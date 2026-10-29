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Τους διαδρόμους ενός εμπορικού κέντρου επέλεξαν δρομείς στην Πετάλινγκ Τζάγια της Μαλαισίας, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν την προπόνησή τους μακριά από την αιθαλομίχλη που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή.

Στο εμπορικό κέντρο Atria Mall, η ομάδα γυμναστικής Active Chimp διοργάνωσε εσωτερική διαδρομή τρεξίματος κατά μήκος των διαδρόμων, ανάμεσα στα καταστήματα. Όπως εξήγησε ο ιδρυτής της ομάδας, Κιθ Ταν, η ατμοσφαιρική ρύπανση είχε καταστήσει το τρέξιμο σε εξωτερικούς χώρους μη ασφαλές.

Οι δρομείς έκαναν επαναλαμβανόμενους γύρους στους κλιματιζόμενους χώρους, χωρίς την κυκλοφορία των οχημάτων, την αιθαλομίχλη και τα ανώμαλα πεζοδρόμια που συναντούν έξω. Ωστόσο, ορισμένοι παραδέχθηκαν ότι τους έλειπε η δυνατότητα να παρακολουθούν τον ρυθμό τους όπως κάνουν στις υπαίθριες διαδρομές.

Εκατοντάδες χιλιάδες περιστατικά αναπνευστικών προβλημάτων

Οι επίμονες πυρκαγιές στην Ινδονησία έχουν συνδεθεί με εκατοντάδες χιλιάδες περιστατικά αναπνευστικών ασθενειών στη χώρα, ενώ έχουν επιδεινώσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στις γειτονικές χώρες, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία.

Η διασυνοριακή αιθαλομίχλη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην περιοχή, καθώς ο καπνός από τις πυρκαγιές μεταφέρεται πέρα από τα εθνικά σύνορα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και τις δραστηριότητες των κατοίκων.

ertnews.gr