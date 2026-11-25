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Μετά την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής των γραπτών κυβερνητικών εξετάσεων, εξαιτίας της καθυστέρησης στην έγκριση του νέου συστήματος προσλήψεων, το οποίο θα εφαρμοστεί το 2028, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή τους καταλόγους με τις θέσεις που θα ανοίξουν του χρόνου στην κρατική μηχανή.

Σήμερα, οι σχετικοί κατάλογοι με τις θέσεις που θα δημοσιευθούν το 2027 θα τεθούν στο μικροσκόπιο των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αλλαγή.

Πριν από μερικές εβδομάδες, η Βουλή είχε εγκρίνει τα νομοσχέδια με τα οποία προβλέπεται ότι οι γενικές γραπτές κυβερνητικές εξετάσεις θα διεξαχθούν μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου του 2027. Ο υφιστάμενος νόμος προβλέπει ότι οι κυβερνητικές εξετάσεις διεξάγονται τέσσερις μήνες πριν από το τέλος του έτους.

Να σημειωθεί πως οι γενικές εξετάσεις διεξάγονται σε ημερομηνία και τόπο που καθορίζει η ειδική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο πρόεδρος ή μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και ο διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, οι ειδικές γραπτές εξετάσεις διεξάγονται από τη συμβουλευτική επιτροπή και περιλαμβάνουν ειδικό θέμα, σχετικό με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα των θέσεων.

Οι κατάλογοι

Πρόκειται για τις θέσεις κλίμακας Α7 (μη επιστημονικές), για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών.

Επίσης, οι κατάλογοι αφορούν τις επιστημονικές θέσεις κλίμακας Α8 και Α11, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, καθώς και τις επαγγελματικές θέσεις κλίμακας Α9 και Α11. Για την τελευταία κατηγορία απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή επαγγελματικό προσόν. Συνεπώς, μετά την έγκριση των καταλόγων με τις θέσεις που περιλαμβάνονται στον φετινό προϋπολογισμό, θα ανοίξει ο δρόμος για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την πλήρωση των θέσεων που θα δημοσιευθούν το 2027, είτε μέσω γενικών γραπτών εξετάσεων είτε μέσω ειδικής γραπτής εξέτασης από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές.

Στον κατάλογο με τις θέσεις για τις οποίες θα πραγματοποιηθεί ειδική εξέταση έχουν περιληφθεί οι θέσεις που εξαιρέθηκαν και την προηγούμενη χρονιά από τη διαδικασία της γενικής γραπτής εξέτασης, ενώ προστέθηκαν και 10 ακόμη θέσεις, βάσει αιτιολογημένων αιτημάτων που υποβλήθηκαν λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στην πλήρωση των κενών θέσεων μέσω της διαδικασίας των γενικών γραπτών εξετάσεων.

Παράλληλα, ετοιμάστηκε και κατάλογος θέσεων για τις οποίες η συμβουλευτική επιτροπή θα αποφασίσει τη διεξαγωγή γραπτής ή προφορικής εξέτασης. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται θέσεις για τις οποίες στα απαιτούμενα προσόντα συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, η κατοχή άδειας σχετικής με τα καθήκοντα της θέσης, όπως άδεια χειριστή αεροσκαφών, καθώς και θέσεις οδοντιατρικών λειτουργών 1ης τάξεως και ιατρικών λειτουργών 2ας τάξεως (πρόκειται μόνο για δύο θέσεις με ειδικότητα στην ιατρική της εργασίας και τρεις θέσεις με ειδικότητα στην ιατροδικαστική).

Το νομοσχέδιο με τις πρόνοιες για το νέο σύστημα προσλήψεων εξακολουθεί να εκκρεμεί στη Βουλή και τις επόμενες εβδομάδες θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια.