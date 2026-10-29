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Ένας από τους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς της Καππαδοκίας, γνωστούς ως «Καμινάδες της Νεράιδας», κατέρρευσε το μεσημέρι της Πέμπτης στην είσοδο του υπαίθριου μουσείου Γκιόρεμε, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών στην περιοχή της Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, από την κατάρρευση υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους ή η σοβαρότητα της κατάστασης των τραυματιών.

Δείτε βίντεο δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση

Kapadokya’da peribacası yıkıldı…



Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği öğrenildi. pic.twitter.com/vIpa2dYzA2 — Lale Haber (@lale_haber) October 29, 2026

Στις πρώτες αναφορές, ο κυβερνήτης της περιοχής έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και έναν τραυματία. «Ανακτήσαμε τις σορούς δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους λόγω πτώσης βράχων που προκλήθηκε από κατολίσθηση. Μεταφέραμε έναν τραυματία στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στον τόπο του συμβάντος» είπε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο έχουν αποσταλεί πολυάριθμες ομάδες διασωστών και ασθενοφόρα, ενώ οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα αίτια της κατάρρευσης.

Nevşehir Ürgüp Göreme (Kapadokya)



Peri bacalarından bi tanesi çöktü biraz önce. Maalesef ölü ve yarılar var.. Özel haber geçmiş olayım.. pic.twitter.com/74dqJkroWQ — ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) October 29, 2026

Δυστύχημα σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς χώρους της Τουρκίας

Η κατάρρευση σημειώθηκε σε μια ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας, καθώς η 29η Οκτωβρίου είναι εθνική αργία στην Τουρκία, με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Πολλοί πολίτες είχαν επιλέξει να αξιοποιήσουν την αργία πραγματοποιώντας εκδρομή στην Καππαδοκία, με το υπαίθριο μουσείο Γκιόρεμε να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής.

Οι χαρακτηριστικοί βραχώδεις σχηματισμοί της Καππαδοκίας, γνωστοί ως «νεραϊδοκαμινάδες», δημιουργήθηκαν από τη διάβρωση ηφαιστειακών πετρωμάτων στη διάρκεια χιλιάδων ετών.

Το Γκιόρεμε είναι διεθνώς γνωστό για τους σχηματισμούς αυτούς, καθώς και για τις ιστορικές εκκλησίες και τα μοναστήρια που έχουν λαξευτεί στους βράχους. Η περιοχή περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

protothema.gr