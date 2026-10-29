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Περίπου 15.000 άτομα επηρεάζονται σήμερα, στην Κύπρο, από κάποια μορφή άνοιας, αριθμός που αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2050, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν σε επιστημονικό σεμινάριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Frederick, στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρεται ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, το σεμινάριο, με τίτλο «Νόσος Alzheimer: Από τη Διάγνωση στη Φροντίδα», διοργανώθηκε από το Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Frederick, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών.

Σε αυτό, προστίθεται, συμμετείχαν επαγγελματίες υγείας, φοιτητές και φοιτήτριες νοσηλευτικής, ψυχολογίας και συναφών κλάδων, καθώς και φροντιστές/τριες και μέλη οικογενειών ατόμων που ζουν με τη νόσο Alzheimer.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο Alzheimer και των οικογενειών τους, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης, της διεπιστημονικής συνεργασίας και της ολιστικής, ανθρωποκεντρικής φροντίδας.

Την εκδήλωση χαιρέτισε, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, Νατάσσα Φρειδερίκου, η οποία μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία από την επαφή της με τη νόσο Alzheimer.

Η κ. Φρειδερίκου υπογράμμισε τη σημασία της διοργάνωσης δράσεων ενημέρωσης που αναδεικνύουν ότι η νόσος Alzheimer δεν αποτελεί αποκλειστικά ιατρικό ζήτημα. Όπως είπε, οι ψυχολογικές, κοινωνικές και βαθιά ανθρώπινες διαστάσεις της καθιστούν απαραίτητη τη συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των ατόμων που ζουν με τη νόσο και των ανθρώπων που τα φροντίζουν.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του σεμιναρίου κάλυψε διαφορετικές πτυχές της νόσου Alzheimer, από τις πρώιμες ενδείξεις και τη διαγνωστική προσέγγιση έως τη φροντίδα και τα ζητήματα που ανακύπτουν στην ψηφιακή εποχή.

Την πρώτη εισήγηση παρουσίασε η Δρ Στέφανη Παντελίδου, Λέκτορας Γνωστικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick, σε συνεργασία με την Μαργαρίτα Γεωργαλλίδου, Υποψήφια Διδάκτορα στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εισήγησή τους επικεντρώθηκε στις πρώιμες ενδείξεις της νόσου Alzheimer.

Στη συνέχεια, προσθέτει η ανακοίνωση, ο Καθηγητής Σάββας Παπακώστας, Ομότιμος Καθηγητής στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, αναφέρθηκε στη διαγνωστική προσέγγιση και στις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης της νόσου.

Το επιστημονικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την εισήγηση της Δρος Μελίνας Ευριπίδου, Λέκτορα στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Frederick, η οποία ανέπτυξε ζητήματα που αφορούν την αυτονομία, την ιδιωτικότητα και την ανθρωποκεντρική φροντίδα των ατόμων που ζουν με τη νόσο Alzheimer στην ψηφιακή εποχή.

Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να εμβαθύνουν σε ζητήματα που αφορούν την αναγνώριση, τη διαχείριση και τη φροντίδα της νόσου.

Σημειώνεται ότι, η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων για τη φροντίδα των ασθενών, επιβεβαιώνοντας ότι, η ουσιαστική υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο Alzheimer και των οικογενειών τους, προϋποθέτει όχι μόνο επιστημονική κατάρτιση, αλλά και κατανόηση, ενσυναίσθηση και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Το Πανεπιστήμιο Frederick, στο πλαίσιο δράσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη νόσο Alzheimer, θα συνεργαστεί με τη Στέγη Καϊμακλίου «Αρχάγγελος Μιχαήλ» για την ανάπτυξη και υλοποίηση νέας εκστρατείας ενημέρωσης, με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης της νόσου και την ανάδειξη του ανθρώπου πίσω από τη διάγνωση.

ΚΥΠΕ