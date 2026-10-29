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Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα κινηματογραφικά πλατό ζει τα τελευταία χρόνια ο θρύλος του Χόλιγουντ, Τζακ Νίκολσον, με τις δημόσιες εμφανίσεις του να είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός, που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην έβδομη τέχνη με συμμετοχές σε περισσότερες από 70 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές και 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ, εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στη μεγάλη οθόνη.

Νέα συζήτηση για τον Νίκολσον προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις του φίλου του, Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος υποστήριξε ότι: «Δεν δουλεύει πια. Είναι καλά. Έχει εξαφανιστεί. Αυτό ξέρω». Με τη συγκεκριμένη δήλωση, ο ηθοποιός και παραγωγός ταινιών έβαλε ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες για μια νέα κινηματογραφική εμφάνιση του 89χρονου σταρ.

Jack Nicholson's reclusive life amid fears actor, 89, will 'die alone' – as pal confirms he's 'disappeared' and dashes hope of return to the spotlight https://t.co/PLOhuc99it — Daily Mail (@DailyMail) October 29, 2026

Παρότι ο ίδιος δεν έχει ανακοινώσει ποτέ επίσημα ότι αποσύρεται από την υποκριτική, η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην ταινία «How Do You Know» το 2010. Έκτοτε, έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τις δημόσιες εμφανίσεις και τις συνεντεύξεις.

Σπάνια θεωρήθηκε η εμφάνισή του στο κοινό της ειδικής εκπομπής «Saturday Night Live 50th Anniversary Special» το 2025. Η παρουσία του προκάλεσε συγκίνηση, αλλά και σχόλια από θαυμαστές που ανησύχησαν για την εικόνα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η περιορισμένη δημόσια δραστηριότητά του δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι αντιμετωπίζει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ηθοποιός περνά πλέον μεγάλο μέρος του χρόνου του στην κατοικία του στο Μπέβερλι Χιλς, ενώ άνθρωποι που φέρονται να βρίσκονται κοντά του έχουν εκφράσει ανησυχία για τον περιορισμό των κοινωνικών επαφών του. «Έχει κάνει σαφές ότι το σπίτι του είναι το “κάστρο” του. Οι άνθρωποί του απλώς θα ήθελαν να βγει έξω και να εμφανιστεί έστω για λίγο, ώστε να τους πει πώς είναι ή τουλάχιστον να τους καθησυχάσει ότι είναι καλά» ανέφερε πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα της Daily Mail.

Το ίδιο πρόσωπο φέρεται να υποστήριξε ότι οι ημέρες κοινωνικών συναναστροφών του έχουν περάσει και εξέφρασε τον φόβο ότι μπορεί να καταλήξει απομονωμένος, παρά την πολυτάραχη ζωή που έζησε. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα και δεν είναι γνωστό σε ποιον βαθμό αποτυπώνουν την πραγματική καθημερινότητά του.

Οι ανησυχίες για την κατάσταση του Νίκολσον δεν είναι καινούριες. Το 2013, τρία χρόνια μετά την τελευταία κινηματογραφική του εμφάνιση, δημοσίευμα του RadarOnline υποστήριξε ότι αποσύρθηκε λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε με τη μνήμη του. Πηγή που επικαλούνταν το μέσο ισχυρίστηκε τότε ότι δυσκολευόταν να θυμηθεί τις ατάκες του.

Ο ίδιος ωστόσο, απέρριψε τις σχετικές φήμες. Σε δηλώσεις του στη The Sun, επέμεινε ότι η μνήμη του παρέμενε σε εξαιρετική κατάσταση, σχολιάζοντας πως έχει «μυαλό μαθηματικού». Ο ίδιος είχε εξηγήσει, ότι δεν είχε πλέον την ίδια διάθεση να βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο και ότι ήθελε να συμμετέχει μόνο σε ταινίες που θα μπορούσαν να συγκινήσουν το κοινό.

Σε δηλώσεις του στο NBC News, είχε χαρακτηρίσει «100% ψευδείς» τις πληροφορίες περί οριστικής αποχώρησής του, λέγοντας ότι εξακολουθούσε να διαβάζει σενάρια και να περιμένει το επόμενο πρότζεκτ του. Το 2015, ο Νίκολσον επέστρεψε για λίγο στη μικρή οθόνη, συμμετέχοντας στην επετειακή εκπομπή για τα 40 χρόνια του «Saturday Night Live», ενώ το 2016 έδωσε συνέντευξη στο HBO για τη φιλία του με τον θρυλικό πυγμάχο Μοχάμεντ Άλι, μετά τον θάνατο του τελευταίου.

Το 2017, υπήρξαν πληροφορίες ότι θα πρωταγωνιστούσε μαζί με την Κρίστεν Γουίγκ στο αμερικανικό ριμέικ της γερμανικής ταινίας «Toni Erdmann». Το σχέδιο ωστόσο, δεν προχώρησε. Την ίδια περίοδο, ο συμπρωταγωνιστής του στο «Easy Rider», Πίτερ Φόντα είχε εκτιμήσει ότι ο Νίκολσον είχε ουσιαστικά αποσυρθεί, σημειώνοντας ότι είχε ήδη διαγράψει μια σπουδαία καριέρα.

Αργότερα, το 2019, ο σκηνοθέτης Μάικ Φλάναγκαν αποκάλυψε ότι είχε προτείνει στον ηθοποιό μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Doctor Sleep», τη συνέχεια του «The Shining», αλλά εκείνος αρνήθηκε. Το 2021, δημοσίευμα του RadarOnline ισχυρίστηκε ότι ο ηθοποιός έπασχε από άνοια, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που υποστήριζε ότι η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Δεν υπήρξε ωστόσο, δημόσια επιβεβαίωση της συγκεκριμένης διάγνωσης από τον ίδιο ή από εκπρόσωπό του.

Οι σπάνιες εμφανίσεις του σε αγώνες των Λος Άντζελες Λέικερς, τον Ιανουάριο του 2020 και τον Οκτώβριο του 2021, είχαν τότε καθησυχάσει προσωρινά τους θαυμαστές του, καθώς έδειχναν ότι εξακολουθούσε να παρακολουθεί από κοντά την αγαπημένη του ομάδα.

Στις 24 Απριλίου, ο Νίκολοσον γιόρτασε τα 89α γενέθλιά του και η κόρη του δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία του από τη συγκεκριμένη ημέρα. Η Λορέν Νίκολσον μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο, στο οποίο ο θρυλικός ηθοποιός πόζαρε χαμογελώντας και χειροκροτώντας, ενώ δίπλα του βρισκόταν η Τζόνι Μίτσελ.

protothema.gr