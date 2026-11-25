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Προϊόντα εκτιμώμενης αξίας άνω των 79 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης κατά της απάτης στον τομέα των τροφίμων, στην οποία συμμετείχαν Αρχές από 57 χώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Η επιχείρηση OPSON XV, η οποία συντονίστηκε από την Europol και την INTERPOL με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), της Κομισιόν και άλλων συνεργαζόμενων φορέων, πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Μάιο του 2026.

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης επιχείρησης κατασχέθηκαν 526.328 προϊόντα παραποίησης, 227.800 λίτρα νοθευμένων ποτών και 1.653.069 κιλά τροφίμων που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Σύμφωνα με την Europol, οι Αρχές διενήργησαν συνολικά 17.071 ελέγχους, οι οποίοι οδήγησαν στη σύλληψη 79 ατόμων, στην παραπομπή 428 ατόμων στις δικαστικές Αρχές και στην αποδιοργάνωση 18 οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν εθνικές διωκτικές και τελωνειακές Αρχές, αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Τα προϊόντα και οι μορφές απάτης

Όπως αναφέρει η Europol, τα προϊόντα στα οποία εντοπίστηκαν συχνότερα περιπτώσεις παραποίησης ή μη συμμόρφωσης με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ήταν το κρέας και τα προϊόντα κρέατος, τα αλκοολούχα ποτά, τα φρούτα και τα λαχανικά.

Παραβάσεις εντοπίστηκαν επίσης σε ευρύ φάσμα προϊόντων, μεταξύ των οποίων λίπη και έλαια, αλιευτικά προϊόντα, ζωοτροφές και μη αλκοολούχα ποτά.

Μεταξύ των πρακτικών που καταγράφηκαν περιλαμβάνονται η επανασυσκευασία ληγμένων τροφίμων, η παραγωγή και διανομή παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής που περιείχαν μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες, καθώς και παραβιάσεις των κανόνων υγιεινής σε εγκαταστάσεις παραγωγής.

Στην ανακοίνωσή της, η Europol παραθέτει σειρά υποθέσεων που διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης. Στο Βέλγιο και την Ιταλία, κοινή επιχείρηση κατά της απάτης στο εμπόριο κρέατος αλόγου ανέδειξε ελλείψεις στα συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης. Οι Αρχές εντόπισαν παραποιημένα διαβατήρια ζώων, επαναχρησιμοποιημένα μικροτσίπ και κατάλοιπα απαγορευμένων κτηνιατρικών φαρμάκων σε άλογα που επανεντάχθηκαν παράνομα στην τροφική αλυσίδα.

Σύμφωνα με την Europol, το ποσοστό απάτης στον συγκεκριμένο τομέα έχει μειωθεί από 30% σε περίπου 5% μέσα σε μία δεκαετία.

Στη Βραζιλία κατασχέθηκαν 90 τόνοι νοθευμένων προϊόντων, εκ των οποίων 48 τόνοι ζάχαρης και 42 τόνοι σόγιας. Οι έρευνες έδειξαν ότι μέρος των πρώτων υλών είχε αντικατασταθεί, επηρεάζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.

Στη Βουλγαρία, έλεγχοι σε εγκαταστάσεις παραγωγής κρέατος στη Φιλιππούπολη αποκάλυψαν παραβιάσεις των κανόνων υγιεινής και επισήμανσης. Κατασχέθηκαν 35.941 κιλά τροφίμων χωρίς κατάλληλη σήμανση ή με ημερομηνία λήξης που είχε παρέλθει, ενώ διατάχθηκε η καταστροφή 34.763 κιλών προϊόντων.

Στον Καναδά, οι Αρχές κατέσχεσαν περισσότερους από 10 τόνους μελιού που είχε νοθευτεί με σιρόπια ζάχαρης. Η νοθεία εντοπίστηκε μέσω ανάλυσης με τη μέθοδο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, η οποία επιτρέπει την εξέταση της μοριακής σύστασης του προϊόντος για την εξακρίβωση της καθαρότητας και της αυθεντικότητάς του.

Στον Ισημερινό κατασχέθηκαν 19.920 τεμάχια παράνομων αλκοολούχων ποτών που έφεραν τις ονομασίες γνωστών εμπορικών σημάτων, ενώ υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν διέθεταν την απαιτούμενη υγειονομική καταχώριση για τη νόμιμη διάθεσή τους στην αγορά.

Στη Μολδαβία κατασχέθηκαν περισσότερα από 17.280 κιλά γαλακτοκομικών προϊόντων, 6.840 κιλά μαρουλιού τύπου iceberg, 3.960 κιλά φρέσκων κρεμμυδιών, 3.250 κιλά προϊόντων μείγματος λιπαρών ουσιών και 1.827 λίτρα αλκοολούχων ποτών.

Μεταξύ των παρατυπιών που εντοπίστηκαν ήταν ληγμένα προϊόντα, ελλείψεις στα απαιτούμενα έγγραφα ασφάλειας και παραποιημένες ετικέτες.

Νοθευμένο ελαιόλαδο σε Πορτογαλία και Τουρκία

Στην Πορτογαλία, οι Αρχές εντόπισαν φερόμενο κύκλωμα απάτης μεγάλης κλίμακας, το οποίο διέθετε φυτικά έλαια ως παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Κατασχέθηκαν 10.000 λίτρα φυτικού ελαίου με παραπλανητική επισήμανση, 340 λίτρα μη καταχωρισμένου λικερώδους οίνου, περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε τρία άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται υπό την εποπτεία των δικαστικών Αρχών.

Στην Ισπανία συνελήφθησαν δύο άτομα για την πώληση 227 κιλών κλεμμένων ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας ως αλιευμάτων ελεύθερης αλιείας. Περαιτέρω αναλύσεις έδειξαν την παρουσία καταλοίπων φαρμακευτικών ουσιών στα κατασχεθέντα προϊόντα.

Στην Τουρκία, συντονισμένες επιχειρήσεις οδήγησαν στην κατάσχεση 4.150 λίτρων παραποιημένου ελαιολάδου και 970.000 συσκευασμένων προϊόντων διατροφής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 750.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Europol, πολλά από τα προϊόντα ήταν ληγμένα, παραποιημένα ή έφεραν παραπλανητική επισήμανση. Τα προϊόντα αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του συστήματος ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών SIENA της Europol οδήγησε στον εντοπισμό 90 παλετών παραποιημένου κρασιού και prosecco, εκτιμώμενης αξίας λιανικής πώλησης σχεδόν 600.000 ευρώ.

Εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι οι περισσότερες φιάλες περιείχαν παραποιημένα προϊόντα ή έφεραν παραπλανητική επισήμανση. Ένα άτομο συνελήφθη ως ύποπτο για συνωμοσία προς διάπραξη απάτης και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

ΚΥΠΕ