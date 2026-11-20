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Σε μια ημικατεχόμενη χώρα όπως η Κύπρος, η ύπαρξη επαρκών καταφυγίων αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την προστασία του πληθυσμού. Παρ’ όλα αυτά, οι χώροι που διαθέτει σήμερα η Πολιτική Άμυνα μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 218.500 πολίτες, αριθμός που αντιστοιχεί μόλις στο 30% του πληθυσμού. Κι ενώ ορισμένα καταφύγια ενδέχεται να χρειάζονται μέχρι και 24 ώρες για να είναι έτοιμα προς χρήση, οι προσπάθειες που έγιναν το τελευταίο ενάμιση έτος για την εξεύρεση νέων χώρων δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η εικόνα αυτή προκύπτει μέσα από τις γραπτές απαντήσεις του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, προς τους βουλευτές Σωτήρη Ιωάννου και Γιώργο Κάρουλλα, οι οποίοι ζήτησαν ενημέρωση τόσο για την υφιστάμενη κατάσταση όσο και για τον σχεδιασμό ενίσχυσης της προστασίας του πληθυσμού.

Απαντώντας στα ερωτήματα, ο υπουργός αναφέρει ότι στην Κύπρο υπάρχουν σήμερα περίπου 1.900 ενεργοί χώροι προστασίας. Ο αριθμός ήταν προηγουμένως μεγαλύτερος, ωστόσο μετά τις τελευταίες επιθεωρήσεις καταργήθηκαν χώροι που δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και κρίθηκαν ακατάλληλοι.

Όπως εξηγεί, τα καταφύγια παραμένουν στην κυριότητα των ιδιοκτητών ή διαχειριστών τους, οι οποίοι οφείλουν να τα διατηρούν σε κατάσταση ώστε να μπορούν να παραδοθούν καθαρά και έτοιμα προς χρήση εντός 24 ωρών.

«Ως εκ τούτου, ενδέχεται ορισμένα καταφύγια να μην είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση από τον πληθυσμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στο 17% η κάλυψη σε Λάρνακα και Πάφο

Μεγάλες διαφορές παρουσιάζονται μεταξύ των επαρχιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός, η Αμμόχωστος έχει το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης, το οποίο φθάνει στο 66%, ενώ στη Λάρνακα και την Πάφο περιορίζεται στο 17%. Στη Λευκωσία το ποσοστό ανέρχεται στο 22% και στη Λεμεσό στο 24%.

Ερωτηθείς ειδικότερα για την προστασία του πληθυσμού σε περιοχές κοντά στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, σε κρίσιμες υποδομές και σε περιοχές με κίνδυνο πλημμύρας, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου αναφέρει ότι τα στοιχεία που τηρούνται σήμερα δεν επιτρέπουν τον υπολογισμό της κάλυψης σε αυτές τις περιοχές.

Αναγνωρίζει, πάντως, ότι έχουν εντοπιστεί ευαίσθητες περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναζητούν λύσεις.

Σε σχέση με την εξέλιξη της κατάστασης τα τελευταία χρόνια, ο υπουργός σημειώνει ότι η συνολική χωρητικότητα των καταφυγίων παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ εντάσσονται νέοι χώροι στο δίκτυο, άλλοι αφαιρούνται λόγω ακαταλληλότητας ή αλλαγής χρήσης.

«Δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα»

Για την αύξηση των διαθέσιμων χώρων προστασίας, ο υπουργός αναφέρει ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, τον ΠΑΣΥΞΕ και άλλους φορείς. Παράλληλα, υπήρξε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές, με σκοπό την παραχώρηση κατάλληλων χώρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια.

Ωστόσο, όπως παραδέχεται, οι ενέργειες αυτές «δυστυχώς δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα», προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων καταφυγίων μέσω πολεοδομικών κινήτρων. Στις 11 Μαρτίου 2026 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ειδικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης κατά 5% για νέες αναπτύξεις που θα περιλαμβάνουν υπόγεια καταφύγια, νοουμένου ότι πληρούνται οι καθορισμένες προδιαγραφές.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων εγκεκριμένων υπόγειων χώρων στάθμευσης, προκειμένου να ενισχυθεί γρηγορότερα το δίκτυο.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα χρόνια, ο βουλευτής Γιώργος Κάρουλλας ζήτησε από τον υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή για τον κυβερνητικό σχεδιασμό ενίσχυσης της προστασίας του πληθυσμού κατά την περίοδο 2026-2030, ρωτώντας παράλληλα κατά πόσο έχουν καθοριστεί «συγκεκριμένοι μετρήσιμοι στόχοι και αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης».

Στην απάντησή του, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου αναφέρει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, αξιολογεί και αναπροσαρμόζει τον τρόπο οργάνωσης του θεσμού των καταφυγίων, επιδιώκοντας την επίτευξη ενός ποσοστού κάλυψης που να είναι «ρεαλιστικό και επιτεύξιμο» και να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα και τις ανάγκες της χώρας.

Όπως σημειώνει, η εξεύρεση ή δημιουργία νέων χώρων προστασίας, ιδιαίτερα εκείνων που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό ατόμων, θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο αναγνωρίζει ότι ο υφιστάμενος εθνικός σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει συστηματική κατηγοριοποίηση του πληθυσμού με βάση την ευαλωτότητα και την έκθεσή του σε κινδύνους, επισημαίνοντας την ανάγκη αναθεώρησης και ενίσχυσής του.

Σε ό,τι αφορά τα δημόσια κτίρια, η Πολιτική Άμυνα έχει ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να προβλέπονται κατάλληλοι υπόγειοι χώροι σε νέες σχολικές εγκαταστάσεις ή άλλα υποστατικά, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν ως καταφύγια.

Η συνολική αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας συνδέεται με τα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή και προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΣ, με τη σύσταση της νέας δομής θα καταρτιστεί ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, με σαφείς προτεραιότητες, συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και κοστολόγηση των απαιτούμενων δράσεων.