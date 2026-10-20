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Δεν προλαβαίνει η Υπηρεσία Εξετάσεων να πραγματοποιηθούν οι κυβερνητικές γραπτές εξετάσεις το Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο και μεταφέρονται για παρακάτω. Μετά την απόφαση για εφαρμογή του νέου συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο το 2028, είχε αποφασιστεί πως οι κυβερνητικές γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού θα διεξάγονταν από το Δεκέμβριο του 2026 μέχρι τέλος Μαρτίου του 2027 και θα ίσχυαν για τις θέσεις που θα δημοσιευθούν του χρόνου.

Οι κυβερνητικές εξετάσεις διεξάγονται για τρεις κατηγορίες θέσεων που αφορούν την κλίμακα Α7, την κλίμακα Α8 και τις κλίμακες Α9 και Α11.Ωστόσο, χθες αποφασίστηκε όπως οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από τον Ιανουάριο μέχρι τέλος Απριλίου του 2027.

Κατά τη χθεσινή συζήτηση του νομοθετικού πακέτου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, ανάφερε πως δεν θα προλάβουν να πραγματοποιηθούν οι κυβερνητικές εξετάσεις το Δεκέμβριο.

Όπως είπε, για την Υπηρεσία Εξετάσεων είναι ανέφικτο να διεξαχθούν οι εξετάσεις το Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας, από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης των κυβερνητικών εξετάσεων, απαιτούνται δέκα εβδομάδες. Σημείωσε πως απαιτούνται 19 εβδομάδες για την ολοκλήρωση και των τριών κυβερνητικών εξετάσεων. Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως βάσει του νέου συστήματος, οι κυβερνητικές εξετάσεις θα διεξάγονται το τελευταίο εξάμηνο του έτους. Είπε, επίσης πως δύο μήνες πριν την εξέταση να ανακοινώνεται τόσο η ημέρα που θα διεξάγονται όσο και ύλη. Εξήγησε, παράλληλα πως η συγκεκριμένη ρύθμιση θα αφορά τόσο την ειδική εξέταση που γίνεται από την αρμόδια αρχή όσο και για την γενική εξέταση από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ανέφερε, επίσης, πως πριν από το τέλος Νοεμβρίου θα κατατεθούν οι κατάλογοι με τις θέσεις που θα ανοίξουν το 2027. Υπέρ των αλλαγών τάχθηκε η ΕΔΥ. Σήμερα η νομοθεσία προβλέπει πως η Κυβέρνηση πρέπει να καταθέτει στη Βουλή τους καταλόγους με τις θέσεις για τις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών γραπτών εξετάσεων.