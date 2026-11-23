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Έκκληση να σταματήσει η διασπορά φημών και ανυπόστατων σχολίων για τη 17χρονη μαθήτρια, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά, απηύθυνε η διευθύντρια του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα Κάτω Πολεμιδιών, Βαλεντίνα Σάλτε, περιγράφοντας παράλληλα το σοκ που βιώνουν οι συμμαθήτριες της ανήλικης. Την ίδια ώρα, αποκάλυψε ότι είχε αποστείλει τρία ξεχωριστά μηνύματα στους γονείς, πριν και κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ξεκαθαρίζοντας ότι το σχολείο δεν είχε καμία ανάμειξη στη διοργάνωσή της και δεν αναλάμβανε ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» του ΡΙΚ, η κ. Σάλτε περιέγραψε τη 17χρονη ως ένα από τα καλύτερα παιδιά του σχολείου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφορούν μετά τον θάνατό της.

«Το λιγότερο που χρειάζονται οι γονείς αυτή τη στιγμή, είναι να ακούν ή να διαβάζουν σχόλια για το παιδί τους, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «τα παιδιά είναι συγκλονισμένα, μίλησα με μια μαθήτρια και τις μητέρες των υπόλοιπων. Τα παιδιά νιώθουν ένοχα, πολύ άσχημα, τεράστιο σοκ να βρουν τη φίλη τους σε αυτή την κατάσταση».

«Κανένας δεν ξέρει τι πραγματικά συνέβη»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η διευθύντρια στις τελευταίες ώρες της 17χρονης, μεταφέροντας όσα γνωρίζει για την κατάσταση της υγείας της πριν εντοπιστεί νεκρή, αλλά και για τις προσπάθειες των φίλων της να επικοινωνήσουν μαζί της.

Η κ. Σάλτε υπογράμμισε ότι οι συμμαθήτριες της ανήλικης δεν πρέπει να αισθάνονται υπεύθυνες για όσα συνέβησαν, επισημαίνοντας ότι βρίσκονταν συνεχώς κοντά της και αποχώρησαν από το δωμάτιο μόνο όταν η ίδια τις διαβεβαίωσε ότι ήθελε να ξεκουραστεί.

«Άφησαν τη φίλη τους να κοιμηθεί, ήταν κουρασμένη, νύσταζε, τους είπε ότι ήθελε να κοιμηθεί και δεν θα πήγαινε στην ταβέρνα. Τους είχε πει ότι δεν ένιωθε καλά. Όλη τη μέρα ήταν λίγο ζαλισμένη, έκανε εμετό, δεν κοιμήθηκε καλά, υπήρχαν κάποια συμπτώματα, τα οποία οι γιατροί θα τα ερμηνεύσουν. Δεν την άφησαν όλη τη μέρα, ήταν συνεχώς μαζί της και στη συνέχεια την άφησαν για να πάνε στην ταβέρνα. Τους διαβεβαίωσε ότι είναι καλά και ότι θα κοιμηθεί. Τα κορίτσια προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, δεν τους απαντούσε και θεώρησαν ότι κοιμόταν. Από τις 21:30 μέχρι τις 23:00. Όταν επέστρεψαν, δεν άνοιγε την πόρτα. Τούς άνοιξε το reception του ξενοδοχείου. Εκεί αντίκρισαν τη φίλη τους σε μια στάση που φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αμέσως ήρθε το ασθενοφόρο, έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν. Κανένας δεν ξέρει τι πραγματικά συνέβη».

«Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, καμάρι»

Η διευθύντρια ξεκαθάρισε ότι το σχολείο δεν είχε λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση για προβλήματα υγείας, λιποθυμικά επεισόδια ή φαρμακευτική αγωγή της 17χρονης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και τη συμπεριφορά της μαθήτριας, μεταφέροντας την εικόνα που είχαν σχηματίσει για εκείνη οι εκπαιδευτικοί. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της στις τελευταίες ημέρες πριν από την εκδρομή, όταν η 17χρονη συμμετείχε στον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σχολείου.

«Δεν είχαμε καμιά ενημέρωση ούτε για φαρμακευτική αγωγή, ούτε για λιποθυμικά επεισόδια, ούτε για κανένα πρόβλημα υγείας. Ήταν ένα παιδί χαρούμενο, την Πέμπτη ήταν έξω από το γραφείο μου στόλιζε το δέντρο και τραγουδούσε. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, καμάρι. Ευγενέστατο, ήρεμο, καλή μαθήτρια. Όλοι οι καθηγητές την αγαπούσαν. Τίποτα το επιλήψιμο, απολύτως τίποτα. Όλες αυτές οι ανόητες φήμες που κυκλοφορούν, ήπιε και έκανε χρήση. Δεν ήταν τέτοιο παιδί, ένα παιδί με αρχές από την οικογένεια της. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι με τη θέληση του αυτό το παιδί, έκανε κάτι που να βλάψει τον εαυτό του. Έχω μιλήσει με όλους του συναδέλφους που της κάνουν μάθημα. Όλοι λένε τα καλύτερα λόγια για αυτό το κορίτσι».

