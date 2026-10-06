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Μετά από αρκετό καιρό, το ρολόι που βρισκόταν στην πρόσοψη του Δημοτικού Μεγάρου Πάφου και το οποίο για ένα μεγάλο διάστημα παρέμενε στις αποθήκες, επιδιορθώθηκε και μπήκε ξανά στη θέση του.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, τόνισε ότι μπορεί για κάποιους να είναι μια μικρή λεπτομέρεια, για την εικόνα μιας πόλης, όμως, τέτοιες λεπτομέρειες έχουν τη δική τους σημασία. Μια πόλη αξίζει να έχει το ρολόι της, σε ένα κεντρικό και αναγνωρίσιμο σημείο, να δείχνει την ώρα και να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων της, παρατήρησε.

Όπως συμβαίνει σε τόσες πόλεις του κόσμου, ένα δημόσιο ρολόι σε ένα εμβληματικό κτίριο δεν έχει μόνο πρακτική χρησιμότητα. Είναι σημείο αναφοράς, στοιχείο της φυσιογνωμίας και της ταυτότητας του τόπου, επεσήμανε ο κ. Ονησιφόρου.

Γι’ αυτό και η επιστροφή του στη θέση του είναι μια όμορφη και σωστή κίνηση. Μετά από τόσο καιρό, το ρολόι είναι ξανά εκεί όπου ανήκει, γιατί πολλές φορές είναι και οι μικρές παρεμβάσεις που κάνουν μια πόλη να δείχνει πιο φροντισμένη και πιο ζωντανή, κατέληξε.