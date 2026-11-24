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Τρία λουλούδια σε σκοτεινό φόντο. Τρία λουλούδια, ένα κόκκινο, ένα λευκό και ένα γαλάζιο, με λεπτούς πράσινους μίσχους με φυλλαράκια, οι οποίοι καταλήγουν σε τέσσερις πέτρες: λευκή, γαλάζια, κόκκινη και γκρι. Ένα πολύχρωμο, ολάνθιστο σχέδιο, σε αντίθεση με το σκούρο καφέ, σαν χωμάτινο, φόντο· άνθη, ελπίδα και αισιοδοξία, μέσα από το σκοτάδι και την πέτρα. Το λιτά πλαισιωμένο σχέδιο θυμίζει κάπως την παπαρούνα του Μυριβήλη, στη «Ζωή εν Τάφω». Κάτω δεξιά, η γαλάζια υπογραφή του δημιουργού: Ανδρέας Λαδόμματος. «Τέσσερεις πέτρες, τρία άνθη» είναι ο τίτλος που έδωσε ο ίδιος στο λαδοπαστέλ έργο.

Το έργο ανήκει στην προσωπική συλλογή του ζωγράφου και θα περιληφθεί σε χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική αγορά, την οποίαν διοργανώνει ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Γερίου, την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2026, ώρα 9:30 π.μ., στον προαύλιο χώρο του ναού. Πέραν του σχεδίου, ο Α. Λαδόμματος διέθεσε για την αγορά δύο ενυπόγραφα πολυτελή λευκώματα με σχέδιά του. Έργα προσέφερε και ο γιος του, ο επίσης κοινωνικά ευαισθητοποιημένος εικαστικός Νικόλας Λαδόμματος. Μεταξύ αυτών είναι και δύο ενυπόγραφα χελιδόνια με μαρμάρινη βάση, για να φέρ(ν)ουν την άνοιξη μέσα στον χειμώνα.

Η αγορά θα περιλαμβάνει, ακόμα, εικαστικές δημιουργίες των Γεωργίας Χατζηκυριάκου (διακοσμήτριας) και Μαρίας Ξενοφώντος (ιατρού), εδέσματα, και άνθη. Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Συνδέσμου, εκπαιδευτικό Μαρία Ανδρέου-Φωκά, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκκλησιαστικής και κοινωνικής ζωής της ενορίας. «Είναι σημαντικό να δημιουργούμε ευκαιρίες συνάντησης, συνεργασίας και προσφοράς, όπου ο καθένας, με τις δικές του δυνατότητες και τα χαρίσματα, μπορεί να συμβάλει σε έναν κοινό σκοπό. Η αγάπη αποκτά το ουσιαστικότερο νόημά της όταν γίνεται πράξη», εξηγεί. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη παιδιών που δοκιμάζονται από ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις.

Πέρα από τον πρακτικό σκοπό της, η εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου, θα αποτελέσει ευκαιρία για δημιουργικό συναπάντημα παιδιών, αφού το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, εικαστικές δραστηριότητες, με τους Ανδρέα Λαδόμματο και Νικόλα Λαδόμματο να καθοδηγούν και να απαντούν σε ερωτήσεις.

Καθώς η διεξαγωγή συμπίπτει με το εξάμηνο μνημόσυνο του Αλέξανδρου Χρυσοστόμου, ο οποίος έφυγε την 1η Ιουνίου 2026, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, σε ηλικία 15 ετών, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, η εκδήλωση αφιερώνεται σε αυτόν. Μετουσιώνοντας το πένθος σε επιθυμία προσφοράς, μέλη της οικογένειάς του συμβάλλουν ενεργά στη διοργάνωση της εκδήλωσης και θα παραστούν. Έτσι, τρόπον τινά θα είναι παρών και ο Αλέξανδρος, αφού οι άνθρωποι που αγαπάμε εξακολουθούν, ακόμα και μετά τη φυγή, να είναι παρόντες· ενσωματώνονται στην καθημερινότητα με τρόπο που εξημερώνει την απουσία και ανανοηματοδοτεί τον κόσμο. Ή, όπως το θέτει ο Τίτος Πατρίκιος, «Το φως,/ όσο κι αν όλα αρχίζουν/ και τελειώνουν με σκοτάδι,/ πάντοτε βρίσκει τρόπους/ να επανέρχεται και να φωτίζει». Μιλώντας για τον Αλέξανδρο, η θεία του, Μαρία Δημητρίου αναφέρεται σε ένα δοτικό παιδί, έναν άγγελο, που με την έμπρακτη καλοσύνη, ιδίως προς αδύναμους και πάσχοντες, σκορπούσε φως.

Η αγάπη αποτελεί, μαζί με την ελπίδα, την πεμπτουσία των Χριστουγέννων που πλησιάζουν, η αγάπη ως παρουσία και προσφορά, πέρα από την ενίοτε εκτυφλωτική και αποπροσανατολιστική λάμψη εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλλού. Η αγάπη που αγκαλιάζει, νοιάζεται και μοιράζεται και την οποίαν προβάλλει ο ερχομός του Υιού του Θεού στη γη, για να διδάξει, να σταυρωθεί, να αναστηθεί και να λυτρώσει. Αυτή η αγάπη αναιρεί το σκοτάδι, όπως ακριβώς και τα τρία άνθη του Ανδρέα Λαδόμματου και αποτρέπει την απόσυρση ζώντων και τεθνεώτων.

