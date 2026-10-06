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Άλλαξε στάση ενώπιον του Κακουργιοδικείου και παραδέχθηκε τη διάρρηξη με λεία €220.000 ο 45χρονος Ιρανός, ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε στη διάρρηξη καταστήματος με μεταχειρισμένα επώνυμα προϊόντα στη Λεμεσό, από το οποίο οι δράστες άρπαξαν τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα.

H υπόθεση ήταν ορισμένη σήμερα (6/10) ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, όπου για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας και η κατάθεση των δεκάδων τεκμηρίων της υπόθεσης. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος αφού συμβουλεύτηκε τους δικηγόρους του, αποφάσισε να παραδεχθεί τις κατηγορίες της διάρρηξης και κλοπής περιουσίας, η αξία της οποίας ανέρχεται στις €220.000, καθώς και το αδίκημα της συνωμοσίας.

Μετά και την εξέλιξη αυτή, κάποιες εκ των κατηγοριών που αντιμετώπιζε ανεστάλησαν. Ο 45χρονος συνελήφθη τρεις μήνες μετά τη διάρρηξη, αφού συνδέθηκε μέσω DNA με τεκμήρια που εντοπίστηκαν σε κλιμακοστάσιο ανελκυστήρα πολυκατοικίας, σε κοντινή απόσταση από το κατάστημα.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το Κακουργιοδικείο όρισε νέα ημερομηνία για τα γεγονότα και την επιβολή ποινής.

Όπως είχε γράψει και σε προηγούμενο δημοσίευμα το philenews, για περίπου μισή ώρα οι δύο δράστες πηγαινοέρχονταν έξω από το κατάστημα μεταπώλησης μεταχειρισμένων επώνυμων προϊόντων, προκειμένου να καταφέρουν να το διαρρήξουν. Ο 45χρονος κατηγορούμενος κλήθηκε στην Αστυνομία λίγες ημέρες μετά τη διάρρηξη για ανάκριση, καθώς είχε ληφθεί πληροφορία ότι ενδέχεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Κατά την ανάκρισή του αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε ποτέ επισκεφθεί το συγκεκριμένο κατάστημα ούτε το κλιμακοστάσιο του ανελκυστήρα στην οροφή της πολυκατοικίας που βρίσκεται πλησίον του καταστήματος, όπου εντοπίστηκε η κλαπείσα περιουσία της παραπονούμενης ιδιοκτήτριας. Ωστόσο, συγκατατέθηκε στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού, τα οποία στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις.

Η επιστημονική ανάλυση των τεκμηρίων αποδείχθηκε διαφωτιστική, αφού σε τρία από αυτά απομονώθηκε γενετικό υλικό, το οποίο ταυτοποιήθηκε με τον 45χρονο.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε DNA του σε χάρτινο κουτί περιδέραιου, στο εξωτερικό μέρος πράσινου κάλαθου και στη χειρολαβή της βαριοπούλας που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Η διάρρηξη σημειώθηκε στις 15/09/2025, γύρω στις 04:00. Οι δράστες, φορώντας κουκούλες, έκοψαν αρχικά την αλυσίδα από τη μεταλλική πόρτα ασφαλείας και στη συνέχεια, με τη χρήση βαριοπούλας έσπασαν τη γυάλινη πόρτα εισόδου του καταστήματος.

Αφού εισήλθαν στον χώρο, άρπαξαν επώνυμες τσάντες και κοσμήματα από τις μπροστινές εσωτερικές βιτρίνες του καταστήματος, τοποθετώντας την κλοπιμαία περιουσία σε κάλαθο σκουπιδιών. Ακολούθως, τράπηκαν σε φυγή μέσα στη νύχτα.