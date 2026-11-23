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Σύντομα και πιθανότατα εντός αυτής της εβδομάδας αναμένεται να υπάρξει συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, σημειώνοντας ότι οι οργανώσεις αναμένουν τη συνάντηση και βρίσκονται σε «απόλυτη σύμπνοια».

Αναφερόμενος στη συνάντηση των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων (ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ) με την Υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, το πρωί της Δευτέρας, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι αυτή κινήθηκε ακριβώς όπως και όλες οι προηγούμενες. «Επί της ουσίας, δεν μας ανακοινώθηκε κάτι καινούργιο από πλευράς Υπουργείου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «οι διαφωνίες παραμένουν». «Δεν υπάρχει κάτι το θετικό για να προσεγγιστούν οι θέσεις μας, που τις γνώριζε η Υπουργός», ανέφερε ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ.

«Ουσιαστικά, το Υπουργείο ακόμα δεν μας έχει απαντήσει γραπτώς στα ερωτήματα που είχαμε θέσει με τους προβληματισμούς μας από την προηγούμενη συνάντηση», επισήμανε ο κ. Κωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι «επαναλήφθηκε και σήμερα η δέσμευση από πλευράς Υπουργείου ότι θα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα».

«Το μόνο καινούργιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όσα μας είπε η Υπουργός, είναι ότι αναμένεται σύντομα να έχουμε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η ημερομηνία της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ωστόσο, «σύμφωνα με τα λεγόμενα της Υπουργού, πιθανότατα η συνάντηση να γίνει αυτή την εβδομάδα», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ είπε ότι οι οργανώσεις περιμένουν τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη πάρει τις εξουσιοδοτήσεις που χρειάζονται από τα συλλογικά τους όργανα όσον αφορά σε επιπλέον μέτρα. «Θα περιμένουμε όμως και τη συνάντηση, ειδικά εάν γίνει τόσο σύντομα, όπως μας είπε η Υπουργός, και θα δούμε τι θα κάνουμε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις βρίσκονται «σε απόλυτη σύμπνοια».

ΚΥΠΕ