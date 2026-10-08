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Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση, με τον γνωστό συνθέτη να προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει στην τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του.

Συγκεκριμένα, χθες ο Νίκος Καρβέλας κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Άννας Βίσση με τα οποία της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια που έχει εκείνος δημιουργήσει.

Ο Νίκος Καρβέλας έχει υπογράψει τη συντριπτική πλειονότητα των μεγάλων επιτυχιών της Άννας Βίσση. Πρόκειται για περισσότερα από 400 τραγούδια, τα οποία αποτελούν βασικό μέρος του ρεπερτορίου της. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο συνθέτης είχε επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και τις οικονομικές διαφωνίες που ακολούθησαν, με τις δύο πλευρές να έχουν ανταλλάξει ανακοινώσεις και αιχμές.



Νίκος Καρβέλας: Θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν αν επιλέξει αυτόν τον δρόμο

Νέα απάντηση στην Άννα Βίσση έδωσε ο Νίκος Καρβέλας, μετά τη δημόσια τοποθέτηση της τραγουδίστριας σχετικά με τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ και όσα έχουν ακολουθήσει γύρω από την οικονομική τους διαφορά.

Ο συνθέτης προχώρησε σε νέα, μακροσκελή ανακοίνωση έξι σελίδων, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Σε αυτήν αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συναυλία, αλλά και στη σχέση του με την Άννα Βίσση. Σύμφωνα με τη Σίσσυ Χρηστίδου η ανακοίνωση καταλήγει με μία ξεκάθαρη θέση για το μέλλον της καλλιτέχνιδας, πως δηλαδή η «Άννα Βίσση θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν αν επιλέξει αυτόν τον δρόμο».

Αρχικά, ο Νίκος Καρβέλας απαντά στον ισχυρισμό ότι γνώριζε για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και ήταν περήφανος για το αποτέλεσμα. Όπως υποστηρίζει, γνώριζε ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί, καθώς επρόκειτο για ένα γεγονός που είχε ήδη αποφασιστεί, όμως ξεκαθαρίζει ότι δεν αισθανόταν περήφανος για αυτό.

Όπως σημειώνει: «Η εταιρεία παραγωγής και η Άννα υποστηρίζουν ότι ήμουν ενήμερος για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζαν. Ενήμερος για το ίδιο το προαποφασισμένο (ερήμην μου) γεγονός ήμουν – όπως ενήμερη ήταν και όλη η Ελλάδα. Περήφανος, όχι. Και δεν υπήρξα, ούτε είμαι περήφανος, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για την ανοχή που ανοήτως επέδειξα σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας και της κας Μέρμηγκα/Κούστα, οι οποίες, άλλωστε, μου απαγόρευσαν να έχω οποιοδήποτε ρόλο, δημιουργικό ή συμβουλευτικό στην συγκεκριμένη συναυλία, προφανώς για να μην “αλλοιώσω” το είδος του θεάματος που μόνες τους είχαν προαποφασίσει να παρουσιάσουν».

Στη συνέχεια, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρεται στην οικονομική συμφωνία που, σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχε στις συνεργασίες του με την Άννα Βίσση, υποστηρίζοντας πως η ίδια επιβεβαιώνει ότι είχε συμφωνηθεί αμοιβή του πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα που εισπράττει μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης.

Παράλληλα, κάνει λόγο για την αλλαγή των θέσεων που είχαν κρατηθεί για τον ίδιο, τους οικείους και τους προσκεκλημένους του στη συναυλία του ΟΑΚΑ, αλλά και για απειλή απαγόρευσης της εισόδου του στον χώρο: «Με την ανακοίνωσή της, η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε συμφωνία σε όλες τις συνεργασίες μας για αμοιβή μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττω μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης. Εμμέσως αλλά σαφώς, επιβεβαιώνει, επίσης, ότι η ίδια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την ντροπιαστική και σκόπιμα προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης της δικής μου, των οικείων και των προσκεκλημένων μου και την απειλή της απαγόρευσης εισόδου μου στο ΟΑΚΑ, εάν εμφανιζόμουν για να καθίσω στην αρχική μου θέση. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από το ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης, ο Νίκος Καρβέλας διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, εξηγώντας πως το ποσό που διεκδίκησε αντιστοιχούσε στην αμοιβή που είχε λάβει στο παρελθόν για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα που δικαιούται μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης.

