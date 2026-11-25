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Έπεσε η δικαστική αυλαία για τον θάνατο της 32χρονης Τσεν Τσεν, η οποία έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο τον Ιούλιο του 2017 στη θαλάσσια περιοχή του Ακάμα όταν το ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαινε προσέκρουσε σε βράχια.

Στις αρχές του τρέχοντος μήνα το Ναυτοδικείο Κύπρου επισφράγισε το κλείσιμο της υπόθεσης με έκδοση εκ συμφώνου απόφασης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, έγινε εξώδικος διακανονισμός στην αστική αυτή υπόθεση.

Το ποσό που θα καταβάλει η Δημοκρατία στους οικείους της άτυχης κοπέλας, μαζί με τους τόκους, υπερβαίνει τις €110.000, χωρίς να υπολογίζονται και τα δικηγορικά έξοδα. Σύμφωνα δε με πληροφορίες του «Φ», αποζημιώσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ θα καταβληθούν και από τα φυσικά πρόσωπα που ήταν εναγόμενα.

Παραπονούμενοι -και στην προκειμένη ενάγοντες- ήταν ο τότε Ελληνοκύπριος σύζυγος της 32χρονης και οι γονείς της. Είχαν στραφεί με αγωγή εναντίον της Δημοκρατίας, καθώς και κατά δυο φυσικών προσώπων από την Πάφο και τη Λευκωσία, αντιστοίχως. Ο ένας ήταν ο οδηγός του σκάφους και ο άλλος ο ιδιοκτήτης της εταιρείας στην οποία ανήκε το ταχύπλοο.

Είχε συγκλονίσει

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο ναυτικό ατύχημα είχαν προκαλέσει συγκλονισμό στην κυπριακή κοινωνία. Όχι μόνο για τις προσωπικές συνθήκες της θανούσας, η οποία διέμενε μόνιμα στην Κύπρο, αλλά και γιατί είχε εγερθεί θέμα με το καθεστώς ελέγχου επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες συναφείς με τα θαλάσσια σπορ.

Η Chen Chen ήρθε από την Κίνα με στόχο να κτίσει τη ζωή της μαζί με τον Ελληνοκύπριο σύντροφό της. Είχαν γνωριστεί σε πανεπιστήμιο της Κίνας όπου ο σύζυγός της σπούδασε Αρχιτεκτονική και παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2010. Το ζεύγος διέμενε μόνιμα στη Λεμεσό όπου η αδικοχαμένη εργαζόταν από το 2014 σε μεγάλη διεθνή εταιρεία ανταλλαγής συναλλάγματος. Σκόπευε να βαφτιστεί χριστιανή και να τελέσει και θρησκευτικό γάμο με το σύζυγό της. Ήταν μοναχοκόρη.

Το τραγικό συμβάν

Στις 24/7/2017 το απόγευμα μαζί με φιλική οικογένεια από την Κίνα ενοικίασαν το μοιραίο σκάφος από το λιμάνι Λατσιού στην Πάφο, θέλοντας να μεταβούν στον Ακάμα και συγκεκριμένα στην περιοχή «Χαμηλή» (Blue Lagoon).

Αφού πρώτα η Chen και η φιλική οικογένεια πλήρωσαν αντίτιμο 300 ευρώ, το σκάφος απέπλευσε γύρω στις 17:00 το απόγευμα από το κρηπίδωμα του λιμανιού. Όταν έφτασαν στον προορισμό τους ο οδηγός αγκυροβόλησε το σκάφος και οι επιβαίνοντες κολύμπησαν στο σημείο για κάποια ώρα. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν στο σκάφος και πήραν το δρόμο της επιστροφής.

Γύρω στις 19:00 το σκάφος προσέκρουσε βίαια σε βράχους, στην βόρεια πλευρά του εξωτερικού του κολπίσκου «Αμφιθέατρο», λίγα μέτρα πριν από τον προορισμό τους. Συνεπεία της σφοδρής πρόσκρουσης στα βράχια, τραυματίστηκε θανάσιμα η 32χρονη. Κτύπησε βίαια σε διάφορα μέρη του σκάφους. Τραυματίστηκαν και άλλοι τέσσερις επιβαίνοντες κινεζικής καταγωγής, μεταξύ των οποίων και δυο παιδιά, ηλικίας 9 και 12 ετών.

Η άλλη πτυχή

Ωστόσο, η υπόθεση είχε και άλλη πτυχή, καθώς τέθηκε θέμα ευθύνης του ίδιου του κράτους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ο τότε σύντροφος της θανούσας και οι γονείς της κινήθηκαν νομικά εναντίον της Δημοκρατίας και των δυο φυσικών προσώπων που σχετίζονταν με το ταχύπλοο σκάφος. Στην αγωγή, μάλιστα, εγέρθησαν ζητήματα αδειοδότησης, ασφάλειας και εποπτείας των σκαφών, ουσιαστικής διερεύνησης ενδεχόμενων παραλείψεων των κρατικών υπηρεσιών, καθώς και ανάγκης εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για τα σκάφη αναψυχής και των σχετικών διαδικασιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυλαία της υπόθεσης έμελλε να πέσει εννέα χρόνια μετά το τραγικό συμβάν, που είχε σημειωθεί το καλοκαίρι του 2017. Η υπόθεση της αγωγής είχε οριστεί για οδηγίες ενώπιον του Ναυτοδικείου τον Ιανουάριο του 2023, ενώ έκλεισε με συμβιβασμό μετά την πάροδο τριών ετών και 10 μηνών.

«Σημαντική υπόθεση για Κύπρο»

Ο «Φ» μίλησε με τον δικηγόρο που εκπροσώπησε τους οικείους της αδικοχαμένης, Χρίστο Παρασκευά («Χρίστος Παρασκευάς ΔΕΠΕ»), ο οποίος δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση για την Κύπρο, που αναδεικνύει τη θετική υποχρέωση του κράτους να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και να διασφαλίζει την ουσιαστική και ανεξάρτητη διερεύνηση θανατηφόρων δυστυχημάτων, περιλαμβανομένων τυχόν ευθυνών των κρατικών υπηρεσιών. Για εμάς, όμως, η υπόθεση έχει πρωτίστως ανθρώπινη σημασία. Μετά από τόσα χρόνια, η έκβασή της αποτελεί ουσιαστική ηθική δικαίωση για τους γονείς και τον σύζυγο της Chen Chen. Κανένα ποσό δεν μπορεί να αναπληρώσει την απώλειά της. Η δικαστική κατάληξη αυτού του αγώνα, ωστόσο, έχει ξεχωριστή αξία για την οικογένεια που επέμεινε επί χρόνια να αναζητά δικαιοσύνη. Ως δικηγόρος της οικογένειας, αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για την έκβαση αυτού του πολυετούς αγώνα».