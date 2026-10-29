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Όταν ένας ασθενής χρειάζεται περισσότερες θεραπευτικές συνεδρίες από όσες προβλέπονται για τη διάγνωσή του στο Γενικό Σύστημα Υγείας, ο επαγγελματίας υγείας μπορεί, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλει αίτημα για πρόσθετες θεραπείες.

Η διαδικασία δεν είναι ίδια για όλες τις ειδικότητες. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) έχει εκδώσει ξεχωριστές οδηγίες και έντυπα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται συνεργασία του επαγγελματία υγείας με τον θεράποντα ιατρό.

Πρώτο βήμα: Έλεγχος των διαθέσιμων θεραπειών

Πριν υποβληθεί αίτημα, ο επαγγελματίας πρέπει να διαπιστώσει πόσες συνεδρίες προβλέπονται για την κύρια διάγνωση του ασθενούς και πόσες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Οι αριθμοί καθορίζονται από τους πίνακες διαγνώσεων και τους κανόνες της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Ο έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός όταν ο ασθενής έχει προηγουμένως επισκεφθεί άλλον επαγγελματία της ίδιας ειδικότητας.

Ειδικά για τους λογοπαθολόγους, ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι το πληροφοριακό σύστημα μπορεί να επιτρέπει την έκδοση νέου παραπεμπτικού ακόμη και μετά την εξάντληση του επιτρεπόμενου αριθμού συνεδριών. Αυτό, όμως, δεν συνεπάγεται ότι η νέα απαίτηση θα αποζημιωθεί.

Δεύτερο βήμα: Επιλογή της σωστής διαδικασίας

Οι επαγγελματίες πρέπει να ελέγχουν ποιο έντυπο και ποια διαδικασία αντιστοιχούν στην ειδικότητα και στην κατάσταση του ασθενούς.

Για παράδειγμα, στη φυσιοθεραπεία γίνεται διάκριση μεταξύ συγκεκριμένων μυοσκελετικών χειρουργείων με προκαθορισμένο αριθμό πρόσθετων επισκέψεων και άλλων περιπτώσεων που απαιτούν εξατομικευμένη αξιολόγηση.

Στην εργοθεραπεία προβλέπεται υποβολή αιτήματος προέγκρισης μέσω του συστήματος πληροφορικής, με ειδικό έντυπο που συμπληρώνεται με τη συνεργασία εργοθεραπευτή και ειδικού ιατρού.

Αντίστοιχα, για τη λογοπαθολογία προβλέπονται διαφορετικές διαδικασίες για αιτήματα κατ’ εξαίρεση και κατ’ επέκταση, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες νευρολογικές καταστάσεις.

Τρίτο βήμα: Υποβολή αιτήματος προέγκρισης

Για τις υπηρεσίες όπου προβλέπεται ηλεκτρονική προέγκριση, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα από το Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ.

Ο πάροχος εντοπίζει ή δημιουργεί επίσκεψη για τον συγκεκριμένο δικαιούχο και μεταβαίνει στην ενότητα «Προ-Εγκρίσεις».

Ακολούθως επιλέγει «Προσθήκη Προ-Έγκρισης» και την κατηγορία «Εξωνοσοκομειακή Δραστηριότητα».

Στη συνέχεια επιλέγει τη δραστηριότητα που αντιστοιχεί στο αίτημα πρόσθετων επισκέψεων, επισυνάπτει το απαιτούμενο έντυπο και υποβάλλει το αίτημα στον ΟΑΥ.

Σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό του Οργανισμού για την εργοθεραπεία, τα συνοδευτικά αρχεία μεταφορτώνονται σε μορφή PDF. Η πορεία και η τελική έκβαση του αιτήματος γνωστοποιούνται μέσω της Πύλης Παροχέων.

Ποιοι κωδικοί χρησιμοποιούνται

Για εργοθεραπευτές: Η ανακοίνωση του ΟΑΥ της 26ης Ιουνίου 2024 προβλέπει τον κωδικό OCCU06 για αίτημα πρόσθετων επισκέψεων. Το σχετικό έντυπο πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο από τον εργοθεραπευτή όσο και από τον ειδικό ιατρό.

Για φυσιοθεραπευτές: Προβλέπονται δύο διαφορετικοί κωδικοί, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο κωδικός PHYS05 αφορά πρόσθετες επισκέψεις μετά από τέσσερις συγκεκριμένες μυοσκελετικές επεμβάσεις: ακρωμιοπλαστική ώμου, συρραφή στροφικού πετάλου, συρραφή μηνίσκου και αποκατάσταση πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.

Ο κωδικός PHYS06 αφορά αιτήματα πρόσθετων επισκέψεων για άλλες καταστάσεις υγείας ή χειρουργικές επεμβάσεις που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη κατηγορία.

Στις μετεγχειρητικές περιπτώσεις απαιτείται το σχετικό εξιτήριο, από το οποίο να προκύπτει το είδος της επέμβασης και, όπου προβλέπεται, η ημερομηνία πραγματοποίησής της.

