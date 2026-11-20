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«Η ετοιμότητα μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας με απλές ενέργειες», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Χαρά Λαζάρου. Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ και σε ερώτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να ενσωματώσουμε στη νοοτροπία μας τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, η κ. Λαζάρου απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι «η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας συστήνει εδώ και καιρό στους πολίτες να έχουν έτοιμο ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης, ώστε, αν χρειαστεί να φύγουν γρήγορα από το σπίτι, να μπορούν να πάρουν μαζί τους τα βασικά είδη που θα χρειαστούν».

Ανέφερε ότι το σακίδιο έκτακτης ανάγκης είναι ένα ελαφρύ σακίδιο με τα βασικά είδη που μπορεί να χρειαστεί ένα άτομο αν πρέπει να φύγει γρήγορα από το σπίτι και θα πρέπει να είναι έτοιμο και σε σημείο με εύκολη πρόσβαση.

Είπε επίσης ότι η Πολιτική Άμυνα στηρίζει την ευρωπαϊκή σύσταση για βασική αυτάρκεια του νοικοκυριού για τουλάχιστον 72 ώρες, εξηγώντας ότι «ο λόγος είναι πρακτικός. Αν μια έκτακτη ανάγκη δυσκολέψει προσωρινά την πρόσβαση σε βασικά αγαθά ή υπηρεσίες, οι προμήθειες στο σπίτι βοηθούν το νοικοκυριό να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του».

Πρόσθεσε ότι «μέχρι σήμερα, η ενημέρωσή μας έχει επικεντρωθεί στο σακίδιο και στο οικογενειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης», ενώ ανέφερε ότι η Πολιτική Άμυνα σχεδιάζει, ως επόμενο βήμα, έναν ειδικό οδηγό με πρακτικές οδηγίες για το πώς κάθε νοικοκυριό μπορεί να οργανώσει τις προμήθειές του για τουλάχιστον 72 ώρες και να είναι προετοιμασμένο για πιθανή διακοπή παροχής βασικών υπηρεσιών.

Γιατί προτείνεται η διάρκεια των 72 ωρών

Εξηγώντας το σκεπτικό των 72 ωρών, η κα Λαζάρου ανέφερε ότι αποτελεί ένα πρακτικό ελάχιστο για την προετοιμασία του νοικοκυριού. «Τις πρώτες ημέρες μετά από ένα σοβαρό συμβάν, η πρόσβαση σε πόσιμο νερό, τρόφιμα ή άλλες βασικές υπηρεσίες μπορεί να δυσκολέψει, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες δίνουν προτεραιότητα στην προστασία της ζωής και στην παροχή βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται άμεσα», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι με βασικές προμήθειες στο σπίτι, ένα νοικοκυριό μπορεί να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του ακόμη κι αν μια διακοπή κρατήσει μόνο λίγες ώρες.

Σημείωσε ότι το σακίδιο έκτακτης ανάγκης αφορά «την περίπτωση που χρειαστεί να φύγουμε γρήγορα από το σπίτι και περιέχει τα απαραίτητα για τις πρώτες ώρες μετά την απομάκρυνση και είναι αρκετά ελαφρύ ώστε να μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας χωρίς καθυστέρηση».

Όσον αφορά τα σενάρια στα οποία μπορεί να φανεί χρήσιμο ένα τέτοιο σακίδιο, η εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας ανέφερε ότι «μπορεί να φανεί χρήσιμο όταν οι Αρχές ζητήσουν την εκκένωση μιας περιοχής λόγω πυρκαγιάς ή πλημμύρας ή όταν, έπειτα από έναν σεισμό, χρειαστεί να απομακρυνθούμε από το σπίτι επειδή έχει υποστεί ζημιές. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο ρόλος του είναι ο ίδιος. Μας επιτρέπει να έχουμε μαζί μας τα απαραίτητα από τη στιγμή που φεύγουμε μέχρι να φτάσουμε σε ασφαλές σημείο και να οργανώσουμε τα επόμενα βήματά μας», σημείωσε.

Εξήγησε ότι το σακίδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει είδη για τις πρώτες ώρες μετά την απομάκρυνση, όπως λίγο πόσιμο νερό, τα απαραίτητα προσωπικά φάρμακα και έναν φακό, και βοηθά να έχουμε συγκεντρωμένα τα βασικά είδη που θα χρειαστούμε αν πρέπει να φύγουμε γρήγορα από το σπίτι. «Το κρατάμε έτοιμο, ελαφρύ και κοντά στην έξοδο, ώστε να μπορούμε να το πάρουμε χωρίς καθυστέρηση».

