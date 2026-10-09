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Αλλαγές στην προκήρυξη της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου 2026, έπειτα από τις αντιδράσεις της χορευτικής κοινότητας, ανακοίνωσαν η Στέγη Χορού Λευκωσίας, η Στέγη Χορού Λεμεσού και η Νέα Κίνηση, μετά τη συνάντησή τους με το Υφυπουργείο Πολιτισμού στις 7 Οκτωβρίου.

Αποσύρεται ο διαγωνιστικός χαρακτήρας της διοργάνωσης, αλλάζουν οι απαιτήσεις για τα τραπεζικά παραστατικά και αναθεωρούνται τα κριτήρια συμμετοχής.

Οι τρεις φορείς είχαν ζητήσει την άμεση απόσυρση της προκήρυξης, καταθέτοντας σχετική επιστολή και εκφράζοντας ενστάσεις για τον τρόπο διατύπωσής της, τις απαιτήσεις που περιλαμβάνει και τις νομικές πτυχές της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιοποίησαν, ο γενικός διευθυντής δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές και να ενημερώσει τα οργανωμένα σύνολα, ώστε η νέα πρόσκληση να ανακοινωθεί πριν από τις 12 Οκτωβρίου, ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων.

Στην ανακοίνωσή τους, οι τρεις φορείς χαρακτηρίζουν την προκήρυξη, όπως είχε αρχικά διατυπωθεί, προσβλητική για την καλλιτεχνική κοινότητα, κάνοντας λόγο για προχειρότητα, αντιφάσεις και νομικά αμφισβητούμενα σημεία, μεταξύ άλλων σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επέκριναν, παράλληλα, το γεγονός ότι η προκήρυξη δημοσιοποιήθηκε έπειτα από επτάμηνη καθυστέρηση.

Τι αλλάζει στην προκήρυξη

Οι αλλαγές που, σύμφωνα με την ενημέρωση των τριών φορέων, συμφωνήθηκαν κατά τη συνάντηση αφορούν πέντε βασικά σημεία:

1. Τραπεζικά παραστατικά: Καταργείται η απαίτηση να λαμβάνονται απευθείας από την τράπεζα τα τραπεζικά statements των αιτητών που είναι φυσικά πρόσωπα για την καταβολή της δεύτερης δόσης. Αντί αυτού, θα κατατίθενται τιμολόγια και αποδείξεις για την πρώτη δόση μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης και τα υπόλοιπα παραστατικά με την καταβολή της δεύτερης δόσης, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

2. Κατάργηση του διαγωνιστικού χαρακτήρα: Η Πλατφόρμα θα εξακολουθήσει να αποσκοπεί στη δημιουργία νέων χορογραφικών έργων, χωρίς περιορισμούς στο εύρος της δημιουργικότητας. Ο διαγωνιστικός χαρακτήρας της νέας προκήρυξης αφαιρείται, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα παρουσίασης των έργων σε πολιτιστικά κέντρα του εξωτερικού, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζονται δίκαιες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.

3. Αναθεώρηση κριτηρίων: Οι τρεις φορείς θα καταθέσουν προτάσεις για την αναθεώρηση των κριτηρίων συμμετοχής, ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο για τους νέους καλλιτέχνες και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες του σύγχρονου χορογραφικού πεδίου.

4. Εργοδότηση και δικαιούχοι: Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων θα έχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Για τους καλλιτέχνες που επιλέγουν να λειτουργήσουν ως εργοδότες, το Υφυπουργείο θα παρέχει νομική και λογιστική υποστήριξη, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι παραμένει δυνατή η συμμετοχή μέσω αγοράς υπηρεσιών.

5. Μέντορας και επιτροπή: Τα ονόματα του μέντορα και των μελών της επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η στάση του Υφυπουργείου και τα επόμενα βήματα

Η ανακοίνωση των τριών φορέων κάνει λόγο για διάθεση του Υφυπουργείου Πολιτισμού να συμμετάσχει σε διάλογο και για δέσμευση αλλαγών σε κρίσιμα σημεία της προκήρυξης. Χαιρετίζει, παράλληλα, την ανταπόκριση στα αιτήματα που τέθηκαν στη συνάντηση.

Ωστόσο, οι Στέγες Χορού Λευκωσίας και Λεμεσού και η Νέα Κίνηση επαναλαμβάνουν ότι ζητούμενο παραμένει η ουσιαστική διαβούλευση με τους οργανωμένους φορείς και την επαγγελματική κοινότητα του χορού, τόσο για οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση του θεσμού όσο και για άλλα προγράμματα.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά αλλαγή σε βασικές πρόνοιες της αρχικής προκήρυξης, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στη νέα διατύπωσή της και στο κατά πόσο οι δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν θα αποτυπωθούν πλήρως στο τελικό κείμενο.