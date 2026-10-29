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Εντύπωση προκάλεσε στη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου το γεγονός ότι οι εθνοφρουροί που σιτίζονται με έτοιμες μερίδες καταναλώνουν κρέας εννέα φορές την εβδομάδα, σε σύνολο 14 γευμάτων και δείπνων.

Το ζήτημα συζητήθηκε κατά την εξέταση της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη σίτιση των εθνοφρουρών, με τους βουλευτές να εκφράζουν προβληματισμό για τη συχνότητα κατανάλωσης κρέατος, αλλά και για το γεγονός ότι η διατροφική αξιολόγηση που έγινε το 2019 δεν έχει επικαιροποιηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι στρατιώτες που σιτίζονται από τα μαγειρεία των μονάδων λαμβάνουν κρέας επτά φορές την εβδομάδα, όσοι λαμβάνουν κατεψυγμένες μερίδες οκτώ φορές, ενώ στην περίπτωση των έτοιμων γευμάτων ο αριθμός ανεβαίνει στις εννέα.

Από πλευράς των υπηρεσιακών αναφέρθηκε ότι θα συγκληθεί εκ νέου η αρμόδια επιτροπή για αξιολόγηση του μενού, ώστε να εξεταστούν οι αλλαγές που ενδεχομένως χρειάζονται.

Πάντως, παρά τα προβλήματα που εντοπίστηκαν, οι βουλευτές αναγνώρισαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο θέμα της σίτισης των εθνοφρουρών, συγχαίροντας τους αρμόδιους αξιωματούχους για την προσπάθεια που καταβάλλεται.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι η Εθνική Φρουρά καλείται να καλύψει καθημερινά τις ανάγκες σίτισης στρατιωτών σε ολόκληρη την Κύπρο, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα φυλάκια, όπου καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να φτάνει φαγητό στους οπλίτες.

Από πλευράς των αρμοδίων αναφέρθηκε ότι τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία είναι διαχειρίσιμα και ότι για αρκετά από αυτά έχουν ήδη γίνει διορθωτικές ενέργειες, ενώ άλλες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σπατάλη τροφίμων και εκατομμύρια ευρώ

Παρουσιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Διευθυντής Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Άκης Κίκας, σημείωσε ότι το κράτος δαπανά τεράστια ποσά για τη σίτιση των εθνοφρουρών, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για «λεφτά του φορολογούμενου».

Όπως εξήγησε, το 44% των οπλιτών σιτίζεται με έτοιμα γεύματα από εταιρεία εστίασης, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, το 10% με κατεψυγμένες μερίδες, κυρίως σε απομακρυσμένα φυλάκια, ενώ το υπόλοιπο 46% από τα μαγειρεία των στρατιωτικών μονάδων.

Το κόστος για τις έτοιμες μερίδες ανέρχεται στα 7,52 ευρώ ανά οπλίτη ημερησίως, πλέον ΦΠΑ, ενώ για τα μαγειρεία των μονάδων η Ελεγκτική προχώρησε σε ενδεικτική εκτίμηση ύψους 8,15 ευρώ, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για επιβεβαιωμένο υπολογισμό.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τις ποσότητες φαγητού που παραμένουν αδιάθετες και καταλήγουν στα σκουπίδια, με τους βουλευτές να ζητούν να υπάρχει ακριβής καταγραφή, ώστε να διαπιστωθεί πόσο κοστίζει τελικά η σπατάλη.

«Πρέπει να ξέρουμε τούτο το ποσό, αν είναι μισό εκατομμύριο, ένα ή πέντε», ήταν η τοποθέτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Νίκου Κέττηρου κατά τη συνεδρία.

Ο κ. Κίκας εξήγησε ότι η Ελεγκτική επιχείρησε να προσδιορίσει το μέγεθος του προβλήματος μέσα από τους επιτόπιους ελέγχους, τα ερωτηματολόγια των στρατιωτών και τις απαντήσεις των ίδιων των μονάδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακριβής καταγραφή.

Σύμφωνα με την έκθεση, σε φυλάκια που εξυπηρετούνταν από συγκεκριμένο στρατόπεδο οι παραγγελίες γεύματος και δείπνου ξεπερνούσαν τις πραγματικές ανάγκες κατά 42% και 40%, αντίστοιχα.

Η Ελεγκτική εκτίμησε ότι με καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι συμβάσεις για περιορισμό των παραγγελιών θα μπορούσε να επιτευχθεί εξοικονόμηση, η οποία, σύμφωνα με ενδεικτικό σενάριο που παρουσιάστηκε, θα μπορούσε να φτάσει περίπου τις 10.000 ευρώ την εβδομάδα.

