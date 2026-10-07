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Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της τεχνικής προσαρμογής της ανάδοχου εταιρείας, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν κατά πόσον επιθυμούν να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των γονέων στις νέες βιομετρικές ταυτότητές τους. Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείο Εσωτερικών, αναφέρεται ότι όσοι πρόλαβαν και εξέδωσαν νέες ταυτότητες χωρίς τα στοιχεία των γονέων τους, θα μπορούν τις αντικαταστήσουν χωρίς χρέωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια των αποφάσεων που λήφθηκαν και ανακοινώθηκαν στις 31 Ιουλίου 2026, σχετικά με τις νέες βιομετρικές ταυτότητες, και λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από μερίδα πολιτών, καθώς και τις θέσεις πολιτικών κομμάτων αναφορικά με τη μη αναγραφή του ονοματεπωνύμου των γονέων, η Διεύθυνση Αρχείου Πληθυσμού του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία για την απαιτούμενη τεχνική προσαρμογή του συστήματος έκδοσης ταυτοτήτων.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Εσωτερικών ενημερώθηκε από την ανάδοχο εταιρεία ότι έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία τεχνικής προσαρμογής του συστήματος, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν κατά πόσον επιθυμούν να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των γονέων στις ταυτότητές τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών και, το αργότερο, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες που έχουν ήδη εκδώσει ταυτότητα χωρίς αναγραφή του ονοματεπωνύμου των γονέων τους και επιθυμούν την αναγραφή του, θα μπορούν, μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής προσαρμογής του συστήματος, να προσκομίσουν την ταυτότητά τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στα Κέντρα Πολίτη ή τις Επαρχιακές Διοικήσεις, προκειμένου να αντικατασταθεί χωρίς χρέωση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής προσαρμογής του συστήματος, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία αντικατάστασης των ταυτοτήτων που έχουν ήδη εκδοθεί χωρίς αναγραφή του ονοματεπωνύμου των γονέων, για όσους το επιθυμούν.