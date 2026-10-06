Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Αστυνομία προχώρησε σήμερα και σε δεύτερη σύλληψη σχετικά με την κτηνωδία της θανάτωσης ενός γάτου με πυροβολισμό. Πρόκειται και σε αυτή την περίπτωση για 18χρονο από την επαρχία Πάφου, ο οποίος βάσει των αστυνομικών ερευνών βρισκόταν στο σημείο και μετείχε στην θανάτωση του ζώου.

Ενωρίτερα η Αστυνομία είχε προχωρήσει στη σύλληψη ενός 18χρονου, οποίος προσήχθη ήδη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα κράτησης τεσσάρων ημερών.

Η αποτρόπαια υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Πάφου, το οποίο εξετάζει, πέραν της θανάτωσης ζώου, αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος και κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και ρίψη πυροβολισμού σε κατοικημένη περιοχή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως την περασμένη Κυριακή, όταν 56χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι εντόπισε τον γάτο του νεκρό σε κοντινή απόσταση από την οικία του. Στο σημείο μετέβησαν την ίδια ημέρα μέλη του Κλιμακίου για τα Ζώα και του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Πάφου για εξετάσεις. Κατά τη νεκροτομή που διενεργήθηκε τη Δευτέρα στο ζώο διαπιστώθηκε ότι αυτό έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 18χρονου, ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός τεκμηρίων. Πλέον, στα χέρια των αρχών βρίσκεται και δεύτερο άτομο που σύμφωνα με την Αστυνομία διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην τέλεση της αξιόποινης πράξης.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.