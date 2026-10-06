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Καταζητείται ο Αντρέας Σάββα, 45 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής, που διαπράχθηκε στις 26/05/2026 στην επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου, στο τηλέφωνο 24-804561 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.