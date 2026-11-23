Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής Γκούκες Ντομαράτζου και ο διεκδικητής Τζαβοχίρ Σιντάροφ –και οι δύο 20 ετών– αναμετρώνται σε έως και 14 παρτίδες στο Ίδρυμα Martin Bodmer από τις 24 Νοεμβρίου, με συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους 2,5 εκατ. δολαρίων.

Ο αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού Salesforce FIDE 2026 ξεκίνησε στη Γενεύη στις 22 Νοεμβρίου, με τη Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) ως Γενικό Συνεργάτη. Ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής Γκούκες Ντομαράτζου από την Ινδία υπερασπίζεται τον τίτλο του απέναντι στον Τζαβοχίρ Σιντάροφ από το Ουζμπεκιστάν. Και οι δύο είναι 20 ετών, συνθέτοντας το νεότερο ηλικιακά ζευγάρι αντιπάλων σε αναμέτρηση για τον παγκόσμιο τίτλο από την καθιέρωση του θεσμού το 1886.

Ο Γενικός Συνεργάτης αποτελεί την υψηλότερη βαθμίδα χορηγικής συνεργασίας της διοργάνωσης. Ο όμιλος είναι στρατηγικός συνεργάτης της FIDE από το 2023.

Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στο Palais des Nations στις 22 Νοεμβρίου. Η πρώτη παρτίδα θα διεξαχθεί στις 24 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Martin Bodmer, στο Κολονί. Η αναμέτρηση περιλαμβάνει έως και 14 παρτίδες κλασικού σκακιού, με τον πρώτο παίκτη που θα συγκεντρώσει 7,5 βαθμούς να κατακτά τον τίτλο. Σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τη 14η παρτίδα, στις 11 Δεκεμβρίου, ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί σε παρτίδες μπαράζ στις 12 Δεκεμβρίου. Τα συνολικά χρηματικά έπαθλα ανέρχονται σε 2,5 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για την πρώτη αναμέτρηση για τον παγκόσμιο τίτλο στην Ελβετία μετά τον αγώνα του Βλαντίμιρ Κράμνικ με τον Πέτερ Λέκο στο Μπρισάγκο το 2004.

Ο δρόμος προς τη Γενεύη πέρασε από την Κύπρο. Ο Σιντάροφ εξασφάλισε τη θέση του κερδίζοντας αήττητος το Τουρνουά Διεκδικητών της FIDE, που πραγματοποιήθηκε κοντά στην Πάφο τον Απρίλιο, με 10 βαθμούς σε 14 παρτίδες. Η διοργάνωση, με συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους 1 εκατ. ευρώ, πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Freedom και ήταν η μεγαλύτερη σκακιστική διοργάνωση που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στο νησί.

«Πριν από επτά μήνες είδαμε τον Τζαβοχίρ Σιντάροφ να κερδίζει το Τουρνουά Διεκδικητών στην Πάφο. Τώρα κάθεται στη σκακιέρα της Γενεύης για να διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι σε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή της ίδιας ηλικίας. Είναι μια σπάνια στιγμή για το σκάκι και χαιρόμαστε που η Κύπρος υπήρξε μέρος αυτής της διαδρομής», δήλωσε ο Ευγκένι Τιάπκιν, διευθύνων σύμβουλος των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων της Freedom.

«Η Freedom στηρίζει έμπρακτα το σκάκι εδώ και χρόνια και σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε ο Βισβανάθαν Άναντ, πέντε φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και αναπληρωτής πρόεδρος της FIDE, κατά την ανακοίνωση της συνεργασίας τον Σεπτέμβριο. «Η στήριξή της σε μια αναμέτρηση για τον παγκόσμιο τίτλο ανάμεσα σε δύο 20χρονους ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία της. Η εταιρεία κατανοεί ότι το σκάκι απαιτεί μακροπρόθεσμη σκέψη και ότι αυτή η αναμέτρηση αντιπροσωπεύει το μέλλον του».

Στην Ευρώπη, η Freedom είναι κύριος συνεργάτης της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας από το 2023 και Γενικός Συνεργάτης της Αυστριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας από το 2025. Η Ακαδημία Σκακιού Freedom λειτουργεί στη Λεμεσό από τον Μάρτιο του 2025.