Ανδρέας Λαδόμματος: ένας αειθαλής, δοτικός ζωγράφος

Γεννημένος στη Λευκωσία το 1940 και απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου, ο Ανδρέας Λαδόμματος σπούδασε Τέχνη στο Λονδίνο. Υπηρέτησε για δεκαετίες, μαζί με την Τέχνη, και την Εκπαίδευση. Διοργάνωσε εκθέσεις και συμμετείχε σε εκθέσεις, στην Κύπρο και το εξωτερικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και προβολή της κυπριακής εικαστικής δημιουργίας. Οι πέτρες, τις οποίες βλέπουμε στον χαρισμένο πίνακα, αποτελούν μία από τις αγαπημένες θεματικές του, κληροδότημα της επαφής με το «βραχοχώρι» της μητέρας του, τον κατεχόμενο Σύσκληπο, στην Κερύνεια.

Τι σημαίνει γι’ αυτόν ο Σύσκληπος, τι θυμάται πριν και πέρα από την απώλεια; Ο ίδιος απαντά: «Τις δόμες, τις κατασκευασμένες μαστορικά με πέτρες που προέρχονταν από τους τεράστιους γκρεμούς ψηλά στο βουνό. Για μας τα πιτσιρίκια ήταν πολύ προκλητικές γιατί τις βλέπαμε σαν όργανα αναρρίχησης, με πειράγματα και γέλια. Ακόμα, το παράθυρο της γιαγιάς, το οποίο ζωγράφισα από μνήμης μετά την Εισβολή. Κάτω από αυτό ένα παλιό κωμοδρομήσιμο κρεβάτι που με φιλοξενούσε, μικρούλη κι έφηβο, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρια. Στην αυλή τη μάντρα προβάτων του παππού, την υπαίθρια κουζίνα της γιαγιάς, δυο συκαμιές και μια αμυγδαλιά που ανακύκλωναν τις εποχές. Κι εμένα, τυλιγμένο στην αγάπη τους».

Στα 86 του χρόνια ο Α. Λαδόμματος παραμένει ενεργός ζωγράφος και δάσκαλος: δημιουργεί και ωθεί τα παιδιά στη δημιουργία. Πραγματοποιεί εκπαιδευτικές επισκέψεις και δέχεται ασμένως σχολικές επισκέψεις στη γκαλερί του. Τα παιδιά τον ακούν, ρωτούν, μαθαίνουν και, έπειτα, σκαρώνουν τις δικές τους ζωγραφιές. Θεωρεί πως η ανιδιοτελής προσφορά, ιδίως όταν απευθύνεται σε παιδιά, εντάσσεται στην αποστολή του καλλιτέχνη στον κόσμο. «Ως καλλιτέχνης, εκπαιδευτικός καθώς και ως ενεργό μέλος της κοινωνίας νοιώθω τα παιδιά ως το αληθινό φως αυτού του κόσμου. Η περιέργεια, η αθωότητα, ο αυθορμητισμός και η φαντασία τους είναι ανεξάντλητα. Είναι ευλογία να βαδίζεις δίπλα τους στις χαρούμενες και δύσκολες τους στιγμές και να μαθαίνεις από αυτά το νόημα της ζωής και της ανθρωπιάς», τονίζει. Διδάσκει, λόγοις και έργοις, πως καλλιτέχνης σημαίνει φως και ορίζει την παιδικότητα ως αξία.

Γράφει ο Μάνος Λαμπράκης: «Όταν μια κοινωνία σκοτώνει την παιδικότητα, ως υπαρξιακή συνθήκη, δεν ωριμάζει. Εκδικείται, στεγνώνει, μετατρέπεται σε ένα καθεστώς ενηλίκων που δεν άντεξαν να περιμένουν». Σε έναν κόσμο, όπου επιβάλλεται, τρόπον τινά, στα παιδιά να βιάζονται να μεγαλώσουν, η επένδυση στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και τη χαρά τους, αποτελεί ένα είδος επανάστασης.

Πληροφορίες για την εκδήλωση: 99489766.

Ανδρέας Λαδόμματος. «Τέσσερεις πέτρες, τρία άνθη». Λαδοπαστέλ, 37 Χ 27 εκ.

Ανδρέας Λαδόμματος. «Τέσσερεις πέτρες, τρία άνθη». Λαδοπαστέλ, 54 Χ 41 εκ.

Παράθυρο του Ανδρέα Λαδόμματου, εμπνευσμένο από το παράθυρο της γιαγιάς, στον Σύσκληπο.

Ο Ανδρέας Λαδόμματος σε σχολική επίσκεψη.

Ο Ανδρέας Λαδόμματος δέχεται σχολική επίσκεψη.

Χελιδόνια, Νικόλα Λαδόμματου.

Παράδοση του πίνακα από τον Ανδρέα Λαδόμματο.