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Η επέκταση του ευέλικτου ωραρίου, αλλά και το μειωμένο ωράριο στο Δημόσιο για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, στο πλαίσιο των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία, έφεραν αλλαγές και στις άδειες.

Το Υπουργείο Οικονομικών, με τροποποιητικούς κανονισμούς που κατέθεσε στη Βουλή, επιδιώκει τη ρύθμιση της μισής ημέρας άδειας ανάπαυσης για τους υπαλλήλους που εργάζονται με μειωμένο ωράριο.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα μειωμένης απασχόλησης στο Δημόσιο, έως και δύο ώρες ημερησίως, με παράλληλη αναλογική μείωση των απολαβών τους.

Δικαίωμα για μειωμένο ωράριο έχουν οι γονείς παιδιών έως 15 ετών, καθώς και οι φροντιστές που παρέχουν φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενικό πρόσωπο. Επίσης, δικαίωμα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι με αναπηρία ή με άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης ιατρικού πιστοποιητικού που να τεκμηριώνει την αδυναμία πλήρους απασχόλησης.

Τι προβλέπουν οι κανονισμοί

Με τους κανονισμούς καθορίζεται ότι η μισή ημέρα άδειας ανάπαυσης αντιστοιχεί σε απουσία 3 ωρών και 45 λεπτών, σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας. Για εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, η μισή ημέρα άδειας έχει διάρκεια 3 ώρες και 7,5 λεπτά.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η απουσία υπαλλήλου από τα καθήκοντά του για ιδιωτικούς σκοπούς μπορεί να επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από άδεια του προϊσταμένου του τμήματος, για διάστημα μέχρι δύο ωρών, εκτός εάν πρόκειται για αποδεδειγμένους ιατρικούς λόγους.

Βάσει της νομοθετικής ρύθμισης, εάν ο υπάλληλος είναι διάδικος σε υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου και η απουσία του υπερβαίνει τις δύο ώρες, αυτή υπολογίζεται έναντι της άδειας ανάπαυσής του.

Στην περίπτωση που καλείται να δώσει μαρτυρία, η απουσία του δεν λογίζεται έναντι της άδειας ανάπαυσής του, αλλά η αμοιβή του για την ημέρα εκείνη θα πρέπει να κατατίθεται στο Δικαστήριο από το ενδιαφερόμενο μέρος που τον καλεί να δώσει μαρτυρία.

Οι σχετικοί κανονισμοί έχουν αναδρομική ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2026, οπότε εφαρμόστηκε το μειωμένο ωράριο στην κρατική μηχανή.

Να σημειωθεί ότι, με το ευέλικτο ωράριο στο Δημόσιο, που εφαρμόζεται από τον περασμένο Φεβρουάριο, οι εργαζόμενοι προσέρχονται στην εργασία τους από τις 7 έως και τις 9 το πρωί, αντί έως τις 8:30 π.μ. που ίσχυε προηγουμένως. Η ώρα αποχώρησης κυμαίνεται αντίστοιχα από τις 2:30 μέχρι τις 4:30 το απόγευμα.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι μετά την εφαρμογή του μειωμένου αλλά και του ευέλικτου ωραρίου στο Δημόσιο, όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και να προχωρήσουν στην εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων.