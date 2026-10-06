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Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία αποφάσισαν την άμεση ενεργοποίηση της συμφωνίας αμοιβαίας άμυνας που υπέγραψαν τον Αύγουστο στη Μέκκα, με τις τρεις χώρες να συμφωνούν και στην ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνάντηση στο Ριάντ.

Σύμφωνα με κοινή δήλωση των τριών χωρών, σκοπός της Συνόδου ήταν να εξεταστούν οι εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και οι απειλές που αντιμετωπίζει το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

Το κείμενο της ανακοίνωσης δεν κατονομάζει τους Χούθι, ωστόσο «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο» τις επιθέσεις εναντίον των δύο ιερών πόλεων για το ισλάμ, της Μεδίνας και της Μέκκας, που σύμφωνα με το Ριάντ αποδόθηκαν στο υεμενίτικο κίνημα, καθώς και τις «συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον πόλεων και πολιτικών και οικονομικών εγκαταστάσεων» του βασιλείου.

Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται η ενεργοποίηση της συμφωνίας, η οποία συνδέει τη Σαουδική Αραβία με τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο NATO, την Τουρκία, και τη μόνη μουσουλμανική πυρηνική δύναμη, το Πακιστάν.

Η ρήτρα συλλογικής άμυνας και οι πρόσφατες εξελίξεις

Οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον Αύγουστο το «Σύμφωνο της Μέκκας», λίγες εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ως αποτέλεσμα του ευρύτερου πολέμου στο Ιράν. Το σύμφωνο περιλαμβάνει ρήτρα παρόμοια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που ορίζει πως μια επίθεση σε έναν από τους συμμάχους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας πάνω από το Ριάντ, ενώ οι μάχες στην Υεμένη κλιμακώνονται ανάμεσα στον συνασπισμό που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρόσωπο των Χούθι, η οργάνωση της Υεμένης εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ και το διυλιστήριο της Aramco στο Ραμπίγκ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης το αεροδρόμιο Άμπχα, η αεροπορική βάση Χαμίς Μουσάιτ και εγκαταστάσεις στις επαρχίες Νατζράν και Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας.

Πλήγματα στη Χοντέιντα και αντιδράσεις

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι έπληξε «στρατιωτικούς στόχους» στη Χοντέιντα της Υεμένης, το λιμάνι που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής συμμαχίας, Τούρκι αλ Μάλκι, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ ότι ναυτικές δυνάμεις «κατέστρεψαν αποθήκες όπλων, εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν πλεούμενα-καμικάζι και νάρκες».

Όπως υποστήριξε, η επιχείρηση είχε στόχο να αποτραπεί «σχεδιαζόμενη επίθεση» στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.

Η δύναμη της συμμαχίας

Η Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας συγκροτήθηκε ως απάντηση στην κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή, που προκλήθηκαν από τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας υπογράφηκε τον Αύγουστο, λίγο πριν οι Χούθι ξεκινήσουν την επίθεσή τους στην Υεμένη, η οποία περιλάμβανε επιθέσεις κατά σαουδαραβικών στόχων.

Τα τρία μέλη της συμμαχίας διαθέτουν συνολικά περίπου 1,4 εκατομμύρια ενεργούς στρατιώτες, περίπου 3.400 στρατιωτικά αεροσκάφη, 6.000 άρματα μάχης και περισσότερα από 340 ναυτικά μέσα, σύμφωνα με τον δείκτη Global Firepower Index του 2026.

Η αρχική συμφωνία περιλάμβανε λίγες λεπτομέρειες σχετικά με τις στρατιωτικές υποχρεώσεις κάθε χώρας, ωστόσο ακολούθησαν βήματα για την επίσημη θεσμοθέτηση της συμμαχίας.

Μετά την εκτόξευση πυραύλων από τους Χούθι προς τη Σαουδική Αραβία στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Khawaja Asif δήλωσε πως μια επίθεση στο βασίλειο θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το σύμφωνο.

«Εάν υπάρξει απρόκλητη επιθετικότητα ή επέκταση της σύγκρουσης της Υεμένης στη Σαουδική Αραβία, τότε σίγουρα η συμφωνία της Μέκκας θα τεθεί σε ισχύ», ανέφερε ο Asif στο Geo News.

Ωστόσο, μέχρι τη Δευτέρα, η συμμαχία δεν είχε αναλάβει δράση. Αναλυτές εκτιμούσαν ότι Πακιστάν και Τουρκία δίσταζαν να εγκαταλείψουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Ο Abdulaziz Alghashian, ανώτερος μη μόνιμος συνεργάτης του Gulf International Forum, υποστήριξε πως η ενεργοποίηση της συμμαχίας της Μέκκας θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια της περιοχής.

«Οι επιθέσεις και οι προκλήσεις των Χούθι τους τελευταίους μήνες επιτάχυναν, ενέπνευσαν ακόμη, τη συμμαχία της Μέκκας», δήλωσε στο Al Jazeera. Όπως σημείωσε, αυτές οι εξελίξεις συνέβαλαν στη διαμόρφωση της δομής της συμμαχίας.

Ο Alghashian πρόσθεσε πως το επεισόδιο προσφέρει μια εικόνα της αρχιτεκτονικής ασφάλειας που διαμορφώνεται στην περιοχή.

«Πολλές φορές μιλάμε για περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας, είναι μια από αυτές τις περίπλοκες έννοιες», είπε. «Συχνά είναι κενή περιεχομένου και λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει στην πράξη. Πλέον, όμως, αρχίζουμε να βλέπουμε πώς υλοποιείται. Είναι ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στην ιστορία της περιοχής».

tanea.gr