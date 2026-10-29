Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αναβολή για τα μέσα Νοεμβρίου πήρε η σημερινή διαδικασία της πρωτοφανούς υπόθεσης με την τύφλωση οκτώ ασθενών που είχαν υποβληθεί σε εγχείρηση καταρράκτη σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας (13/10/2020).

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Έλενα Κωνσταντίνου, ανέφερε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστή, Παύλου Αγαπητού, ότι δεν υπάρχει σύγκλιση θέσεων με την υπεράσπιση των δυο κατηγορούμενων γιατρών σε ό,τι αφορά την έκθεση γεγονότων για σκοπούς επιβολής ποινής. Στη βάση αυτής της εξέλιξης ζήτησε χρονικό περιθώριο, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο για ενδιάμεση δικαστική διαδικασία που θα επιφέρει και μεγάλη καθυστέρηση.

Έτσι ο κ. Αγαπητός προγραμμάτισε δικάσιμο για τις 17 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε οι δυο πλευρές αναμένεται να συμφωνήσουν στην έκθεση γεγονότων. Αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο τότε τη συγκεκριμένη ημερομηνία αυτά θα τεθούν ενώπιον του Δικαστή προς έγκριση, ενώ η υπεράσπιση θα αγορεύσει για μετριασμό της ποινής των δυο ιατρών. Θυμίζουμε ότι για λογαριασμό των τελευταίων εμφανίζονται οι Ηλίας Στεφάνου, Μάριος Σπύρου και Ρεβέκκα Αθανασίου.

Οι δυο οφθαλμίατροι στις 30 Σεπτεμβρίου είχαν παραδεχθεί ενοχή στην κατηγορία που αντιμετωπίζουν για τα οκτώ πρόσωπα κι αφού πρώτα υπήρξε τροποποίηση του κατηγορητηρίου από την κατηγορούσα Αρχή.

Αυτό που διαφοροποιήθηκε δεν είναι η κατηγορία των αμελών και απερίσκεπτων πράξεων, αλλά οι λεπτομέρειες των αδικημάτων που αναφέρονται στο κατηγορητήριο. Προηγουμένως, καταλογιζόταν στους δυο ιατρούς ότι με επαναχρησιμοποίηση αναλώσιμου προκάλεσαν την τύφλωση. Πλέον, το λεκτικό άλλαξε και περιορίζεται στην αναφορά ότι έθεσαν «σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή ή να είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν σωματική βλάβη σε άλλο», επαναχρησιμοποιώντας αναλώσιμο μιας χρήσης.

Οι ασθενείς είχαν υποστεί τύφλωση στο ένα τους μάτι, καθώς μετά την επέμβαση τον Οκτώβριο του 2020 προσβλήθηκαν από το πολυανθεκτικό στέλεχος pseudomonas aeruginosa και απώλεσαν την όρασή τους.

Η υπόθεση προέκυψε τον Οκτώβριο του 2020 και η Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες για καταχώρησή της στο Δικαστήριο τον Φεβρουάριο του 2022.

Στο μεσοδιάστημα και συγκεκριμένα έναν χρόνο μετά από την επέμβαση των οκτώ ασθενών είχαν ήδη αποβιώσει δυο εξ αυτών. Στις 17 Οκτωβρίου του 2021 όταν είχε αποβιώσει σε ηλικία 79 ετών, η Χριστούλλα Στρατή, ο εγγονός της πάτερ Ραφαήλ είχε κάνει δηλώσεις στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha συνδέοντας το θάνατό της με την εγχείρηση καταρράκτη που είχε κάνει η θανούσα. «Από την στιγμή που το πιστοποιητικό θανάτου, μου λέει πολυοργανική ανεπάρκεια και καρδιακή ανεπάρκεια, μπορώ κάλλιστα να βγάλω το συμπέρασμα και να πω ότι αυτό το περιστατικό και η μόλυνση που υπήρχε να επηρέασε τα ζωτικά της όργανα» είχε πει χαρακτηριστικά.

Η κ. Στρατή μετά την επέμβαση είχε απωλέσει την όρασή της στον δεξί οφθαλμό και της είχε αφαιρεθεί ο βολβός. «Θα τους δικαιώσω και τους οκτώ. Όσο ζω και αναπνέω δεν θα επιτρέψω από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο να πουν ότι δεν δικαιώνονται αυτοί οι άνθρωποι», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο πάτερ Ραφαήλ.