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ΤΕΛ ΑΒΙΒ – Κωστής Κωνσταντίνου

Την Τουρκία και το Κατάρ κατονομάζει το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις καταγγελίες του για ξένη παρέμβαση στις ισραηλινές εκλογές, ανοίγοντας νέο μέτωπο αντιπαράθεσης ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων διπλού φακέλου και κορυφώνεται η μάχη για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Το Λικούντ υποστηρίζει ότι παράγοντες από τις δύο χώρες χρηματοδότησαν οργανώσεις που εργάστηκαν για την αύξηση της εκλογικής συμμετοχής των Αράβων πολιτών του Ισραήλ.

Κατά το κόμμα Νετανιάχου, σχετικά στοιχεία έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τουρκική ή καταριανή παρέμβαση. Οι καταγγελίες για την προέλευση των χρημάτων εξετάζονται παράλληλα με υπόθεση φερόμενης εξαγοράς ψήφων υπέρ του Ράαμ, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν οι δύο έρευνες συνδέονται.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ιστοσελίδα Walla, οι υπηρεσίες ασφαλείας είχαν αρχίσει να εξετάζουν σχετικές πληροφορίες πριν ακόμη ανοίξουν οι κάλπες. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε ενδεχόμενη μεταφορά χρημάτων μέσω παραγόντων συνδεόμενων, μεταξύ άλλων, με την Τουρκία και το Κατάρ, με πιθανό δίαυλο συλλόγους και ιδρύματα της αραβικής κοινότητας. Δεν έχει αποδειχθεί ούτε ότι τα ποσά διοχετεύθηκαν πράγματι ούτε ότι επηρέασαν την ψηφοφορία.

Προθεσμία μίας εβδομάδας στη Σιν Μπετ

Τη διερεύνηση των υποψιών ζήτησε ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστής Νόαμ Σόλμπεργκ, με επιστολή προς τον επικεφαλής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι. Ο Σόλμπεργκ έθεσε προθεσμία μίας εβδομάδας για την παρουσίαση ευρημάτων, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την ουσία των καταγγελιών.

Το αίτημά του αφορά την αναζήτηση στοιχείων που θα τις τεκμηριώσουν ή θα τις διαψεύσουν. Στην επιστολή δεν κατονομάζεται καμία χώρα, σε αντίθεση με τις δημόσιες καταγγελίες του Λικούντ για Τουρκία και Κατάρ.

Στο αστυνομικό σκέλος, ανακοινώθηκαν τέσσερις νέες συλλήψεις για φερόμενη εξαγορά ψήφων υπέρ της Ράαμ. Οι συλληφθέντες ανακρίνονται από τη μονάδα Λαχάβ 433, στο πλαίσιο της υπόθεσης που είχε οδηγήσει σε τρεις συλλήψεις την ημέρα των εκλογών στην περιοχή της Νέγκεβ, όπου κατοικούν αραβικοί βεδουινικοί πληθυσμοί. Το Ράαμ αναγνώρισε ότι οι εμπλεκόμενοι είναι ακτιβιστές του, αλλά απέρριψε τις κατηγορίες.

Η αστυνομία είχε προηγουμένως δηλώσει ότι δεν διαθέτει στοιχεία που να στηρίζουν τις γενικές καταγγελίες περί «κλοπής των εκλογών». Σε νεότερη τοποθέτησή του, ο αρχηγός της, Ντάνιελ Λέβι, διαβεβαίωσε ότι κάθε καταγγελία θα ερευνηθεί διεξοδικά και αμερόληπτα.

Πίεση για αποκλεισμό των αραβικών κομμάτων

Το Λικούντ συνδέει ήδη την υπόθεση με τις μετεκλογικές διαπραγματεύσεις. Υιοθετώντας τον χαρακτηρισμό «Ράαμγκέιτ», καλεί τα σιωνιστικά κόμματα να αποκλείσουν κάθε συνεργασία με τη Ράαμ και την Κοινή Λίστα. Το αίτημα αφορά τόσο το σχηματισμό κυβέρνησης όσο και ενδεχόμενη σύμπραξη για την αντικατάσταση του προέδρου της Κνέσετ.

Εάν ο πρόεδρος της Κνέσετ αλλάξει, τότε ανοίγει δρόμος για νομοθετικές πρωτοβουλίες που απορρίπτει ο Νετανιάχου. Για παράδειγμα, για τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για την 7η Οκτωβρίου. Συζητείται επίσης νομοθεσία που θα εμπόδιζε κατηγορούμενο σε ποινική υπόθεση να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία όλης της αντιπολίτευσης γι’ αυτό.

Κάθε τέτοιο μέτρο απαιτεί ξεχωριστή διαδικασία και πλειοψηφία.

Σκληρότερη στάση ζητούν οι εταίροι του Νετανιάχου. Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ τάχθηκε υπέρ συλλήψεων αραβικών πολιτικών ηγετών, εφόσον υπάρχει νόμιμη βάση, ενώ ο Μπεζαλέλ Σμότριτς απαίτησε την άμεση ανάκρισή τους από τη Σιν Μπετ.

Από την πλευρά του, ο Γκάντι Άιζενκοτ ζήτησε πλήρη διερεύνηση, προειδοποιώντας παράλληλα να μη χρησιμοποιηθεί η υπόθεση ως μέσο καθυστέρησης της ορκωμοσίας της νέας Κνεσέτ.

Η αντιπαράθεση εξελίσσεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την κοινοβουλευτική αριθμητική. Με την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων των διπλών φακέλων σε εξέλιξη, η προσωρινή εικόνα δίνει 53 έδρες στο στρατόπεδο Νετανιάχου, 48 στην αντιπολίτευση και 19 στα αραβικά κόμματα.

Κανένα στρατόπεδο δεν διαθέτει αυτοτελή πλειοψηφία, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στη στάση των αραβικών κομμάτων όσο και στην προσπάθεια του Λικούντ να αποκλείσει τη στήριξή τους σε οποιαδήποτε εναλλακτική κυβερνητική λύση.