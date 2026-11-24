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Από τις 25 Νοεμβρίου 2026, οι πολίτες που υποβάλλουν αίτηση για έκδοση βιομετρικής ταυτότητας θα μπορούν να επιλέγουν αν θα αναγράφονται σε αυτή τα ονοματεπώνυμα των γονέων τους. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η τεχνική προσαρμογή του συστήματος έκδοσης ταυτοτήτων.

Όσοι εξέδωσαν ταυτότητα από τις 2 Ιουλίου έως τις 24 Νοεμβρίου 2026 χωρίς τα στοιχεία των γονέων τους και θέλουν να τα προσθέσουν, θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού από την 1η Δεκεμβρίου στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στα Κέντρα Πολίτη.

Η επανέκδοση θα γίνεται χωρίς πρόσθετη χρέωση. Οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν την ταυτότητα που θέλουν να αντικαταστήσουν.

Για τους ενήλικες , δεν απαιτείται νέα αίτηση.

, δεν απαιτείται νέα αίτηση. Για τους ανηλίκους , απαιτείται νέα αίτηση.

, απαιτείται νέα αίτηση. Για παιδιά έως 12 ετών, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία τους στο σημείο εξυπηρέτησης.

Οι ταυτότητες που εκδόθηκαν κατά την παραπάνω περίοδο παραμένουν σε ισχύ.