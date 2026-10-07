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Η Volvo Cars προχωρά στη μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη προϊοντική επίθεση της 99χρονης ιστορίας της, προαναγγέλλοντας την παρουσίαση 13 ολοκαίνουργιων αυτοκινήτων μέχρι το τέλος του 2030. Το νέο στρατηγικό πλάνο σηματοδοτεί παράλληλα μια σημαντική αλλαγή φιλοσοφίας, καθώς η σουηδική εταιρεία θα αναπτύσσει πλέον μοντέλα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις διαφορετικών αγορών. Από τα 13 νέα μοντέλα, επτά προορίζονται για τις δυτικές αγορές και έξι για την Κίνα. Η μελλοντική γκάμα δεν θα αποτελείται αποκλειστικά από αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Volvo επιβεβαιώνει ότι σημαντικό ρόλο θα έχουν και τα υβριδικά τρίτης γενιάς, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι ένα σημαντικό ποσοστό των καταναλωτών δεν είναι ακόμη έτοιμο να περάσει αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση.

Στόχος της εταιρείας είναι μέσα από αυτή την πρωτοφανή επέκταση της γκάμας να διπλασιάσει το μερίδιο αγοράς της. Παράλληλα, επιδιώκει μακροπρόθεσμα λειτουργικό περιθώριο κέρδους EBIT άνω του 8%. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος και CEO της Volvo Cars, Håkan Samuelsson, οι εκθέσεις της εταιρείας το 2030 θα είναι πολύ διαφορετικές από τις σημερινές, καθώς πρόκειται για το ισχυρότερο πρόγραμμα νέων προϊόντων που είχε ποτέ η μάρκα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Volvo σχεδιάζει να εισέλθει και σε νέες κατηγορίες αυτοκινήτων. Η διεύρυνση αυτή θα αφορά τις τρεις βασικές εμπορικές περιοχές της εταιρείας, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Κίνα, ενώ θα συνοδευτεί από την επόμενη γενιά της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της μάρκας.

Τα νέα ηλεκτροκίνητα μοντέλα για τις δυτικές αγορές θα αξιοποιούν την υπολογιστική πλατφόρμα HuginCore και θα βασίζονται στις αρχιτεκτονικές SPA2 και SPA3. Με την κοινή χρήση τεχνολογιών και πλατφορμών, η Volvo προσδοκά παράλληλα να μειώσει τις απαιτούμενες επενδύσεις σε τεχνολογία και παραγωγή σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στα αυτοκίνητα. Η Volvo σχεδιάζει απλούστερο εμπορικό μοντέλο, περισσότερο διαφανή τιμολόγηση, περιορισμό της πολυπλοκότητας των εκδόσεων και ειδικές διαμορφώσεις για ταχύτερη παράδοση. Παράλληλα, οι τακτικές over-the-air αναβαθμίσεις λογισμικού και οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες Care θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος της σχέσης με τον πελάτη.

Η νέα στρατηγική δείχνει μια Volvo που εξακολουθεί να επενδύει δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση, αλλά ταυτόχρονα προσαρμόζεται στις πραγματικές συνθήκες κάθε αγοράς. Μέχρι το 2030, η γκάμα της θα είναι μεγαλύτερη, περισσότερο διαφοροποιημένη και σαφώς πιο προσανατολισμένη στις διαφορετικές ανάγκες Ευρώπης, Αμερικής και Κίνας.