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Με αξιοσημείωτη καθυστέρηση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές και με συνολικό κονδύλι υλοποίησης €120.000 προκηρύσσεται το πρόγραμμα «Τερψιχόρη 2027» του Υφυπουργείου Πολιτισμού, το οποίο στηρίζει τη δημιουργία νέων παραγωγών σύγχρονου χορού και την καλλιτεχνική έρευνα.

Οι χορογράφοι και οι ομάδες χορού που πληρούν τους όρους μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από τις 9 έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Το πρόγραμμα προβλέπει διαφορετικά ανώτατα ποσά χρηματοδότησης ανάλογα με την κλίμακα της παραγωγής: έως €12.000 για σόλο, έως €14.000 για ντουέτο και έως €26.000 για έργα με τρεις ή περισσότερους χορευτές. Οι χορηγίες αφορούν συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες, όπως αμοιβές καλλιτεχνικών συντελεστών, τεχνικές ανάγκες, ενοικίαση χώρου και προβολή.

Οι αιτητές αναμένεται να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα τον Δεκέμβριο του 2026. Να σημειωθεί ότι πέρσι το πρόγραμμα «Τερψιχόρη 2026» δημοσιεύτηκε στις 27 Μαΐου 2025, ενώ η προθεσμία αιτήσεων έληγε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Ποιους αφορά και τι χρηματοδοτεί

Δικαίωμα υποβολής έχουν ομάδες χορού που λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν ως κύρια καταστατική επιδίωξη την προώθηση του χορού και της χορογραφίας, καθώς και μεμονωμένοι χορογράφοι που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή συνεχή και τακτική παρουσία στα χορευτικά δρώμενα της Κύπρου, με παρουσίαση ολοκληρωμένων έργων τους. Για τους χορογράφους προβλέπεται, μεταξύ άλλων, να είναι Κύπριοι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου που διαμένουν και εργάζονται μόνιμα στο νησί τα τελευταία πέντε χρόνια.

Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν νέα, ολοκληρωμένα έργα διάρκειας τουλάχιστον 40 λεπτών, τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί προηγουμένως ούτε ζωντανά ούτε σε οπτικογραφημένη μορφή, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύψει παράλληλη δράση, όπως εργαστήριο, διάλεξη, σεμινάριο ή έρευνα. Εξαιρούνται οι παιδικές παραγωγές.

Επιπλέον, η πλειονότητα των δημιουργικών συντελεστών κάθε παραγωγής πρέπει να αποτελείται από Κύπριους υπηκόους ή μόνιμους κατοίκους Κύπρου που διαμένουν και εργάζονται μόνιμα στο νησί τα τελευταία πέντε χρόνια.

Πώς αξιολογούνται οι προτάσεις

Για να ενταχθεί μια πρόταση στο πρόγραμμα, πρέπει να συγκεντρώσει σταθμισμένη βαθμολογία τουλάχιστον 80%. Η αξιολόγηση βασίζεται σε τέσσερα κριτήρια:

35%: Σκεπτικό, σαφήνεια και παρουσίαση της πρότασης.

25%: Καλλιτεχνική δραστηριότητα του χορογράφου και συμβολή του στην ανάπτυξη και προβολή του χορού στην Κύπρο.

20%: Συνέπεια, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός και δυνατότητα υλοποίησης ποιοτικής παραγωγής.

20%: Ρεαλιστικότητα και σαφήνεια του οικονομικού προϋπολογισμού.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή, η οποία διορίζεται από την υφυπουργό Πολιτισμού και αποτελείται από δύο πολιτιστικούς λειτουργούς και ένα άτομο από τον χώρο του σύγχρονου χορού.

Προθεσμία και υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Grants4Arts, από τις 9 Νοεμβρίου έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00. Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί στα ελληνικά και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων βιογραφικό του χορογράφου, τεκμήρια προηγούμενης δουλειάς, σκεπτικό της νέας παραγωγής και αναλυτικά στοιχεία των συντελεστών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τους πλήρεις όρους συμμετοχής και τα σχετικά έγγραφα στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, η παραγωγή πρέπει να παρουσιαστεί σε τουλάχιστον τρεις παραστάσεις πριν από τις 20 Νοεμβρίου 2027.

Η χρηματοδότηση καταβάλλεται σε δύο δόσεις, 70% αρχικά και το υπόλοιπο 30% μετά την υλοποίηση και την υποβολή του απαιτούμενου οικονομικού απολογισμού. Οι επιτυχόντες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα «Πολιτισμός 2027», εκτός από περιπτώσεις επιχορήγησης συμμετοχής έργου τους σε φεστιβάλ του εξωτερικού.