Τα τρία μηνύματα της διευθύντριας προς τους γονείς

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι αναφορές της διευθύντριας στις προειδοποιήσεις που είχε απευθύνει προς τους γονείς των μαθητών σχετικά με την εκδρομή στην Κακοπετριά.

Όπως ξεκαθάρισε, μέσα σε διάστημα δέκα ημερών απέστειλε τρία μηνύματα, ενημερώνοντας ότι η εκδρομή οργανωνόταν από το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο (ΚΜΣ), χωρίς την ανάμειξη της διεύθυνσης, των καθηγητών ή του Συνδέσμου Γονέων.

Στα μηνύματα τονιζόταν ότι η ευθύνη για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά των μαθητών ανήκε στους γονείς, ενώ υπήρχαν και συγκεκριμένες προειδοποιήσεις για τη μεταφορά αποσκευών στο σχολείο, τις άδειες εξόδου και τη συμπεριφορά ορισμένων μαθητών κατά την ημέρα της αναχώρησης.

Στο πρώτο μήνυμα, που στάλθηκε στις 11 Νοεμβρίου, η διευθύντρια ενημέρωνε τους γονείς για την εκδρομή της 20ής έως 22ας Νοεμβρίου, διευκρινίζοντας ότι δεν επρόκειτο για σχολική διοργάνωση.

«Αγαπητοί γονείς, έχουμε πληροφορηθεί ότι το ΚΜΣ του σχολείου διοργανώνει εκδρομή στην Κακοπετριά στις 20-22/11. Σας ενημερώνουμε ότι η διεύθυνση, οι καθηγητές και ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου δεν έχουμε οποιανδήποτε ανάμειξη με τη διοργάνωση αυτή, συνεπώς δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών που θα πάνε. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική σας. Όσοι μαθητές απουσιάσουν στις 20 και 23/11 θα πάρουν απουσίες.»

Με δεύτερο μήνυμα, μία ημέρα πριν από την αναχώρηση, η διεύθυνση επανέλαβε ότι το σχολείο δεν έφερε ευθύνη για την εκδρομή.

Παράλληλα, ενημέρωσε τους γονείς ότι δεν θα επιτρεπόταν στους μαθητές να μεταφέρουν αποσκευές στον σχολικό χώρο πριν από την αναχώρηση του λεωφορείου, ούτε θα παραχωρούνταν άδειες εξόδου για συμμετοχή στην εκδρομή.

«Αγαπητοί γονείς, υπενθυμίζουμε ότι το σχολείο δεν φέρει καμιά ευθύνη για την εκδρομή στην Κακοπετριά. Αύριο το πρωί δεν θα επιτραπεί στο παιδί σας να μεταφέρει αποσκευές στον χώρο του σχολείου πριν την αναχώρηση του λεωφορείου, ούτε θα δίνονται άδειες εξόδου για να πάνε στην εκδρομή. Άδειες εξόδου θα δίνονται μόνο για άλλους σοβαρούς λόγους. Αναμένουμε τη συνεργασία σας. Από τη διεύθυνση.»

Το τρίτο μήνυμα απεστάλη την Παρασκευή, όταν οι μαθητές είχαν ήδη αναχωρήσει για την Κακοπετριά.

Σε αυτό, η διευθύντρια επανέλαβε ότι το σχολείο δεν αναλάμβανε ευθύνη για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά των μαθητών που συμμετείχαν στην εκδρομή.

Για πρώτη φορά, ωστόσο, γινόταν και αναφορά σε περιστατικό ανησυχητικής συμπεριφοράς, καθώς, σύμφωνα με το μήνυμα, ορισμένα αγόρια είχαν ρίξει κροτίδες και βεγγαλικά έξω από την αυλή του σχολείου. Για το περιστατικό είχε ενημερωθεί η Αστυνομία.

«Αγαπητοί γονείς, εάν το παιδί σας έχει πάει στην Κακοπετριά, σας ενημερώνω ότι το σχολείο δεν φέρει οποιανδήποτε ευθύνη για την ασφάλεια του και για τη συμπεριφορά του/της ίδιου/ίδιας ή των άλλων μαθητών των άλλων σχολείων που θα βρίσκονται στην Κακοπετριά. Επειδή το πρωί κάποια αγόρια είχαν ανησυχητική συμπεριφορά και έριξαν κροτίδες και βεγγαλικά έξω από την αυλή του σχολείου, σας ενημερώνω ότι έχει ενημερωθεί η Αστυνομία. Η διευθύντρια».

Σχέδιο ψυχολογικής στήριξης στο σχολείο

Στο μεταξύ, σχέδιο ψυχολογικής στήριξης μαθητών και εκπαιδευτικών τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή στο Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα Κάτω Πολεμιδιών, με στόχο τη διαχείριση των συνεπειών του τραγικού περιστατικού στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με την κ. Σάλτε, στο σχολείο μετέβη κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, αποτελούμενο από τέσσερις εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και δύο συμβούλους από το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.

Σε συνεργασία με τους δύο συμβούλους του σχολείου, καταρτίστηκε σχέδιο δράσης, ενώ δόθηκαν οδηγίες στους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης και στήριξης των μαθητών.