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Καταργείται ο διαγωνιστικός χαρακτήρας, αναθεωρούνται οι όροι συμμετοχής και ανοίγει ξανά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Στις 5-7 Φεβρουαρίου 2027 η διοργάνωση στο Θέατρο Ριάλτο.

Στην επαναπροκήρυξη της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου 2026, με αναθεωρημένους όρους συμμετοχής, προχώρησε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αρχική πρόσκληση και τη συνάντηση με εκπροσώπους της χορευτικής κοινότητας στις 7 Οκτωβρίου.

Η νέα ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου και, σύμφωνα με το Υφυπουργείο, οι αλλαγές αποτελούν αποτέλεσμα «εποικοδομητικού διαλόγου με τη χορευτική κοινότητα». Η σημαντικότερη αφορά την κατάργηση του διαγωνιστικού χαρακτήρα που προβλεπόταν στην αρχική προκήρυξη, με τη διατήρηση της Πλατφόρμας ως χώρου καλλιτεχνικής έκφρασης, παρουσίασης και ανάδειξης της σύγχρονης κυπριακής χορογραφικής δημιουργίας.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την παρέμβαση της Στέγης Χορού Λευκωσίας, της Στέγης Χορού Λεμεσού και της Νέας Κίνησης, οι οποίες είχαν ζητήσει την άμεση απόσυρση της αρχικής προκήρυξης, κάνοντας λόγο για προχειρότητα, αντιφάσεις και νομικά αμφισβητούμενες πρόνοιες. Στην ενημέρωση που είχαν δημοσιοποιήσει μετά τη συνάντηση, οι τρεις φορείς ανέφεραν ότι ο γενικός διευθυντής δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές, μεταξύ άλλων ως προς τα τραπεζικά παραστατικά, τα κριτήρια συμμετοχής και τις διαδικασίες εργοδότησης.

Σε δήλωσή της, ηΥυφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση της προκήρυξης αποτελεί έμπρακτη απόδειξη πως ο διάλογος με την καλλιτεχνική κοινότητα μπορεί να οδηγεί σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Όπως αναφέρει, το Υφυπουργείο άκουσε τις απόψεις και τους προβληματισμούς των δημιουργών και προχώρησε στις αναγκαίες αλλαγές, με σεβασμό στην ιστορία και τις ανάγκες του θεσμού.

Πότε θα γίνει και πώς υποβάλλονται αιτήσεις

Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό, από τις 5 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, μέσω της πλατφόρμας grants4arts.cy.

Η νέα προκήρυξη διατηρεί δύο κατηγορίες συμμετοχής: «Χορογράφοι 5+», για δημιουργούς που έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον πέντε ολοκληρωμένα έργα, και «Νέοι Χορογράφοι», για δημιουργούς με λιγότερα από πέντε έργα στο ενεργητικό τους.

Παρά την κατάργηση του διαγωνιστικού χαρακτήρα, η συμμετοχή δεν είναι αυτόματη. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από πενταμελή επιτροπή, με βάση κριτήρια που αφορούν την καλλιτεχνική πρόταση, τη δημιουργική ομάδα, την υλοποίηση και την παραγωγή. Η καλλιτεχνική πρόταση αντιστοιχεί στο 60% της αξιολόγησης, η δημιουργική ομάδα στο 20% και η υλοποίηση και παραγωγή στο υπόλοιπο 20%.

Η προκήρυξη προβλέπει, επίσης, ανώτατη χρηματοδότηση έως €9500 για έργα της κατηγορίας «Χορογράφοι 5+» με τέσσερις ή περισσότερους συντελεστές επί σκηνής, με χαμηλότερα όρια για μικρότερες παραγωγές. Για τους νέους χορογράφους, το ανώτατο ποσό καθορίζεται στις €5000, ανεξαρτήτως αριθμού συντελεστών επί σκηνής.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού διοργανώνουν την Πλατφόρμα σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, ενώ η Στέγη Χορού Λεμεσού αναλαμβάνει το παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων.