Αιτιολογημένη Διαπίστωση ή Γνωμοδότηση και Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης), καθώς και Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής.

Στις 17/03/2024 υποβλήθηκε σχετική καταγγελία και στις 19/03/2024 διαπιστώθηκαν οι αυθαίρετες επεμβάσεις και παράνομες κατασκευές στα πλαίσια επιτόπιας επιθεώρησης. Η αίτηση χορήγησης πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση υποβλήθηκε στις 20/03/2024, μετά από την υποβολή της σχετικής καταγγελίας και την επιβεβαίωση των παρανομιών.

Στις 28.05.2024, η Μητρόπολη υπέβαλε Προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του Υπουργού Εσωτερικών, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και του Επαρχιακού Γραφείου Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπλέον, η Αιτήτρια υπέβαλε ενδιάμεση αίτηση για την αναστολή της εκτέλεσης των μέτρων που αναφέρονται:

• Στην Ειδοποίηση Επιβολής που επέδωσε προς την Αιτήτρια το Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 28.03.2024, για τον άμεσο τερματισμό όλων των εργασιών, την άρση των αυθαίρετων επεμβάσεων και την κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών σε διάστημα 15 ημερών.

• Στην επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος προς την Αιτήτρια, ημερομηνίας 29.03.2024, για την υποβολή Σχεδίου Κατεδάφισης μέχρι τις 03.04.2024 και Σχεδίου Αποκατάστασης σε εύλογο χρονικό διάστημα.

• Στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αιτήτρια, ημερομηνίας 02.05.2024, για την απόρριψη της Ιεραρχικής Προσφυγής.

• Στην επιστολή του Επαρχιακού Γραφείου Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως προς την Αιτήτρια, ημερομηνίας 14.05.2024, για απόρριψη της αίτησης χορήγησης πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση, άρση των αυθαίρετων επεμβάσεων και κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών σε διάστημα 15 ημερών.

Στις 30.05.2024, το Τμήμα Περιβάλλοντος απέστειλε επιστολή προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, στην οποία αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η Αιτήτρια προχωρήσει σε κατεδάφιση της ανάπτυξης, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι όροι κατεδάφισης και αποκατάστασης, οι οποίοι οριστικοποιήθηκαν μετά από συνεδρίαση της Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στις 24.04.2024 και επισυνάπτονται ως παράρτημα. Όπως σημειώνεται, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για σκοπούς ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων, ιδιαίτερα στην πτηνοπανίδα, η κατεδάφιση των μη αδειοδοτημένων οικοδομών θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο ή μεταξύ της περιόδου τέλη Οκτωβρίου με τέλη Φεβρουαρίου. Με βάση τα πιο πάνω, η Περιβαλλοντική Αρχή καλεί την Πολεοδομική Αρχή όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε να εφαρμοστεί ο πιο πάνω περιορισμός στην Ειδοποίηση Επιβολής.

Στις 25.07.2024, εκδόθηκε η Ενδιάμεση Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η Μητρόπολη απέτυχε να στοιχειοθετήσει έκδηλη παρανομία ή/και ανεπανόρθωτη βλάβη. Ως εκ τούτου, απορρίφθηκε η ενδιάμεση αίτηση της για την αναστολή της εκτέλεσης των μέτρων, τα οποία αναφέρονται στην Ειδοποίηση Επιβολής, ημερομηνίας 28.03.2024, στην επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 29.03.2024, στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 02.05.2024, καθώς και στην επιστολή του Επαρχιακού Γραφείου Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ημερομηνίας 14.05.2024.

Ωστόσο, το ΣΥΜΕΠΑ δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη την Ενδιάμεση Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου και την απόρριψη της ενδιάμεσης αίτησης για αναστολή της εκτέλεσης των μέτρων άρσης των αυθαίρετων επεμβάσεων, κατεδάφισης των παράνομων κατασκευών και αποκατάστασης της νομιμότητας, του περιβάλλοντος και του τοπίου.

Το έργο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής

Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος προς το ΣΥΜΕΠΑ, ημερομηνίας 04/09/2026, το τεμάχιο χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου εμπίπτει εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ και ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουν ακολουθηθεί οι απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασίες για την περιβαλλοντική αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου. Αντιθέτως, το έργο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής και η Περιβαλλοντική Αρχή εκτιμά ότι έχει ήδη προκαλέσει επιπτώσεις στην ακεραιότητα των περιοχών του δικτύου Natura 2000, καθ’ ότι η οχληρία από τα κατασκευαστικά έργα, η κατάληψη γης και η σφράγιση εδάφους, καθώς και η ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα πραγματοποιήθηκαν χωρίς περιβαλλοντική αξιολόγηση και έγκριση, και χωρίς την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων κατά την κατασκευή. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημέρωσε το ΣΥΜΕΠΑ ότι δεν θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση και εισηγήθηκε όπως η εν λόγω αίτηση αντιμετωπιστεί αρνητικά.

Συνεπώς, ενδεχομένως προκύπτει κατάχρηση εξουσίας από το ΣΥΜΕΠΑ, το οποίο παρακάμπτει και αναιρεί το ρόλο της Περιβαλλοντικής Αρχής, ως εκ της αποστολής της αρμόδιας για την έκδοση περιβαλλοντικής έγκρισης.

Παράλληλα, το Terra Cypria θεωρεί ότι προκύπτει ουσιώδους τύπου παράβαση του άρθρου 19(2) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών, σύμφωνα με το οποίο «δεν χορηγείται πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση για ανάπτυξη, η οποία επηρεάζει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης». Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως προς το ΣΥΜΕΠΑ, ημερομηνίας 09.02.2026, η αιτουμένη παρέκκλιση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αρνητικά, καθότι η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν τηρεί συνολικά εννέα πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα συγκρούεται με τη Γενική Στρατηγική του ισχύοντος Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας.

Ζητούν κατεδάφιση και ανέγερση Mονής σε κατάλληλη περιοχή

Η συζήτηση αναμένεται να στραφεί γύρω από τις πρόσφατες ενέργειες του ΣΥΜΕΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του στις 13/11/2026, το ΣΥΜΕΠΑ αποφάσισε να επανεξετάσει την αίτηση της μητρόπολης στη βάση «νέων δεδομένων», δηλαδή μιας επιστημονικής γνωμοδότησης που υπέβαλε η ίδια η μητρόπολη δύο ημέρες νωρίτερα. Στην προσπάθειά της να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα, η μητρόπολη ακολούθησε τακτική υποχώρησης ενημερώνοντας πλέον ότι θα προβεί σε ευρείας έκτασης τροποποιήσεις στα σχέδια που κατέθεσε, με την κατάργηση κτηρίων που καταλαμβάνουν πέραν του 50% του συντελεστή δόμησης, ενώ η αίτηση θα αφορά μόνο την ανέγερση μοναστηριού και στέγης φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και παιδιών.

Αρμόδια Τμήματα και περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν την κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών και τα αρμόδια Υπουργεία να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, εφαρμόζοντας τις αρχές της νομιμότητας, του κράτους δικαίου, της ισονομίας και της χρηστής διοίκησης. Παράλληλα, ζητούν να εκτελεστούν άμεσα οι νομικά δεσμευτικοί Όροι Κατεδάφισης και Αποκατάστασης που έθεσε η Περιβαλλοντική Αρχή. Όσον αφορά την κατασκευή του μοναστηριού και της στέγης φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χωροταξικά κατάλληλη περιοχή εντός καθορισμένου ορίου ανάπτυξης και εκτός δικτύου Natura 2000.