Τέταρτο βήμα: Πλήρης κλινική τεκμηρίωση

Η συμπλήρωση του σωστού εντύπου αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας.

Για τις πρόσθετες εργοθεραπείες, ο ΟΑΥ επισημαίνει ότι η αξιολόγηση πραγματοποιείται μόνο όταν έχουν καταχωριστεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

Στις φυσιοθεραπείες που υποβάλλονται με τον κωδικό PHYS06, οι οδηγίες απαιτούν το έντυπο να είναι πλήρως συμπληρωμένο ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα.

Η τεκμηρίωση πρέπει να εξηγεί την κλινική ανάγκη για συνέχιση της θεραπείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου εντύπου.

Η απλή αναφορά ότι ο ασθενής επιθυμεί ή χρειάζεται περισσότερες συνεδρίες δεν υποκαθιστά τα προβλεπόμενα στοιχεία.

Πέμπτο βήμα: Έλεγχος της απόφασης του ΟΑΥ

Μετά την υποβολή, το αίτημα εξετάζεται από τον ΟΑΥ.

Η έγκριση δεν είναι αυτόματη και ο αριθμός των πρόσθετων συνεδριών εξαρτάται από την αξιολόγηση της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Ο πάροχος ενημερώνεται για την έκβαση μέσω του συστήματος πληροφορικής.

Στην εργοθεραπεία, οι οδηγίες προβλέπουν ότι, μετά την έγκριση, ο εργοθεραπευτής ζητά από τον θεράποντα ιατρό την έκδοση μακροχρόνιου παραπεμπτικού για τη συνέχιση των επισκέψεων.

Για τη φυσιοθεραπεία, ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι ο αριθμός επισκέψεων που εγκρίνεται μέσω της διαδικασίας προέγκρισης αφορά πρόσθετες επισκέψεις πέραν όσων έχει ήδη λάβει ο ασθενής.

Τι άλλαξε το 2026 για τους φυσιοθεραπευτές

Από τις 19 Ιανουαρίου 2026 εφαρμόζεται νέα διαδικασία ενημέρωσης για πρόσθετες και μεταφερόμενες θεραπείες ασθενών που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΥ, η ενημέρωση παρέχεται αποκλειστικά μέσω της Πύλης Παροχέων.

Ο φυσιοθεραπευτής πρέπει να καταχωρίζει σχετικό αίτημα, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησης του ασθενούς.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης απαντά μέσω της Πύλης Παροχέων το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Η διαδικασία αυτή αφορά την ενημέρωση για θεραπείες ασθενών που είναι ενταγμένοι στα μητρώα και δεν πρέπει να συγχέεται με τη γενική διαδικασία προέγκρισης πρόσθετων θεραπειών.

Τι πρέπει να προσέχουν οι λογοπαθολόγοι

Στις οδηγίες του για τις υπηρεσίες λογοπαθολογίας, ο ΟΑΥ επισημαίνει ότι οι επαγγελματίες πρέπει να παρακολουθούν τον συνολικό αριθμό επισκέψεων που έχει πραγματοποιήσει ο ασθενής εντός του ημερολογιακού έτους.

Η έκδοση παραπεμπτικού από ιατρό δεν αποτελεί εγγύηση αποζημίωσης όταν έχει εξαντληθεί το προβλεπόμενο όριο.

Εάν υποβληθεί απαίτηση πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού, χωρίς να συντρέχει σχετική έγκριση, μπορεί να προκύψει αυτόματη αποκοπή.

Όταν απαιτούνται περισσότερες θεραπείες, ο λογοπαθολόγος και ο αρμόδιος ειδικός ιατρός πρέπει να ακολουθούν τη διαδικασία κοινού αιτήματος που προβλέπει ο ΟΑΥ, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο έντυπο.

Πού βρίσκονται τα έντυπα

Τα έντυπα αιτημάτων εξαίρεσης και πρόσθετων θεραπειών βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓεΣΥ, στην ενότητα «Έντυπα/Αιτήσεις» για άλλους επαγγελματίες υγείας.

Περιλαμβάνονται ξεχωριστά έντυπα για φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοπαθολογία, κλινική ψυχολογία, κλινική διαιτολογία και νοσηλευτική, μεταξύ άλλων.

Οι πάροχοι πρέπει να χρησιμοποιούν το έντυπο που αντιστοιχεί στην ειδικότητα και στο είδος του αιτήματος, ελέγχοντας πάντοτε τις νεότερες ανακοινώσεις του ΟΑΥ.

Το βασικό που πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες υγείας είναι ότι οι πρόσθετες θεραπείες απαιτούν τη σωστή διαδικασία, επαρκή τεκμηρίωση και, όπου προβλέπεται, προηγούμενη έγκριση. Ένα νέο παραπεμπτικό δεν αντικαθιστά την απαιτούμενη προέγκριση ούτε εξασφαλίζει από μόνο του αποζημίωση.