Ο ίδιος γράφει: «Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει, βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα, για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο (επιπλέον, ασφαλώς, των οποίων δικαιωμάτων είχα λαμβάνειν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης). Αυτή και μόνο είναι η απόλυτη αλήθεια. Η «θέση» τους (αποφεύγω συνειδητό σκληρότερο χαρακτηρισμό) ήταν η εξής: ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα, και μάλιστα (τα μισά) υπό τον όρο να μη μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα. Αρνήθηκα κατηγορηματικά, μη δεχόμενος, όπως έχω αναφέρει στο δελτίο τύπου μου, να απαρνηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσής του, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρεται στη στάση που έχει επιλέξει να κρατήσει απέναντι στην Άννα Βίσση, τονίζοντας πως ο καθένας είναι ελεύθερος να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο.

Παράλληλα, κάνει λόγο για τις προσωπικές του αρχές και εξηγεί πως δεν προτίθεται να τις θέσει σε διαπραγμάτευση: «Η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της και εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου. Εγώ ως δημιουργός ακολουθώ τις υποδείξεις του δημιουργικού μου γίγνεσθαι. Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι και ποτέ μου δεν εξαγοράσθηκα. Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Εν τέλει, μία είναι η πικρή αλήθεια: η Άννα, με την συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων, έθεσε συνειδητά (και ίσως προγραμματισμένα) τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον. Τα περί δήθεν απειλών μου να «διασύρω» και να «καταστρέψω» την Άννα, σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, είναι αστείοτητες και ψεύδη. Γιατί να καταστρέψω την Άννα; Να τη διασύρω για ποιον λόγο και με ποιο κίνητρο ή επιχείρημα;».

Η ανακοίνωση συνεχίζει με τον Νίκο Καρβέλα να απαντάει στην αναφορά της Άννας Βίσση σε οικονομική «εξυπηρέτηση» ύψους 500.000 ευρώ από τον Γιάννη Κούστα, την οποία, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η τραγουδίστρια, είχε λάβει ο Νίκος Καρβέλας επειδή βρισκόταν σε ανάγκη. Ο συνθέτης διαψεύδει ότι έλαβε χρήματα από τον επιχειρηματία και σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την αναφορά αυτή.

Πιο αναλυτικά, ισχυρίζεται: «Η Άννα μιλάει για δήθεν “εξυπηρέτηση” ύψους 500.000 ευρώ που υποτίθεται πως μου έκανε ο κ. Κούστας, και μάλιστα, επειδή “είχα ανάγκη”. Ουδέποτε έλαβα χρήματα από τον κ. Κούστα. Όπως λέγεται, το “κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα”. Μαθαίνω όμως τώρα, από την ανακοίνωση της Άννας, ότι ειδικά το κεφάλαιο του κ. Κούστα έχει τουλάχιστον μεγάλη καρδιά. Φαίνεται πως η εταιρεία παραγωγής του κ. Κούστα μπορεί να αισθάνεται άβολα όταν πρέπει να πληρώσει σε έναν δημιουργό αυτά που δικαιούται, αλλά, αντ’ αυτού, ο ίδιος ο κ. Κούστας επιδίδεται σε “φιλανθρωπία” για να με βοηθήσει (προφανώς ως “αναξιοπαθούντα”). Αλλά επειδή η μεγαλοψυχία και η φιλανθρωπία έχουν, φαίνεται, και τα όριά τους, από όσα διαβάζω στην ανακοίνωση της Άννας συνάγεται ότι ο κ. Κούστας δεν με “ελέησε” ακριβώς: υποτίθεται μου «δάνεισε» ποσά για να του τα επιστρέψω (ελπίζω, τουλάχιστον, άτοκα)».

Και συνεχίζει: «Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τα όσα αναφέρω στο δικό μου δελτίο τύπου ως λαϊκισμό. Αναρωτιέμαι ποια λέξη μπορεί να αποδώσει την κατασκευή μιας τόσο ακραίας μυθοπλασίας, με την οποία οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στο σημείο να αυτοπαρουσιάζονται ως “φιλάνθρωποι”. Το σημείο όμως της ανακοίνωσης που πραγματικά ξεπερνά το όριο του ανεκτού είναι εκείνο στο οποίο, με μια εντελώς χαοτική και ακατανόητη διατύπωση (όπου συμφύρονται, άτακτα, δήθεν «δάνεια» και δήθεν “εξυπηρετήσεις”)».

protothema.gr