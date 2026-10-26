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Τη μείωση των θέσεων πλήρους απασχόλησης στην κεντρική δημόσια διοίκηση κατά περίπου 25.000 έως το 2035 σχεδιάζει η Ολλανδία, με στόχο την εξοικονόμηση 3,5 δισ. ευρώ ετησίως. Το πρόγραμμα προβλέπει αναδιοργάνωση υπηρεσιών, περιορισμό δαπανών και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση της 26ης Οκτωβρίου, οι περικοπές δαπανών θα εφαρμοστούν σταδιακά, ξεκινώντας από 900 εκατ. ευρώ το 2027 και φθάνοντας στον ετήσιο στόχο των 3,5 δισ. ευρώ από το 2035.

Όπως μετέδωσε το ολλανδικό δημόσιο δίκτυο NOS, η σχεδιαζόμενη μείωση αντιστοιχεί περίπου στο 16% των 160.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης της κεντρικής κυβέρνησης, ποσοστό χαμηλότερο από το 20% που αναφέρεται σε ορισμένες διεθνείς περιγραφές του σχεδίου. Η κατανομή των περικοπών ανά υπουργείο και υπηρεσία δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Πώς σχεδιάζεται η μείωση του προσωπικού

Η κυβέρνηση δεν προσανατολίζεται σε άμεση, οριζόντια απαγόρευση προσλήψεων. Σύμφωνα με το NL Times, θα εξετάζεται κατά περίπτωση εάν θα καλύπτονται οι θέσεις που κενώνονται λόγω αποχώρησης εργαζομένων.

Παράλληλα, προβλέπεται περιορισμός της εξάρτησης από ακριβούς εξωτερικούς συνεργάτες και συμβούλους, καθώς και ευρύτερη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μειώσεις δαπανών στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των υπουργείων, τυποποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κτιρίων. Στόχος είναι να αντιστοιχεί μία θέση γραφείου σε δύο υπαλλήλους, ώστε να αποδεσμευθούν χώροι που πλεονάζουν.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης τα συμβουλευτικά όργανα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, λειτουργούν 28 μόνιμα συμβουλευτικά συμβούλια και περίπου 150 συμβουλευτικές επιτροπές. Εξετάζεται ακόμη ο περιορισμός των αξιολογήσεων της νομοθεσίας, οι οποίες φθάνουν περίπου τις 400 ετησίως.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μέρος του προγράμματος εξοικονόμησης, με την κυβέρνηση να αναμένει ότι θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση των αναγκών σε διοικητικό προσωπικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, συγκεκριμένοι στόχοι και σχέδια εξοικονόμησης μέσω της χρήσης της θα παρουσιαστούν έως το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Οι ψηφιακές εφαρμογές και η αυτοματοποίηση διαδικασιών αναμένεται να περιορίσουν τον χρόνο που απαιτείται για επαναλαμβανόμενες εργασίες και για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η βελτίωση της αποδοτικότητας δεν επαρκεί για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Θα χρειαστούν αποφάσεις για την απλοποίηση αρμοδιοτήτων, τον περιορισμό διαδικασιών και την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ασκούνται ορισμένες κρατικές δραστηριότητες.

Ποιες υπηρεσίες εξαιρούνται

Από τον σχεδιασμό συρρίκνωσης εξαιρούνται η αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις. Δεν έχουν εξαιρεθεί εκ των προτέρων η φορολογική διοίκηση, η υπηρεσία μετανάστευσης IND και ο οργανισμός UWV, που είναι αρμόδιος για ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης.

Η εφαρμογή των περικοπών στις υπηρεσίες αυτές συνδέεται με την πρόκληση διατήρησης της εξυπηρέτησης των πολιτών και της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Η κυβέρνηση προγραμματίζει την παρουσίαση ενός πολυετούς σχεδίου για τη μελλοντική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Οι λεπτομέρειες για την κατανομή των περικοπών ανά υπουργείο αναμένεται να καθοριστούν στο πλαίσιο των επόμενων δημοσιονομικών αποφάσεων.

Αύξηση προσωπικού παρά τις προηγούμενες προσπάθειες

Το νέο σχέδιο ακολουθεί επανειλημμένες προσπάθειες προηγούμενων κυβερνήσεων να περιορίσουν τη δημόσια διοίκηση, χωρίς να ανακόψουν τελικά την αύξηση του προσωπικού.

Σύμφωνα με το NOS, οι δημόσιες υπηρεσίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξανόμενη γραφειοκρατία και πολυπλοκότητα κανόνων.

Το NL Times, επικαλούμενο δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού Έρικ φαν ντερ Μπουργκ, αναφέρει ότι από το 2018 οι θέσεις που συνδέονται με τη χάραξη πολιτικής αυξήθηκαν κατά 56%, ενώ το προσωπικό που ασχολείται με την εφαρμογή νόμων και κανονισμών αυξήθηκε κατά 28%.

Κατά την κυβερνητική αξιολόγηση, η συσσώρευση κανόνων, εξαιρέσεων, διαδικασιών και συμβουλευτικών δομών έχει ενισχύσει τις ανάγκες σε προσωπικό, χωρίς να οδηγεί κατ’ ανάγκη σε αποτελεσματικότερες δημόσιες υπηρεσίες.

Capital.gr