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Ανησυχία προκαλούν στους κόλπους του ΝΑΤΟ οι πληροφορίες ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να θέσει σε τροχιά δορυφόρο εξοπλισμένο με πυρηνικό οπλισμό εντός του 2026. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών κρατών-μελών της Συμμαχίας, η Μόσχα φέρεται να σχεδιάζει την εκτόξευση του συγκεκριμένου δορυφόρου, χωρίς ωστόσο οι σχετικές πληροφορίες να έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Την είδηση μετέδωσαν γερμανικά ΜΜΕ, ενω το Κρεμλίνο διαψεύδει τα σχετικά δημοσιεύματα.

Όπως μετέδωσαν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί NDR και WDR και η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, δυτικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η γερμανική BND και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, έχουν ανταλλάξει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο δορυφόρος, με την ονομασία Sputnik-S, κατασκευάστηκε πριν από αρκετά χρόνια και βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας.

Διαψεύδει τα δημοσιεύματα Κρεμλίνο: «Δύσκολο να τους πάρουμε στα σοβαρά»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ρωσία σχεδιάζει να εκτοξεύσει φέτος στο διάστημα έναν δορυφόρο εξοπλισμένο με πυρηνική κεφαλή δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

«Όχι, δεν έχουμε δει το δημοσίευμα. Όμως υπάρχουν τόσο πολλοί ”φερόμενοι” και ”πιθανοί” ισχυρισμοί σ’ αυτό, οι οποίοι αποδίδονται ποιος ξέρει σε ποιόν, που είναι σίγουρα δύσκολο να τους πάρουμε στα σοβαρά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτι Πεσκόφ, όταν ερωτηθηκε σχετικά με τις πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης.

Στο στόχαστρο της Ρωσίας τα δορυφορικά δίκτυα

Το 2024, η Μόσχα είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων ότι αναπτύσσει όπλο ικανό να καταστρέψει εχθρικούς δορυφόρους μέσω πυρηνικής έκρηξης στο Διάστημα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης υποστηρίξει ότι η Ρωσία αναπτύσσει εδώ και χρόνια ένα τέτοιο όπλο, το οποίο θα μπορούσε να πλήξει ολόκληρα δορυφορικά δίκτυα, όπως το εκτεταμένο Starlink της SpaceX, που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις.

iefimerida.gr