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Ενδεκάδα αξίας 20,9 εκατομμυρίων ευρώ, με έντονο παφιακό χρώμα! Η επιλογή των ποδοσφαιριστών με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία ανά θέση στο κυπριακό πρωτάθλημα αναδεικνύει την κυριαρχία της Πάφος FC, η οποία καταλαμβάνει επτά από τις έντεκα θέσεις.

Με βάση τα στοιχεία της ιστοσελίδας transfermarkt.com που αποτυπώνονται στο σχετικό γράφημα, η ενδεκάδα που σχηματίζεται σε σύστημα 4-2-3-1 απαρτίζεται από παίκτες τεσσάρων ομάδων. Πέραν των επτά εκπροσώπων της Πάφος FC, η Ομόνοια έχει δύο, ενώ ΑΠΟΕΛ και Απόλλων εκπροσωπούνται από έναν.

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