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Αυτό είναι το σχέδιο του νέου προέδρου της FIDE, Τιμούρ Τουρλόφ

Στις 26 Σεπτεμβρίου, στο συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE) στη Σαμαρκάνδη, εκλέχθηκε νέος πρόεδρος. Τη θέση ανέλαβε ο 38χρονος Τιμούρ Τουρλόφ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, είναι έτοιμος να επενδύσει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη του σκακιού. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου οικοσυστήματος που θα απευθύνεται τόσο σε grandmasters όσο και στα εκατομμύρια των φίλων αυτού του αρχαίου παιχνιδιού. Ποιες αλλαγές διαφαίνονται στον ορίζοντα για τον κόσμο του σκακιού;

Andrei AVSITIDIISK, Σαμαρκάνδη – Λεμεσός

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ FIDE

Αλεξάντερ Ρούμπ (Ολλανδία): 1924–1949

Φόλκε Ρόγκαρντ (Σουηδία): 1949–1970

Μαξ Εούε (Ολλανδία): 1970–1978

Φρίντρικ Όλαφσον (Ισλανδία): 1978–1982

Φλορένσιο Καμπομάνες (Φιλιππίνες): 1982–1995

Κιρσάν Ιλιουμζίνοφ (Ρωσία): 1995–2018

Αρκάντι Ντβόρκοβιτς (Ρωσία): 2018–2026

Τιμούρ Τουρλοφ (Καζακστάν): από το 2026

Κατά τη διάρκεια της 140ετούς ιστορίας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκακιού, έχουν κατακτήσει τον τίτλο 18 σκακιστές. Στα 102 χρόνια από την ίδρυση της FIDE, την ηγεσία της έχουν αναλάβει μόλις οκτώ άτομα. Ο ρόλος του ηγέτη σε αυτή την ομοσπονδία δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Ο νέος επικεφαλής της FIDE είναι ένας επιχειρηματίας, του οποίου η περιουσία εκτιμάται από το περιοδικό Forbes στα $7,4 δισεκατομμύρια.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (2027–2030)

Οικονομικά

€6,2 εκατομμύρια θα διατίθενται ετησίως στο Ταμείο Ανάπτυξης της FIDE. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν τετραπλάσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού. Τα χρήματα θα διατεθούν για τη διοργάνωση τουρνουά, την εκπαίδευση διαιτητών και προπονητών, εκπαιδευτικά προγράμματα, την ψηφιοποίηση και την υποστήριξη νέων ταλέντων. Η χρηματοδότηση για το γυναικείο σκάκι θα πενταπλασιαστεί.

$1,5 εκατομμύρια ετησίως θα διατίθενται στο Ταμείο Μέσων Ενημέρωσης της FIDE. Τα κεφάλαια αυτά θα βοηθήσουν τις εθνικές ομοσπονδίες να προωθήσουν τα σκακιστικά προγράμματα σε ευρύτερο κοινό. Επί του παρόντος, πολλές αναπτυσσόμενες ομοσπονδίες δεν διαθέτουν τους πόρους για να απασχολήσουν προσωπικό πλήρους απασχόλησης στον τομέα των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης.

Ψηφιακή μεταμόρφωση

Ένα από τα βασικά έργα θα είναι ένα ψηφιακό οικοσύστημα που θα φέρνει σε επαφή παίκτες, προπονητές, διοργανωτές τουρνουά και ομοσπονδίες. Μέσω ενός προσωπικού λογαριασμού στον ιστότοπο της FIDE, στον οποίο θα εμφανίζονται η βαθμολογία και το ιστορικό των αγώνων τους, οι παίκτες σκακιού θα έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά τουρνουά και εκπαιδευτικό υλικό.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση παρτίδων, την υποστήριξη της προπόνησης παικτών και προπονητών, τη διοργάνωση τουρνουά και τον εντοπισμό πρακτικών εξαπάτησης. Στις ομοσπονδίες θα προσφερθούν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για τη διοργάνωση τουρνουά και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Τον Απρίλιο του 2026, η Freedom Holding εξαγόρασε την ChessBase. Περίπου $5 εκατομμύρια θα επενδυθούν στην ανάπτυξη ενός κορυφαίου λογισμικού σκακιού, υπηρεσιών ανάλυσης και βάσεων δεδομένων παρτίδων, με στόχο την ενοποίηση διαφορετικών προϊόντων, υπηρεσιών και χρηστών εντός ενός οικοσυστήματος που θα βασίζεται στο μοντέλο της Freedom SuperApp.

ΤΙ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΧΩΡΕΣ;



«Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις μικρές χώρες. Στην Κύπρο το σκάκι αναπτύσσεται εδώ και αρκετά χρόνια σε συνεργασία με την Freedom, τον κύριο συνεργάτη της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας από το 2023, ενώ η Ακαδημία Σκακιού Freedom24 λειτουργεί στη Λεμεσό», δηλώνει ο Bulat Latypov, Chief Communications Officer της Freedom24:

Το πώς ακριβώς θα προσαρμοστεί η προσέγγιση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού για την Κύπρο θα γίνει σαφές καθώς το πρόγραμμα θα υλοποιείται, αλλά τα θεμέλια έχουν ήδη τεθεί: σύμφωνα με τον Κρίτωνα Τορναρίτη, πρόεδρο της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, περίπου 2.000 άτομα παίζουν ενεργά σκάκι στο νησί, και ο αριθμός των νέων ταλέντων αυξάνεται.

