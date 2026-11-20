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Την απόφαση να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Γενικού Διευθυντή του ΡΙΚ, Θανάση Τσώκου, έλαβε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Όπως ανακοινώθηκε, θα προχωρήσει σε διαδικασία προκήρυξης της θέσης, με τον νυν Γενικό Διευθυντή να διατηρεί το δικαίωμα επαναδιεκδίκησής της.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΣ του ΡΙΚ

Ενόψει της ολοκλήρωσης του πενταετούς συμβολαίου εργοδότησης του Γενικού Διευθυντή του ΡΙΚ, στις 13 Φεβρουαρίου 2027, το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος ασχολήθηκε με το θέμα σε σειρά συνεδριάσεων, με στόχο να ληφθούν έγκαιρα αποφάσεις, ώστε το ίδρυμα να μην αντιμετωπίσει κενό στη διευθυντική του ιεραρχία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε τις επιλογές που είχε ενώπιόν του, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Στα μέλη του παρασχέθηκαν όλες οι σχετικές με το θέμα πληροφορίες και απαντήθηκαν απορίες επί της διαδικασίας εκ μέρους των νομικών του συμβούλων. Δόθηκε επίσης ικανός χρόνος προβληματισμού, ώστε κάθε μέλος απερίσπαστο να καταλήξει στην απόφασή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας εξετάσει τη δυνατότητα ανανέωσης του συμβολαίου τού νυν Γενικού Διευθυντή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3(1Α) τού περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου του 1990 (Ν. 115/1990), αποφάσισε ομόφωνα να μην ασκήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα και να προχωρήσει σε διαδικασία πλήρωσης της θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 3(1), προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξέταση αριθμού υποψηφίων και η επιλογή, κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης, του καταλληλότερου προσώπου για τις σημερινές ανάγκες του Ιδρύματος.

Νοείται ότι ο νυν Γενικός Διευθυντής έχει δικαίωμα να διεκδικήσει επί ίσοις όροις επαναδιορισμό, εφόσον εκδηλώσει ενδιαφέρον, ακολουθώντας τη διαδικασία προκήρυξης, η οποία θα γίνει, μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει με την ίδια αποφασιστικότητα, με την οποία άρχισε τη θητεία του, για να αντιμετωπίσει όλες τις εκκρεμότητες, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του ιδρύματος και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, παραμένοντας στοχευμένο στην κύρια αποστολή του ΡΙΚ ως της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης του τόπου.





