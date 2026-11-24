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Το παλιό ΓΣΠ -που μόνο παλιό δεν θυμίζει πλέον- ετοιμάζεται να αποκτήσει ακόμη μία χρήση. Πέραν της αναψυχής και του περιπάτου, οι πολίτες θα μπορούν στο μέλλον να μεταβαίνουν εκεί και για να διεκπεραιώνουν διάφορες υποθέσεις τους, καθώς στον αναπλασμένο χώρο προβλέπεται η δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ). Ο Δήμος Λευκωσίας προκήρυξε ήδη τον διαγωνισμό για τη διαμόρφωση του χώρου, με το κόστος των εργασιών να εκτιμάται στις €790.000, πλέον ΦΠΑ.

Το νέο ΚΕΠ θα στεγαστεί σε τμήμα του πρώτου υπογείου του συγκροτήματος, σε χώρο που έχει ήδη κατασκευαστεί στο πλαίσιο της ανάπλασης και ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να στεγάσει τις υπηρεσίες του Κέντρου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν τις προσφορές τους. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων υπολογίζεται ότι θα γίνει τρεις μήνες αργότερα, ήτοι περί τα τέλη Μαρτίου του 2027, ενώ η υπογραφή της σύμβασης τοποθετείται περί τα τέλη Απριλίου.

Ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο θα έχει στη διάθεσή του επτά μήνες από την ημέρα έναρξης των εργασιών για την ολοκλήρωσή του. Εάν, λοιπόν, όλα κυλήσουν βάσει των χρονοδιαγραμμάτων, το νέο ΚΕΠ θα μπορούσε να είναι έτοιμο προς τα τέλη του 2027.

Να σημειωθεί ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας.

Πώς θα είναι

Μια πρώτη εικόνα για το πώς θα είναι το νέο ΚΕΠ δίνουν τα αρχιτεκτονικά σχέδια και οι τρισδιάστατες απεικονίσεις που συνοδεύουν τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Όπως διαφαίνεται από τα αρχιτεκτονικά σχέδια, στο νέο ΚΕΠ θα διαμορφωθούν χώροι υποδοχής, αναμονής και εξυπηρέτησης του κοινού, ενώ προβλέπεται η δημιουργία γραφείου φωτογράφου, τηλεφωνικού κέντρου, αίθουσας συνεδριάσεων και γραφείου προϊσταμένου.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται επίσης αποθηκευτικοί χώροι, κουζίνα και χώροι υγιεινής για το προσωπικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει πρόνοια ακόμη και για τη δημιουργία ξεχωριστού δωματίου θηλασμού, καθώς και για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

Οι εργασίες που θα γίνουν

Όπως γίνεται αντιληπτό, από τη στιγμή που ο χώρος στον οποίο θα στεγαστεί το ΚΕΠ έχει ήδη κατασκευαστεί, οι εργασίες αφορούν κυρίως την εσωτερική του διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του με τις αναγκαίες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, οι κυριότερες εργασίες περιλαμβάνουν:

1. Κατασκευή νέων τοίχων από τούβλα και επιχρίσματα

2. Κατασκευή νέων τοιχοποιιών και διαχωριστικών ξηρής δόμησης

3. Δαπεδοστρώσεις

4. Ψευδοροφές

5. Ξυλουργικές και μεταλλουργικές εργασίες

6. Σπάτουλα και χρωματισμοί

7. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες

8. Εγκατάσταση αναβατορίου

Με το παλιό ΓΣΠ σε λειτουργία

Μια ιδιαιτερότητα που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο είναι ότι οι εργασίες θα πραγματοποιούνται ενόσω ο ευρύτερος χώρος του παλιού ΓΣΠ θα χρησιμοποιείται από το κοινό.

Ο χώρος είναι ήδη προσβάσιμος στους πολίτες, οι οποίοι τον επισκέπτονται, μεταξύ άλλων, για σκοπούς αναψυχής και περιπάτου. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ο εργολάβος θα πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διακίνηση των επισκεπτών, φροντίζοντας ώστε οι χώροι του εργοταξίου να παραμένουν απομονωμένοι από τους υπόλοιπους χώρους στους οποίους θα έχει πρόσβαση το κοινό.