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Σφοδρή επίθεση κατά της προέδρου της ΕΔΕΚ, Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, εξαπολύουν έντεκα μέλη του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, κατηγορώντας την για αντιθεσμική συμπεριφορά, παραβίαση καταστατικών διαδικασιών και μη υλοποίηση αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου. Με επιστολή τους, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2026, θέτουν ευθέως ζήτημα σεβασμού του Καταστατικού και προειδοποιούν ότι η στάση της προέδρου «κινείται στις παρυφές της αντικομματικής συμπεριφοράς, η οποία επισύρει κυρώσεις».

Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή την ακύρωση της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της 19ης Οκτωβρίου, την οποία ανακοίνωσε η πρόεδρος με επιστολή της προς τα μέλη του οργάνου. Οι έντεκα υπογράφοντες κάνουν λόγο για απόφαση που προκάλεσε «θλίψη, εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη και μεγάλη αγωνία για το παρόν και το μέλλον της ΕΔΕΚ».

Την επιστολή υπογράφουν τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου: Γιώργος Γεωργίου, Φρίντα Γρηγοριάδου, Βάσος Δημητρίου, Μάριος Κύρου, Άδωνις Κωνσταντίνου, Αχιλλέας Μαλαχουρίδης, Δημήτρης Παυλίδης, Ευαγγελία Σιζοπούλου, Πέτρος Στυλιανάκης, Μάριος Χαννίδης και Στέλιος Χαραλάμπους.

Στην επιστολή τους, η οποία κοινοποιήθηκε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, χαρακτηρίζουν την απάντηση της προέδρου «μνημείο αντιθεσμικής συμπεριφοράς», υποστηρίζοντας ότι βρίθει ανακριβειών, αποπνέει απειλητικό ύφος και δεν απαντά σε κανένα από τα ζητήματα που είχαν θέσει με προηγούμενη επιστολή τους, στις 16 Οκτωβρίου.

Καταγγέλλουν προσπάθεια παράκαμψης του Πολιτικού Γραφείου

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η παραπομπή των ζητημάτων που έθεσαν τα έντεκα μέλη στο Καταστατικό Συνέδριο της 25ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με όσα παραθέτουν στην επιστολή τους, η πρόεδρος τούς υπέδειξε ότι μπορούν να θέσουν τα θέματα ενώπιον της κομματικής βάσης στο συνέδριο, «εφόσον υπάρχει χρόνος».

Οι έντεκα απορρίπτουν αυτή την προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι το Καταστατικό Συνέδριο έχει ως μοναδικό αντικείμενο τις προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές και δεν διαθέτει αρμοδιότητα εξέτασης των θεμάτων που εμπίπτουν στην ευθύνη του Πολιτικού Γραφείου.

«Στην ουσία, επιδιώκετε να καταργήσετε το Πολιτικό Γραφείο», αναφέρουν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η πλειοψηφία των μελών του οργάνου ζήτησε ενυπόγραφα τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων, αλλά η πρόεδρος τα παρέπεμψε, όπως καταγγέλλουν, σε αναρμόδιο όργανο.

Παράλληλα, εκφράζουν την ενόχλησή τους για την αναφορά της προέδρου ότι διαθέτει απευθείας εντολή από τη βάση του κόμματος, υπενθυμίζοντας ότι και τα ίδια τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου είναι εκλεγμένα είτε από τη βάση είτε από όργανα που την εκπροσωπούν.

Στο τραπέζι τα οικονομικά και οι αποφάσεις του Έκτακτου Συνεδρίου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι έντεκα στην οικονομική κατάσταση του κόμματος και στην υλοποίηση αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου.

Όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν προχωρήσει η ανάθεση σε ακαδημαϊκό της κατάρτισης πρότασης για τη διαχείριση των οικονομικών δεδομένων ούτε η ανάθεση οικονομικού ελέγχου σε ανεξάρτητο οίκο.

Επιπλέον, καταγγέλλουν ότι δεν έχει καταρτιστεί κατάλογος προσώπων που στις βουλευτικές εκλογές του 2026 συμμετείχαν ως υποψήφιοι με άλλα κόμματα, στελέχωσαν εκλογικά επιτελεία ή υποστήριξαν υποψηφίους άλλων κομμάτων εις βάρος υποψηφίων της ΕΔΕΚ.

Κατηγορούν μάλιστα την πρόεδρο ότι παραβίασε σχετική απόφαση του Έκτακτου Συνεδρίου, δηλώνοντας δημόσια ότι δεν ισχύουν κυρώσεις για κανένα πρόσωπο.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, οι έντεκα υποστηρίζουν ότι παρουσιάζεται διαστρεβλωμένη εικόνα για τις οφειλές του κόμματος, ενώ επικρίνουν την παρουσία προσώπων χωρίς θεσμική ιδιότητα στον περίγυρο της προέδρου.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται σε ποσό της τάξης των 100.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τους υπογράφοντες, αφορά οφειλόμενες εισφορές από εκλεγμένους ή διορισμένους μέσω του κόμματος πολιτειακούς αξιωματούχους. Όπως σημειώνουν, δεν έχουν ενημερωθεί κατά πόσον έγιναν ενέργειες για την είσπραξη των χρημάτων που, βάσει της σχετικής κομματικής υποχρέωσης, αντιστοιχούν στο 10% της αμοιβής των συγκεκριμένων προσώπων.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η πρόεδρος δεν έχει καταθέσει στο Πολιτικό Γραφείο οποιαδήποτε υλοποιήσιμη και αποτελεσματική πρόταση για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της ΕΔΕΚ.

«Άκυρο πριν ακόμη συγκληθεί» το Καταστατικό Συνέδριο

Σοβαρές καταγγελίες διατυπώνονται και για την προετοιμασία του Καταστατικού Συνεδρίου της 25ης Οκτωβρίου.

Οι έντεκα ισχυρίζονται ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική Επιτροπή δεν έχουν ενημερωθεί για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Όπως επισημαίνουν, στα μέλη δεν έχουν αποσταλεί ούτε οι προτάσεις αλλαγών ούτε η σχετική αιτιολόγησή τους.

«Το επικείμενο Καταστατικό Συνέδριο καθίσταται άκυρο πριν ακόμα συγκληθεί», αναφέρουν, αμφισβητώντας ευθέως τη διαδικασία προετοιμασίας του.

Αιχμές για προσωπική διαχείριση της προεδρίας

Οι υπογράφοντες στρέφουν τα πυρά τους και κατά του τρόπου άσκησης των καθηκόντων της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, σημειώνοντας ότι, παρά την παρέλευση ενός και πλέον μηνός από την ανάληψη της προεδρίας, το Πολιτικό Γραφείο δεν έχει ενημερωθεί για τις δραστηριότητές της.

«Δίδετε την εντύπωση ότι η προεδρία της ΕΔΕΚ είναι προσωπική σας υπόθεση και όχημα για άγνωστες σκοπιμότητες», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την επιστολή, οι έντεκα υπογραμμίζουν ότι η προσωπική τους διαδρομή στο κόμμα δεν τους επιτρέπει να παραμείνουν αδρανείς μπροστά σε όσα θεωρούν παραβίαση των δημοκρατικών διαδικασιών.

«Σέβεστε τις πρόνοιες του υπάρχοντος Καταστατικού ή όχι;», είναι το καταληκτικό ερώτημα που απευθύνουν προς την πρόεδρο της ΕΔΕΚ, ζητώντας ξεκάθαρη απάντηση.