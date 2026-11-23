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Δραματική προειδοποίηση για «εντεινόμενες κακόβουλες δραστηριότητες που στοχεύουν τα έθνη μας» απηύθυνε τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Αναφέρθηκε σε πράξεις δολιοφθοράς σε σιδηροδρομικά δίκτυα, επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη θάλασσα, «αδιάκοπες» κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και για τα πρόσφατα περιστατικά ασφαλείας στην Πολωνία και τη Μαύρη Θάλασσα.

Μιλώντας στην ετήσια σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο, και στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ρούτε δήλωσε ότι οι συμμαχικές χώρες είναι ολοένα και περισσότερο εκτεθειμένες σε ένα φάσμα απειλών, όπως δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις, παραβιάσεις του εναέριου χώρου και παραβιάσεις του θαλάσσιου χώρου.

«Μια μέρα, μπορεί να πρόκειται για εμπρηστική επίθεση σε ένα εργοστάσιο ή για drones που προκαλούν προβλήματα σε ένα αεροδρόμιο. Την επόμενη, μπορεί να είναι δολιοφθορές σε σιδηροδρόμους, επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη θάλασσα ή κυβερνοεπιθέσεις. Αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις, αυτή τη στιγμή, είναι αδιάκοπες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούτε αναφέρθηκε σε ένα «επικίνδυνο περιστατικό» στην Πολωνία την Παρασκευή, καθώς και σε διάφορες σοβαρές εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες, σημειώνοντας ότι το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία για την αντιμετώπιση των απειλών αυτών.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ προειδοποίησε ότι οι απειλές δεν πρόκειται να εκλείψουν σύντομα, τονίζοντας ότι όλες οι συμμαχικές χώρες επηρεάζονται μέσω των διασυνδεδεμένων υποδομών τους, όπως αγωγοί, καλώδια, ενεργειακά δίκτυα και οικονομίες.

«Είμαστε όλοι στόχοι, όλοι επηρεαζόμαστε», υπογράμμισε, προτρέποντας τους συμμάχους να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να προλαμβάνουν τους αναδυόμενους κινδύνους.

«Γνωρίζουμε ότι η πολεμική μηχανή της Ρωσίας λειτουργεί αυτή τη στιγμή με πλήρη ταχύτητα. Η πολεμική της οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται και δεν πρόκειται να σταματήσει όταν, όπως ελπίζουμε, κάποια μέρα τελειώσει ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας. Ολόκληρη αυτή η μηχανή υπάρχει και θα συνεχίσει να υφίσταται».

Στο πλαίσιο αυτό, παρότρυνε τους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και τις επενδύσεις, επισημαίνοντας ότι αρκετά κράτη-μέλη αναμένεται ήδη να επιτύχουν ή και να ξεπεράσουν τους στόχους της Συμμαχίας για τις αμυντικές δαπάνες φέτος.

Ο Ρούτε ζήτησε επίσης την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής αμυντικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας, drones, τεχνολογιών αντιμετώπισης drones (counter-drone) και δυνατοτήτων για πλήγματα ακριβείας σε μεγάλο βεληνεκές.

Ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ σημειώνει πρόοδο στην παραγωγή πυρομαχικών, εκτιμώντας ότι έως το επόμενο έτος η Συμμαχία θα έχει τη δυνατότητα να παράγει περίπου 4 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού ετησίως — ποσότητα σχεδόν διπλάσια από το επίπεδο που προβλεπόταν για το 2025.

«Είναι κάπως παράξενο το γεγονός ότι, ενώ 600 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στο ευρωπαϊκό έδαφος του ΝΑΤΟ, εξαρτόμαστε σε υπερβολικό βαθμό από μια χώρα που απέχει οκτώ ώρες πτήσης από εδώ —με πληθυσμό 340 εκατομμυρίων— προκειμένου να αμυνθούμε απέναντι σε 140 εκατομμύρια Ρώσους. Αυτό, μακροπρόθεσμα, δεν είναι βιώσιμο» δήλωσε δε.

«Αυτό που θα συνιστούσα να αποφευχθεί, είναι η κατάσταση όπου όλα τα κράτη διαθέτουν τις δικές τους ένοπλες δυνάμεις που συνεργάζονται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και επιπλέον αυτού, υπάρχει και μια μεγάλη ευρωπαϊκή δομή. Διότι τότε, αν ο Πούτιν επιτεθεί, θα χρειαστούμε αρχικά δύο ή τρεις εβδομάδες για να συμφωνήσουμε ποιος θα κάνει τι, και μέχρι να καταλήξουμε σε απόφαση, είναι πιθανό εκείνος να έχει φτάσει ήδη στο Ρότερνταμ» παρατήρησε μάλιστα.



«Αν υπάρχει ευρωπαϊκός στρατός, δεν μπορούν να υφίστανται παράλληλα εθνικοί στρατοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν έναν ενιαίο στρατό. Δεν υπάρχει ξεχωριστός στρατός ξηράς ή ναυτικό για την πολιτεία της Νέας Υόρκης ή για την πολιτεία της Καλιφόρνιας. Πρόκειται για έναν ενιαίο, ολοκληρωμένο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν η Ευρώπη καταφέρει να το επιτύχει αυτό, καλώς. Δεν νομίζω, ωστόσο, ότι θα συμβεί σύντομα, καθώς το ζήτημα άπτεται του μείζονος θέματος της κυριαρχίας» σημείωσε ο ανώτατος νατοϊκός αξιωματούχος.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας… Οφείλουμε να εμπλέξουμε τους πολίτες. Μπορούμε να διδαχθούμε από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που αποτελούν τα καλύτερα παραδείγματα —και αυτά είναι, κατά τη γνώμη μου, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Δανία και η Φινλανδία, καθώς ίσως και μία ή δύο ακόμη χώρες που πραγματικά πρωτοπορούν σε αυτόν τον τομέα».



«Έχουν καταστήσει σαφές στους πολίτες τους τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ξεσπάσματος πολέμου: το λιγότερο να μην εμποδίζουν το έργο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά, αντιθέτως, να παρέχουν βοήθεια».



skai.gr