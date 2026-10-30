Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σοβαρές προεκτάσεις, τόσο σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και με τη νομιμότητα των διαδικασιών, παίρνει το ζήτημα της ανέγερσης μοναστηριού και ξενώνα φιλοξενίας θυμάτων κακοποίησης στον Δήμο Αγίας Νάπας.

Με επιστολή του Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, η οποία φέρει ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2026 και απευθύνεται στη Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, η Ελεγκτική Υπηρεσία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι η εκ των υστέρων νομιμοποίηση αυθαιρέτων επεμβάσεων και παράνομων οικοδομών συνιστά επικίνδυνο προηγούμενο.

Η υπόθεση αφορά αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην επιστολή, το έργο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, αν και δεν έχει εξασφαλιστεί καμία απολύτως νόμιμη άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΜΕΠΑ στον «Φ», τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίας που έγινε στις 16/10/2026 αναμένεται να επικυρωθούν κατά την επόμενη συνεδρία, η οποία προγραμματίζεται στις 30/10/2026.

Το επίμαχο τεμάχιο χωροθετείται σε πολεοδομική Ζώνη Προστασίας Τοπίο Κάβο Γκρέκο (Δα1-ΤΚΓ) και καθορισμένη Ακτή και Περιοχή Προστασίας της Φύσης. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ισχύοντος Τοπικού Σχεδίου, στη ζώνη αυτή απαιτείται απόλυτη προστασία και δεν επιτρέπεται καμία ανάπτυξη.

Το τεμάχιο εμπίπτει επίσης στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) Κάβο Γκρέκο και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Κάβο Γκρέκο.

Σύμφωνα με επιστολή της Περιβαλλοντικής Αρχής προς το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥΜΕΠΑ) ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2026, το έργο έχει ήδη προκαλέσει ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στην ακεραιότητα των περιοχών Natura 2000. Η όχληση από τα κατασκευαστικά έργα, η κατάληψη και σφράγιση του εδάφους, καθώς και η συνεχιζόμενη ανθρώπινη παρουσία πραγματοποιήθηκαν χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση και χωρίς μέτρα μετριασμού.

Περαιτέρω, είχε εκδοθεί Ειδοποίηση Επιβολής για άρση των παράνομων επεμβάσεων και Όροι Κατεδάφισης, οι οποίοι ωστόσο δεν εφαρμόστηκαν.

Ακολούθως, η Μητρόπολη υπέβαλε ιεραρχική προσφυγή κατά της Ειδοποίησης, την οποία ο Υπουργός Εσωτερικών απέρριψε, καλώντας την να αποκαταστήσει τον χώρο εντός 15 ημερών. Παράλληλη προσφυγή και αίτηση αναστολής ενώπιον του Δικαστηρίου απορρίφθηκαν.

Ως εκ τούτου, η Περιβαλλοντική Αρχή ενημέρωσε το ΣΥΜΕΠΑ ότι δεν θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της αίτησης και εισηγήθηκε την αρνητική αντιμετώπιση της παρέκκλισης.

Ο Γενικός Ελεγκτής υπογραμμίζει ότι η έγκριση ενός τέτοιου έργου κατά παρέκκλιση παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και τη σχετική εθνική νομοθεσία (Ν. 153(I)/2003), καθώς δεν τεκμηριώνονται επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογούν μια τέτοια εξαίρεση. Υπογραμμίζει πως σε μια τέτοια περίπτωση, η επίκληση της εν λόγω διάταξης θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική, σαφή και επαρκώς τεκμηριωμένη δικαιολογία.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου στέλνει ένα αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: «Κλείνοντας σημειώνουμε γενικότερα ότι, η εκ των υστέρων νομιμοποίηση αυθαιρέτων οικοδομών, ακόμη και αν προβλέπεται στην σχετική νομοθεσία, στέλνει, κατά την άποψή μας, πολύ λανθασμένα μηνύματα, κάτι που επισημάναμε και στην πολύ πρόσφατη Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας αναφορικά με τη λειτουργία του ΣΥΜΕΠΑ.»

Η επιστολή κοινοποιείται στους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Εσωτερικών και Γεωργίας (Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος), στην Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, στον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και στον πρόεδρο του ΣΥΜΕΠΑ. Η μπάλα βρίσκεται πλέον στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας και των αρμόδιων φορέων, οι οποίοι καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις.