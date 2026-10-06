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Σε παγκύπρια εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης προχωρά η ΕΔΕΚ, καλώντας τα μέλη, τους φίλους του κόμματος, αλλά και πολίτες να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια ανασυγκρότησης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, κάθε εισφορά, ανεξαρτήτως ποσού, συμβάλλει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΔΕΚ, στην ενίσχυση της οργανωτικής της παρουσίας και στη δημιουργία βάσεων για την επόμενη μέρα.

Η εκστρατεία εντάσσεται, σύμφωνα με την ΕΔΕΚ, στην ευρύτερη οργανωτική, διοικητική και οικονομική ανασυγκρότηση του κόμματος. Όπως αναφέρεται, έχουν περιοριστεί δραστικά οι δαπάνες, ενώ στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου και η δημιουργία βάσεων για ένα οικονομικά βιώσιμο μέλλον.

Η ΕΔΕΚ αναφέρει επίσης ότι πλήρης οικονομικός απολογισμός θα γίνει στο Καταστατικό Συνέδριο.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία. Κάθε εισφορά θα καταγράφεται και θα συνοδεύεται από επίσημη απόδειξη, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εκστρατείας θα υπάρξει ενημέρωση για το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε και τον τρόπο αξιοποίησής του.

Η εκστρατεία θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ το ανώτατο ποσό εισφοράς καθορίζεται στα €500 ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο της εκστρατείας.

Οι εισφορές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικής κατάθεσης, με δικαιούχο την «ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ» και τράπεζα την Τράπεζα Κύπρου.

Για την καταχώριση της εισφοράς και την έκδοση της σχετικής απόδειξης απαιτείται η συμπλήρωση του ονοματεπωνύμου, ενώ προαιρετικά μπορεί να αναγράφεται και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας.

Για πληροφορίες σχετικά με άλλους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΔΕΚ στο 22476000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@edek.org.cy.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλες οι εισφορές είναι ονομαστικές και διέπονται από τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που το συνολικό ύψος των εισφορών του ίδιου προσώπου υπερβεί τα €500 μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη υποχρέωση δημοσιοποίησης.