Από πλευράς Εθνικής Φρουράς αναφέρθηκε ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για καλύτερο προγραμματισμό των παραγγελιών, ώστε οι ποσότητες που παραλαμβάνονται να ανταποκρίνονται περισσότερο στις πραγματικές ανάγκες των μονάδων.

Τέσσερα μαγειρεία χωρίς επαγγελματία μάγειρα

Προβληματισμό προκάλεσε και η διαπίστωση ότι τέσσερα από τα 17 ενεργά μαγειρεία της Εθνικής Φρουράς λειτουργούν χωρίς επαγγελματία μάγειρα, παρότι συνολικά απασχολούνται 21 επαγγελματίες μάγειρες.

Βουλευτές διερωτήθηκαν γιατί συμβαίνει αυτό, την ώρα που επαγγελματίες μάγειρες είναι τοποθετημένοι και σε στρατιωτικές λέσχες, ζητώντας να πληροφορηθούν πόσοι στρατιώτες σιτίζονται από τα τέσσερα συγκεκριμένα μαγειρεία και κατά πόσο έχουν εντοπιστεί προβλήματα.

Από πλευράς Εθνικής Φρουράς αναφέρθηκε ότι η απουσία επαγγελματία μάγειρα δεν σημαίνει πως τα συγκεκριμένα μαγειρεία υστερούν σε ποιότητα, καθώς για την παρασκευή του φαγητού επιλέγονται οπλίτες με σχετικές γνώσεις και εμπειρία.

Επι τούτου, θέλοντας να καταδείξει ότι η ποιότητα του φαγητού παίζει σημαντικό ρόλο και στον περιορισμό της σπατάλης, ο κ. Κίκας από πλευράς ΕΥ, έφερε ως παράδειγμα μια μονάδα όπου, όπως χαρακτηριστικά είπε, ο μάγειρας ήταν «μερακλής» και δεν πετιόταν ούτε μία μερίδα φαγητού.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, ζήτησε διευκρινίσεις για τους μικροβιολογικούς και εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στις πρώτες ύλες και στα έτοιμα γεύματα, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να αποφεύγονται περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης.

Από πλευράς των αρμοδίων αναφέρθηκε ότι διενεργούνται έλεγχοι τόσο στις πρώτες ύλες όσο και στους χώρους παρασκευής των τροφίμων, ενώ επισημάνθηκε ότι έχουν σημειωθεί σημαντικές βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις και στις διαδικασίες παραγωγής.

Ερωτήματα και για τα αποθέματα σε περίπτωση κρίσης

Στη συνεδρία τέθηκε επίσης το ζήτημα της επάρκειας των αποθεμάτων τροφίμων της Εθνικής Φρουράς σε περίπτωση πολέμου ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

Τόσο ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου όσο και ο πρόεδρος της επιτροπής Ζαχαρίας Κουλίας, ζήτησαν να πληροφορηθούν κατά πόσο υπάρχει σχεδιασμός για τη σίτιση των στρατιωτών σε περίπτωση διακοπής των συνηθισμένων αλυσίδων προμήθειας.

Από πλευράς Εθνικής Φρουράς διευκρινίστηκε ότι υπάρχει ξεχωριστό σύστημα προμήθειας και διατήρησης αποθεμάτων για περιόδους κρίσης, το οποίο δεν συνδέεται με τις συμβάσεις της καθημερινής σίτισης.

Τι είχε διαπιστώσει η Ελεγκτική

Στην έκθεσή της, που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε διαπιστώσει, μεταξύ άλλων, αδυναμίες στους ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας των γευμάτων, υπερβολικές παραγγελίες μερίδων και σημαντικές ποσότητες αδιάθετων τροφίμων.

Παράλληλα, από έρευνα στην οποία συμμετείχαν 1.106 οπλίτες προέκυψε ότι το 73% απέφευγε συγκεκριμένα φαγητά, ενώ το 69% δήλωσε ότι κατέφευγε, μερικές φορές ή καθημερινά, σε προϊόντα του ΚΨΜ.

Περίπου ένας στους τέσσερις ανέφερε προβλήματα υγείας, κυρίως γαστρεντερικές ενοχλήσεις, τα οποία οι ίδιοι οι στρατιώτες συνέδεαν με τη σίτισή τους, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί ιατρικά η αιτιώδης σχέση.

Η Ελεγκτική είχε επισημάνει επίσης ελλείψεις στην επιστημονική αξιολόγηση των διατροφικών αναγκών των οπλιτών και προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων από τις συσκευασίες μίας χρήσης.

Σημειώνεται ότι η συνολική δαπάνη για τη σίτιση της Εθνικής Φρουράς ξεπέρασε το 2025 τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.