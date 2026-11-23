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Άλλη μία καταγγελία για βιασμό αλλοδαπής οικιακής βοηθού διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μέλη του οποίου προχώρησαν στη σύλληψη αλλοδαπού άνδρα. Ο ύποπτος οδηγήθηκε την Κυριακή ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο οκτώ ημερών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της οικιακής βοηθού, αυτή διατηρούσε σχέση με τον ύποπτο, τον οποίο είχε γνωρίσει όταν εκείνος είχε μεταβεί στην οικία όπου η ίδια εργαζόταν, προκειμένου να εκτελέσει εργασίες βαψίματος. Όπως ανέφερε στην Αστυνομία, τις προηγούμενες ημέρες ο αλλοδαπός επικοινώνησε μαζί της και της πρότεινε να συναντηθούν. Μάλιστα, φέρεται να της κάλεσε ταξί, προκειμένου να μεταβεί στην κατοικία όπου διαμένει.

Εκεί, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της παραπονούμενης, ο ύποπτος φέρεται να την άρπαξε από το χέρι και να την οδήγησε στο υπνοδωμάτιό του, όπου, όπως ισχυρίζεται η γυναίκα, αυτός ήρθε σε σεξουαλική επαφή μαζί της χωρίς τη θέλησή της. Ακολούθως, ο ύποπτος φέρεται να της κάλεσε εκ νέου ταξί, με το οποίο η γυναίκα επέστρεψε στο χώρο διαμονής της.

Δύο ημέρες αργότερα, η παραπονούμενη προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία, ενώ υποβλήθηκε και σε ιατροδικαστική εξέταση. Ο ύποπτος καταζητείτο και συνελήφθη προχθές. Ακολούθως, οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή του. Σημειώνεται ότι πρόκειται για πρόσωπο το οποίο διαμένει παράνομα στη Δημοκρατία.