Σε ερώτηση για το αν πρέπει όλοι να έχουμε ένα τέτοιο σακίδιο στο σπίτι, ανέφερε ότι «συστήνουμε στους πολίτες να έχουν έτοιμο σακίδιο έκτακτης ανάγκης. Είναι πρακτικό κάθε μέλος που μπορεί να μεταφέρει σακίδιο να έχει το δικό του, με τα απαραίτητα για τις άμεσες ανάγκες του. Για ένα μικρό παιδί ή για κάποιον που δεν μπορεί να μεταφέρει σακίδιο, μπορεί να συμφωνηθεί από πριν ποιο άλλο μέλος της οικογένειας θα πάρει μαζί του τα είδη που χρειάζεται», ανέφερε.

Τι περιλαμβάνει το σακίδιο

Είπε επίσης ότι το σακίδιο πρέπει να περιλαμβάνει πόσιμο νερό, λίγα τρόφιμα μακράς διαρκείας που δεν χρειάζονται μαγείρεμα, τα απαραίτητα προσωπικά φάρμακα, ένα μικρό κουτί πρώτων βοηθειών, φακό, φορητό ραδιόφωνο και εφεδρικές μπαταρίες, καθώς και καλώδιο φόρτισης και φορτισμένη φορητή μπαταρία για το κινητό.

Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνει αντίγραφα βασικών εγγράφων, λίγα μετρητά και βασικά είδη προσωπικής υγιεινής. Σημείωσε ότι το περιεχόμενο προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ατόμου, όπως, για παράδειγμα, πάνες και βρεφική τροφή ή απαραίτητα είδη για άτομα που χρειάζονται υποστήριξη, ενώ βασικό κριτήριο είναι το σακίδιο να παραμένει ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.

Για το σενάριο της παραμονής στο σπίτι, η εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας ανέφερε ότι χρειάζονται βασικές προμήθειες, όπως πόσιμο νερό και τρόφιμα μακράς διαρκείας, σε ποσότητες που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των μελών του νοικοκυριού για τουλάχιστον 72 ώρες. «Σε κάθε περιστατικό ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για το αν πρέπει να παραμείνουμε στον χώρο μας ή να απομακρυνθούμε», είπε.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να ενσωματώσουμε στη νοοτροπία μας τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, η κ. Λαζάρου ανέφερε ότι η ετοιμότητα μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας με απλές ενέργειες.

«Μαθαίνουμε ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσουμε στην περιοχή μας, γνωρίζουμε πού θα βρούμε επίσημες οδηγίες και συμφωνούμε από πριν πώς θα επικοινωνήσουμε με την οικογένειά μας αν βρεθούμε σε διαφορετικά σημεία. Συμφωνούμε επίσης ποιος θα βοηθήσει ένα παιδί ή άλλο μέλος της οικογένειας που χρειάζεται υποστήριξη. Όταν έχουμε σκεφτεί αυτά τα βασικά από πριν, μπορούμε να ενεργήσουμε με μεγαλύτερη ψυχραιμία την ώρα της ανάγκης», σημείωσε.

Δεν επηρεάστηκε η συμπεριφορά των καταναλωτών

Πάντως, η συζήτηση τις προηγούμενες μέρες για παγκόσμιο black out, σε συνδυασμό με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σακίδιο επιβίωσης 72 ωρών, δεν έχουν επηρεάσει τους καταναλωτές, όπως αναφέρουν στο ΚΥΠΕ γνώστες της αγοράς. Συγκεκριμένα, ο ΓΓ του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, Μάριος Αντωνίου, ανέφερε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία σε εθνικό επίπεδο, δεν είχαμε το λεγόμενο “panic buying” (αγορές πανικού).

«Δεν προσέξαμε καμία διαφοροποίηση στην καταναλωτική συμπεριφορά και στις αγορές του κόσμου», ανέφερε ο κ. Αντωνίου, σημειώνοντας ότι η αγορά κινήθηκε σε κανονικούς ρυθμούς. “Business as usual”, είπε.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών (ΠΑ.Σ.ΥΠΕ.), Ανδρέας Χατζηαδάμου, ανέφερε ότι τα κιτ επιβίωσης υπάρχουν στην αγορά και ενδεχομένως να διατίθενται από κάποια καταστήματα.

Σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των καταναλωτών, ανέφερε ότι πρόκειται για το ίδιο φαινόμενο που παρατηρείται κατά καιρούς, προσθέτοντας ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, λόγω ιδιοσυγκρασίας, χαρακτήρα και νοοτροπίας, σπεύδουν να προμηθευτούν προϊόντα με το που θα ακούσουν για κάποια ενδεχόμενη κρίση.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτοί αποτελούν τη μειοψηφία των καταναλωτών και δεν έχει παρατηρηθεί γενικευμένη τάση καταναλωτών για προμήθεια προϊόντων μακράς διαρκείας.

ΚΥΠΕ