Σύμφωνα με τον Bulat Latypov, η FIDE σκοπεύει να εφαρμόσει την ίδια προσέγγιση και σε άλλες μικρές χώρες: εστιάζοντας στις ανάγκες τους, μοιράζοντας εμπειρίες και παρέχοντας πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία. Θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για να μάθουν τα παιδιά σκάκι, ανεξάρτητα από τη χώρα, το επίπεδο δεξιοτήτων ή την οικονομική τους κατάσταση.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ο Τιμούρ Τουρλόφ ανέλαβε την προεδρία της Σκακιστικής Ομοσπονδίας του Καζακστάν, έχει καθιερωθεί στη χώρα ένα σύστημα που φέρνει σε επαφή τις αρχές, τον επιχειρηματικό τομέα, τα σχολεία και την επαγγελματική κοινότητα του σκακιού. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, τα προγράμματα σκακιού είχαν φτάσει σε περίπου 2.500 σχολεία και 133.000 παιδιά.

Το 2025, οι σκακιστές του Καζακστάν κέρδισαν 162 μετάλλια σε διεθνείς διαγωνισμούς, μεταξύ των οποίων 64 χρυσά. Η Μπιμπισάρα Ασσαουμπάγιεβα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Τουρνουά Υποψηφίων Γυναικών στην Κύπρο, ενώ η γυναικεία ομάδα του Καζακστάν κέρδισε ασημένια μετάλλια στις Ολυμπιάδες Σκακιού στη Βουδαπέστη (2024) και στη Σαμαρκάνδη (2026).

«Κάθε φιλόδοξη στρατηγική έχει νόημα μόνο όταν υποστηρίζεται από την ικανότητα εκπλήρωσης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί. Έτσι χτίζεται η εμπιστοσύνη. Τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης είναι ήδη ορατά στο Καζακστάν. Το καθήκον μας είναι να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε ο νέος πρόεδρος της FIDE.

«GENS UNA SUMUS», ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η προεκλογική εκστρατεία ήταν τεταμένη. Ο Τουρλόφ χαρακτήρισε τις εκλογές του 2026 ως τις πιο απαιτητικές και ανταγωνιστικές στην ιστορία της FIDE. Μετά τη νίκη του, εξέφρασε την προθυμία του να εφαρμόσει στην πράξη τις ισχυρές ιδέες των αντιπάλων του, Βαντίμ Ρόζενσταϊν και Γιάν Χένρικ Μπόιτνερ, και να συνεργαστεί μαζί τους για το καλό του σκακιού.

«Η FIDE ενώνει 204 ομοσπονδίες. Κάθε μία θα γίνει ορατή και θα ακουστεί. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε όλη την εμπειρία μας και την κουλτούρα διαπραγμάτευσης που υπάρχει στο Καζακστάν για να το επιτύχουμε αυτό. Πρέπει να ενισχύσουμε το κύρος της FIDE, να ξεπεράσουμε παλιές διαφορές και να προσελκύσουμε νέους εταίρους και χορηγούς», δήλωσε ο Τουρλόφ.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση της FIDE είναι να οργανώσει τον αγώνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτός θα είναι ο «νεότερος» αγώνας για το παγκόσμιο στέμμα του σκακιού. Τόσο ο πρωταθλητής όσο και ο διεκδικητής είναι 20 ετών. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου στο Palais des Nations στη Γενεύη. Η Freedom Holding είναι ο γενικός εταίρος του Παγκόσμιου Σκακιστικού Αγώνα Salesforce FIDE 2026.

«Υπόσχομαι να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να προωθήσω την ανάπτυξη και την ευημερία της σκακιστικής κοινότητας. Έχουμε μπροστά μας μακρύ δρόμο, αλλά διαθέτουμε ένα ισχυρό πρόγραμμα, μια ικανή ομάδα, καθώς και την ενέργεια και τους πόρους για να φέρουμε αποτελέσματα», κατέληξε ο νέος πρόεδρος της FIDE.

Φωτογραφία: FIDE

Ο Τιμούρ Τουρλόφ κάνει την πρώτη κίνηση στην πρώτη σκακιέρα του αγώνα Ουζμπεκιστάν εναντίον Γερμανίας στην Ολυμπιάδα Σκακιού στη Σαμαρκάνδη

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Γκούκες Ντομαράτζου (Ινδία) και ο διεκδικητής του τίτλου Τζαβοχίρ Σιντάροφ (Ουζμπεκιστάν)

Οι οικονομικοί όροι του προγράμματος του νέου προέδρου της FIDE